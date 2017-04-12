 Фирма Манафорта получала платежи, соответствующие "черной бухгалтерии" Партии регионов, - Associated Press

Об этом агентство Associated Press сообщило в эксклюзивном материале в среду, 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Агентство недавно получило новые финансовые отчеты, из которых четко видно, что консультационная фирма Пола Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов по платежам, которые числятся напротив имени Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Платежи зашли на счета фирмы Манафорта в 2007 и 2009 годах. Это является первым доказательством того, что Манафорт таки получил как минимум часть суммы, указанной в документах ПР.
"Платежи были получены за много лет до того, как Манафорта наняли в кампанию Трампа, но они впервые подтвердили правдивость этих бухгалтерских записей", - пишет АР.
Документы являются частью расследования федеральных прокуроров США относительно работы Манафорта в Восточной Европе.
Бывший советник Януковича также проходит проверки по делу возможных связей между кампанией Трампа и Россией. Тем не менее, отмечает АР, полученные документы не имеют отношения к этому делу.
В комментарии агентству Манафорт не отрицал, что его фирма действительно получила эти деньги, но заявил, что "любые денежные переводы на мою компанию - это легальные платежи за предоставленные политические консультации".
Ранее сообщалось, что имя Манафорта обнаружили в документах "черной бухгалтерии Партии регионов", расследованием по которой занимается НАБУ.
Напомним, 31 мая нардеп Сергей Лещенко (БПП) и журналисты Севгиль Мусаева-Боровик и Антон Марчук опубликовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
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С кого-то ведь надо начинать, верно?
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Дети чиновников потенциальные моральные подонки
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