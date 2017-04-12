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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:авто (4231) Луганщина (3817) медицина (1464) Порошенко (12695) скорая (242)

 Порошенко передал медикам Луганской области 60 санитарных автомобилей

Президент Украины Петр Порошенко передал медикам Луганской области 60 санитарных автомобилей. Церемония состоялось в г. Кременная.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Насколько я проинформирован, в этом году предусмотрено приобрести еще 40 санитарных автомобилей для медиков Луганщины. Сегодня 60, плюс еще 40 - сотня. И никогда столько автомобилей не передавали для Луганщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны

И могу напомнить, что в прошлом году во время поездки в Донецкую область я уже вручил 60 автомобилей скорой медицинской помощи подразделениям Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украина возрождается. И это символ этого возрождения", - сказал президент.

Также читайте: Боевики обстреляли автомобиль скорой помощи в Станице Луганской, - ОГА

Порошенко отметил, что эти автомобили получат те, кто в них сейчас больше всего нуждается, - первичное звено. Уже с завтрашнего дня эти автомобили будут спасать жизни луганчан.
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Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди! Я уголь привез!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
- Да-да, бл%ть, ТЫ привез...
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а как же.. за свой счет он только храмы себе строит. для себя.
типа в Аду ему это поможет.))
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не могу сказать точно, но то что передавались автомобили непосредственно от компании Рошен - такое было, количество техники от переданной Рошен сказать не могу, т.к. эта информация не распространялась в новостных лентах ...
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Гривню вкрасти, копійку повернути - це так благородно!
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О, как! Когда порохобота тычешь в пятую статью Конституции, то он орет "ниииихт! Порошенко не управляет рошеном! Рошен в слепом трасте у управляющей компании!", а как пиар, то Порошенко передал. Порохоботы, вы определитесь, Рошен управляется Порошенком или нет? Если Рошен делает какую-то благотворительность по решению Порошенко, то Порошенко НЕ прекращал управлять компанией, и следовательно, является государственным преступником. А если он не управляет, то давайте благодарить тех сознательных и добрых менеджеров из управляющей компании, которые отрывают кусок ОТ СВОЕГО заработка на благотворительность. Только порох тут ни при чем!
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В сообщении ни слова не сказано, что Пеца купил эти машины за свои, кровно заработанные.
Авто куплены за наши, народные деньги налогоплательщиков, а "всенародно избранный Президент" пропиарился. Как всегда. Возможно, что еще и подзаработал через подставных лиц на разнице в реальной цене и проплаченной.
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Верно. И еще мало кто из крикунов-идиотов и проплаченных троллей на форумах напишут, что семья Порошенко отдает на благотворительность сотни миллионов, причем почти всегда при условии, что те, кто получает, не всегда даже знают от кого.
А вот те, кто его критикует, как правило, не дали даже гривни.
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В одних людей вкрав, іншим оплатіл і пропіарілся - що тут незрозумілого?
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За наш, и скорей всего производства фирмы "Богдан"
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О, и у меня тот же вопрос. Да если бы наши чиновники подарили бы по одной санитарной машине ( а они могут и не по одной) представляете что было бы? Если бы наши депутатишки купили по одному истребителю для нашей армии(судя по их самолетам они могут и не по одному), если бы прокуроры и сбуШНИКИ купили по одному танку ( судя по их машинам они могут и не по одному). А вот если бы наши судьи купили по эсминцу ( судя по их яхтам могут и не по одному). А налоговики судя по их домам и дачам могут стену с кацапией круче Китайской стены построить в два раза, еще и с минными полями и под током и за неделю. Представляете какие возможности мы упускаем?
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У них всё за чужое - как за своё. Привычка чужие деньги принимать как свои. Политика барыг не видит чужого труда, выдавая всё за свои достижения
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канечно БЮДЖЕТ УКРАИНЫ ЭТО ТИПА ПОРТМОНЕ ПЕЦИ
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Так может отсоединить Луганск и Донецк от Украины? Или - только Луганск?
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А они сейчас - "присоединённые"? Ты, похоже, потерялся во времени.
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Да, Луганск и Донецк это Украина. Или за три года ты отвык от них?
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.Да я ж не спорю. Тебе из Беларуси через лукашенковский тепловизор лучше видно, что в Украине происходит.
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Бывают гении, которые видят всю Украину своими глазами, а не через "телевизор".

Может я статьи, например, на цензор читаю через "лукашенковский телевизор"?
Что ещё ты гениального можешь сказать?
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Гений, тебе бы вокруг себя внимательно оглядеться и задуматься над тем, что беларусы завтра жрать будут, если барин из крымля своему холую сашке-колхознику денег в виде политической взятки не даст.
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Гений это ты, потому я и хочу у тебя поучиться на примере изгнания паРаши из Крыма.

Если ты думаешь, что Украина всегда исторически главная в планах паРаши, то погениаль историю Беларуси и как все силы паРаша тратила на уничтожение беларускости или литвинства. Потому история ВКЛ у паРаши вызывает приступ ненависти.
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Я по средам не подаю. Тем более глупцам, которые сами сидят по уши в дерьме, но настойчиво который год заглядывают к украинцам в окна со своими идиотскими советами.
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Сейчас ты говоришь свин, а потом как и в 2013-2014г тебе промоют мозги, и ты его даже на второй срок выберешь, еще и на майдане за него топить во весь голос будешь.
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пусть лучше Хлопцам на передок отправят,а то в такой рухляди возят,страшно смотреть..еще страшнее ехать...
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Думаю,что у хряка и туалетной бумаги не выпросишь. А журношлюхи преподносят как его заслугу. Тьфу на вас.
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порохолизи лаяли Ю.Тимошенко за подібне,черга Бариги бути прутнями обкладеним.
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" Порошенко передал медикам Луганской области 60 санитарных автомобилей ",
и сколько же их через месяц окажутся в ЛНР !?,
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Нет, конечно. У нас порошенко генерирует только всё хорошее в стране. А во всём плохом виноваты - Саакашвили, Йулька, Семенченко и Парасюк.
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А ещё евреи и велосипедисты. Наверно потому, как утверждает Driver, машины окажутся в Луганде, если я правильно понял слово ЛНР...
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А ещё Driver, Саакашвили, Йулька, Семенченко и Парасюк виноваты в том, что в продпайках пукинских "ихтамнетов" оказывался порошенковский шоколад, для восстановления и поддержания физических сил убийц украинцев. В этом тоже совершенно не порошенко виноват.
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Ты в курсе, что обсуждается , что Порошенко через месяц передаст эти автомобили в Луганду?
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Какое отношение порошенко имеет к производству этих автомобилей, чтобы пиариться на этом перед нуждающимися в них людьми?
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Могу заметить, что обсуждается утверждение, что автомобили через месяц окажутся в Луганде.
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Обсуждается вообще-то барыга-мошенник, который незаслуженно и не к месту влез посредником между производителем автомобилей и конечным их получателем, и пытается на этом фиктивном посредничестве (он видите ли - передаст) создать себе рекламную акцию.
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АТО так и осталось АТО или всё-таки паРаша физически влезла, про обстрел Градами через границу не упоминаю?
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Мля. Когда ж эта показуха совковая закончится? Приобрели машины - прекрасно, но на кой черт этот убогий пиар...
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Правильно робить порхненко, што не доверяет передачу санитарных автомобилей никаким другим чиновникам...знает, - разворуют всё так, что и колес не останется..
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Боже, яке "Щастя" обралииии!!!
Уявіть собі, щоб обрали не його. Ну хто так зміг би передавати вироблене народом і за народні кошти майно?
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Так таки купив і передав? Чи за наші гроші перед сєпарами прогинається? От совки срані, коли вже ви повиздихаєте?
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Вообще странно что кормильцы, нам ниче не передали? Как то не правильно получается...
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Да, ни чего не изменилось! И эти люди говорят нам : "учите английский язык и живите по европейским стандартам".

Вождь, отец родной, кормилец передал лично .... Это было при КПСС, это было при Кучме, это было при "банкире", это было при Яныке-дебиле и это происходит сегодня...

Поймал дежавю!

Это, случайно не те авто, которые в отстойниках стоят годами? Помнится, находили эти авто в разных областях, специально приготовленные вот для таких "торжественных моментов"....

Убожество власти - митинги, резать красные ленточки, букеты, грамоты и лично в дар от "самого"....

Один вопрос- сколько ещё лет, десятилетий мы будем созерцать это дерьмо???
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зНАМЕНИТАЯ КАЦАпСИНСКАЯ ПЕВИЦА лИДИЯ рУСЛАНОВА КУПИЛА 5 ТАНКОВ Т-34 и подарила Сралинским вояках,но потом села на 10 лет тюрягу за воровство казенного имущества
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Бляха муха , ну совок в чистом виде , он что эти скорые за счет Рошена купил , так нет не хрена , за счет налогов которые заплатило все население страны .А понты вроде он лично за свои , я что то не могу вспомнить , что бы Мерхель Баварии скорые передавала или танки Бундесверу , их работа оценивается благосостоянием населения , а не разовыми понтами на камеру.
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Кстати знаменитый миллиардер Джордж Сорос подарил Ефиопии Мозамбику и Анголе 50 реанимобилей каждой...он цаца или кака?
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Поддержу всех авторов, которые уже написали - за...л совок. Прям благодетель, взял, в гараже собрал, своими ручками, и вот передал. Тьху! Лидер европейского типа, ага, "л" на "п" заменить, то будет самое оно
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Знаменитый полярник Фритьоф Нансен подарил продуктов питания вначале 20- годов Голодухи на РАБссии тонные зерна и продовольствия....чЛенинские шакалы обвинили Нансена в воровстве своих продуктов и выгнали из Рабссиянского города Саратова...
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в ноябре 1941 года товарищ Сралин подарил воякам дохлого СССРа аж 20 танков прямо на параде 7 ноября на Красной площади.откуда у шакала Сралина стока бабла?
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Дурацкая традиция - президент передал. Да не он это передал, а за счет наших налогов приобрели и распредилили. Или за счет помощи спонсоров. Но никак не за деньги, которые мы же заплатили за карамельки и тортики нашему президенту.
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он собрал их у себя в гараже. в свободное от распилов и оффшоров время
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко передал медикам Луганской области 60 санитарных автомобилей
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