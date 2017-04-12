 Комитет рассмотрел заявление об отставке главы ФГИ Билоуса и рекомендует Раде уволить его

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Члены комитета на заседании проголосовали за то, чтобы рекомендовать парламенту освободить от занимаемой должности главу ФГИ. Воздержался только 1 член комитета.
Напомним, в понедельник, 10 апреля, Билоус подтвердил свою отставку, объявив об этом на своей странице в Facebook.
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Глава ФГИ Билоус о своей отставке: "Решение - мое, прошу не впутывать туда политику"(8)
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Сколько еще таких дармоедных агентств и учреждений, поедающих государственные деньги? Их нужно закрывать незамедлительно и тратить деньги на помощь тем же больным раком, например.
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