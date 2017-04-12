" Порошенко передал медикам Луганской области 60 санитарных автомобилей ",

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Насколько я проинформирован, в этом году предусмотрено приобрести еще 40 санитарных автомобилей для медиков Луганщины. Сегодня 60, плюс еще 40 - сотня. И никогда столько автомобилей не передавали для Луганщины.
И могу напомнить, что в прошлом году во время поездки в Донецкую область я уже вручил 60 автомобилей скорой медицинской помощи подразделениям Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украина возрождается. И это символ этого возрождения", - сказал президент.
Порошенко отметил, что эти автомобили получат те, кто в них сейчас больше всего нуждается, - первичное звено. Уже с завтрашнего дня эти автомобили будут спасать жизни луганчан.
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Президента Венесуэлы забросали камнями
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- Люди! Я уголь привез!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
- Да-да, бл%ть, ТЫ привез...
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типа в Аду ему это поможет.))
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Авто куплены за наши, народные деньги налогоплательщиков, а "всенародно избранный Президент" пропиарился. Как всегда. Возможно, что еще и подзаработал через подставных лиц на разнице в реальной цене и проплаченной.
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А вот те, кто его критикует, как правило, не дали даже гривни.
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Может я статьи, например, на цензор читаю через "лукашенковский телевизор"?
Что ещё ты гениального можешь сказать?
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Если ты думаешь, что Украина всегда исторически главная в планах паРаши, то погениаль историю Беларуси и как все силы паРаша тратила на уничтожение беларускости или литвинства. Потому история ВКЛ у паРаши вызывает приступ ненависти.
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https://www.obozrevatel.com/politics/14623-nardep-rasskazal-na-kakoe-vooruzhenie-poroshenko-daet-lichnyie-dengi.htm
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и сколько же их через месяц окажутся в ЛНР !?,
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https://youtu.be/h8Ma42EfwGw?list=PLj6bh5I_5SnprlCLuymMrMe66uUzxK6VF
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Уявіть собі, щоб обрали не його. Ну хто так зміг би передавати вироблене народом і за народні кошти майно?
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Вождь, отец родной, кормилец передал лично .... Это было при КПСС, это было при Кучме, это было при "банкире", это было при Яныке-дебиле и это происходит сегодня...
Поймал дежавю!
Это, случайно не те авто, которые в отстойниках стоят годами? Помнится, находили эти авто в разных областях, специально приготовленные вот для таких "торжественных моментов"....
Убожество власти - митинги, резать красные ленточки, букеты, грамоты и лично в дар от "самого"....
Один вопрос- сколько ещё лет, десятилетий мы будем созерцать это дерьмо???
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