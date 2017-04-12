 Дети из Станицы Луганской оценят работу учителей со всей Украины, - программа EdCamp Ukraine и фонда Жадана

Как информирует Цензор.НЕТ, уроки пройдут в Харькове 29 и 30 апреля в рамках мероприятия, которое в EdCamp Ukraine называют учительской (не)конференцией.
На открытых уроках учителей будут оценивать дети - справляются ли они с незнакомой аудиторией, доносят ли знания, интересен ли ученицам и ученикам их метод преподавания. Обратную связь педагогам дадут дети из Станицы Луганской - приехать в Харьков школьникам поможет Благотворительный фонд Сергея Жадана.
Всего таких открытых уроков будет четыре, один из них посетит министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Как отмечают организаторы, такой эксперимент проводился и в прошлом году. Однако, в Украине дети, оценивающие учителей - невиданное для сложившейся школьной системы явление, объясняют организаторы, в рамках которой учителя обладают незыблемым авторитетом, а дети, как ни странно, часто остаются за бортом образовательного процесса. Поэтому, хотя (не)конференция остаётся учительской, в её фокусе, в первую очередь, должен быть ребёнок - без детей EdCamp невозможен.
Открытые уроки на EdCamp Ukraine - определенный стресс для учителей, считают в оргкомитете. Ведь педагоги, согласившиеся на этот эксперимент, сами волнуются, готовясь предстать перед строгими, но справедливыми и доброжелательными критиками.
Кроме детей, за работой педагогов на открытых уроках будут наблюдать эксперты в образовании и современных методах обучения. Они дадут свои рекомендации и помогут наладить диалог между учителями и учениками.
"То, что сейчас в школах называется открытым уроком, к сожалению, больше похоже на показательное выступление, - говорит Лейла Алиева. - На (не)конференции учитель будет работать с незнакомой детской аудиторией. Эти дети впервые увидят конкретного учителя, они независимы и будут искренни в своих оценках. Готовность услышать правду от детей о своих педагогических способностях требует смелости и свободного от предрассудков мышления".
Всего на (не)конференции проведут четыре открытых урока, каждый из которых будет завершаться обсуждением работы учителя. Педагогов выбирали из 64х, подавших заявки
кандидатов. Уроки будут разнонаправленными, по разным предметам - естественным и гуманитарным. Один из них посетит министр Лилия Гриневич, но какой именно, станет интригой.. Возможно, это будет урок учительницы английского языка Наталья Черевко из Черниговского областного педагогического лицея.
Идея по-настоящему открытых уроков должна помочь украинским учителям в саморазвитии и после завершения EdCamp Ukraine 2017, считают организаторы. Разумеется, не в каждой школе ученицы и ученики наберутся храбрости, чтобы высказать своё мнение о педагогах. Но критику и совет может также предоставить коллега-преподаватель. Ещё более ценным может стать междисциплинарное взаимодействие.
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Детям, чем меньше с них спрашивают, тем лучше.
Если ребенок в состоянии оценить работу учителя, то ему уже незачем учиться...
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Это очень помогало... Как оценивали тогда ученики своих учителей?
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