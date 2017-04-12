 Реформа Минобороны предусматривает введение гражданской должности министра с 2018 года, - первый замминистра Руснак

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Фактически нашей матрицей мероприятий предусмотрено с 18-го года введение гражданского министра, всех заместителей", - сказал Руснак. Он отметил, что темпы реформы Минобороны согласованы с представителями Организации Североатлантического договора (НАТО).
Руснак также сообщил, что в результате реформы Минобороны на данный момент из 700 человек штата министерства 180 военные, остальные - гражданские.
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