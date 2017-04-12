 В лицее имени Ивана Богуна установлена ​​мемориальная доска Герою Украины Андрею Кизило

В 21 год стал заместителем командира батальона, напоминает Цензор.НЕТ.
29 января 2017 во время боя в районе промзоны города Авдеевка Донецкой области, при выполнении боевой задачи жизнь молодого капитана Андрея Кизило оборвалась от осколка вражеской мины. Тогда штурмовая группа капитана Кизило обнаружила вражескую диверсионно-разведывательную группу и вступила с ним в бой. Вместе с Андреем погибли и два его товарища.
Он один из тех, кого называли надеждой украинской армии.
1 февраля 2017 за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" заместителю командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитану Кизило Андрею (посмертно).
Согласно приказу Министра обороны Украины генерала армии Украины С.Т. Полторака, Герой Украины майор Кизило Андрей Александрович навечно зачислен в списки 1 учебной роты лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (посмертно).
У центрального входа Киевского военного лицея имени Ивана Богуна установлена мемориальная доска Андрею Кизило.
История его жизни стала примером любви к родной земле, верности своей мечте и воинскому долгу.
Андрей мечтал о сильной профессиональной армии, способной защитить Украину от агрессора. Хотел, чтобы новую украинскую элиту формировали не коррумпированные чиновники, а молодые, честные, целеустремленные офицеры, как и он сам.
Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что теперь навечно имя бывшего лицеиста Андрея Кизило будут называть на вечерней проверке 1-й учебной роты: "Он вернулся в их строй".
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