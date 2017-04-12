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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:черная бухгалтерия (32) Манафорт Пол (3)

 Фирма Манафорта получала платежи, соответствующие "черной бухгалтерии" Партии регионов, - Associated Press

Финансовые отчеты, полученные новостным агентством Associated Press, свидетельствуют о том, что фирма Пола Манафорта, бывшего советника беглого президента Януковича и главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, получала платежи, указанные в "амбарных книгах" Партии регионов.

Об этом агентство Associated Press сообщило в эксклюзивном материале в среду, 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Агентство недавно получило новые финансовые отчеты, из которых четко видно, что консультационная фирма Пола Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов по платежам, которые числятся напротив имени Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Платежи зашли на счета фирмы Манафорта в 2007 и 2009 годах. Это является первым доказательством того, что Манафорт таки получил как минимум часть суммы, указанной в документах ПР.

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"Платежи были получены за много лет до того, как Манафорта наняли в кампанию Трампа, но они впервые подтвердили правдивость этих бухгалтерских записей", - пишет АР.

Документы являются частью расследования федеральных прокуроров США относительно работы Манафорта в Восточной Европе.

Бывший советник Януковича также проходит проверки по делу возможных связей между кампанией Трампа и Россией. Тем не менее, отмечает АР, полученные документы не имеют отношения к этому делу.

В комментарии агентству Манафорт не отрицал, что его фирма действительно получила эти деньги, но заявил, что "любые денежные переводы на мою компанию - это легальные платежи за предоставленные политические консультации".

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Ранее сообщалось, что имя Манафорта обнаружили в документах "черной бухгалтерии Партии регионов", расследованием по которой занимается НАБУ.

Напомним, 31 мая нардеп Сергей Лещенко (БПП) и журналисты Севгиль Мусаева-Боровик и Антон Марчук опубликовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.






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Черная сотня, черная касса, черный шоколад...черный континет
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когда уже в стране начнется реальная борьба с коррупцией? сколько можно создавать многомиллионные организации и ни черта не делать? все сольют чуйка у меня такая. надо их переизбирать всех. уже нагрели теплые местечки и рады стараться лапшу нам вешать. меняем цик и закон о выборах и полетели.
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Всем сейчас насрать на ту бухгалтерию так как сейчас жили лучше, и по рейтингу страны коррупции мы были тогда на 7 месте. Сейчас занимаем первое. Шо овощ до сих пор ворует? ух ты, а чего же за 3 года ничего тогда не сделано? 3 мать его года 1000 дней++.
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Под это дело бы ещё депутангов "вырождения" и "оккупационного блока" к стенке поставить.
С кого-то ведь надо начинать, верно?
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Чиновники - свиньи у корыта, которое мы пополняем.
Дети чиновников потенциальные моральные подонки
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Так вроде бы по чину брал,чего пристали к бедолаге?
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ну все пипец яныку.....он пожизни станет невыездным, чуть что арестуют и доставят в сша. Это не партнеры , как у нас
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Ну вот и хорошо, значит амбарная книга легитимная. За дело тогда ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФирма Манафорта получала платежи, соответствующие "черной бухгалтерии" Партии регионов, - Associated Press
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