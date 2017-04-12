EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  503  14
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (4978) чиновник (1330) реформы (2558)

 Реформа Минобороны предусматривает введение гражданской должности министра с 2018 года, - первый замминистра Руснак

Реформа Министерства обороны Украины предусматривает введение гражданской должности министра с 2018 года.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Фактически нашей матрицей мероприятий предусмотрено с 18-го года введение гражданского министра, всех заместителей", - сказал Руснак. Он отметил, что темпы реформы Минобороны согласованы с представителями Организации Североатлантического договора (НАТО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны: В 2017 году ожидается создание военной полиции

Руснак также сообщил, что в результате реформы Минобороны на данный момент из 700 человек штата министерства 180 военные, остальные - гражданские.
 перейти на форум
 
   
TUVvM1VYTmtReXN3V1VSUmRuUkRPVEJNUVhaTWVUaDJNRmxFVVhSa1IwVXdURGRTWjA1RE9EQlpkRGd3U25wUmRVNURPVEJNTjFGelpFTXJNRmxFVVhaMFF6a3dXWFE0TUZsbVVYVk9Remt3VERkUmMzUkRPVEJNYWxGMVp6MDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну как раз гражданского во время войны и нехватает ... !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в чём "военные" функции министра обороны и его канцелярии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Армией и флотом командует начальник ГШ , а министр ,осуществляет чисто представительские функции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні,Степана не треба виганяти.він на місці!
 показать весь комментарий
Ответить
 
трудоустройсво кума ,свата, брата- реформой окрестили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Менты (Полторак и Гелетей) покерували в Минобороны, теперь пора назначать настоящего вояку - Гадю Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да чего там мелочится сразу начальником ГРУ. Во ржака будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Вас усьі отклеились!(с) В Україні ГУР. Щось палитесь, сарака!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное ты понял начальником чего , что бы все лопнули от хохота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На оборот хотят новое звание ввести : Бригадный генерал , что бы всем командующим бригад генерала дать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А до 2018-го року ви, патрахаті потвори, Україну пограбуєте й )(уйлу здасте? Й народ знову рідну землю кров'ю зросить, щоб московитську зграю зупинити, а ви, свині ненажерливі, знову у писки свої смердючі будете шматки ласі пхати? На ліхтарях воно вам буде незручно, барижне кодло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трусы солдатам раздавать целый маршал нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа Минобороны предусматривает введение гражданской должности министра с 2018 года, - первый замминистра Руснак
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти