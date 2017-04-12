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Все про:отставка (2290) ФГИ (472) Билоус (39)

 Комитет рассмотрел заявление об отставке главы ФГИ Билоуса и рекомендует Раде уволить его

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рассмотрел заявление главы Фонда госимущества Игоря Билоуса об отставке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Члены комитета на заседании проголосовали за то, чтобы рекомендовать парламенту освободить от занимаемой должности главу ФГИ. Воздержался только 1 член комитета.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, Билоус подтвердил свою отставку, объявив об этом на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман об отставке главы ФГИ Билоуса: "Его решение - это оценка его работы"
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Акуенно ясчитаю! Зарплата под 100к / месяц и так два годика. За шо чел бабки получал?
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Анекдот дня: Билоус, глава Фонда госимущества, у которого главная функция - приватизация госпредприятий, ушел в отставку и сказал, что у него было «тяжелых два года». За время работы он не приватизировал ни одного предприятия.
Сколько еще таких дармоедных агентств и учреждений, поедающих государственные деньги? Их нужно закрывать незамедлительно и тратить деньги на помощь тем же больным раком, например.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет рассмотрел заявление об отставке главы ФГИ Билоуса и рекомендует Раде уволить его
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