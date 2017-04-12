 Суд обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении странице в Facebook Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.
"Киевсовет обязали прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве", в соответствии с которым установлен не предусмотренный законодательными актами Украины запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны и т.п.) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов", - сказано в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.
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Вот зачем мне заходить ещё вечером в магазин, если я сутра уже зашел и могу купить все что надо?
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Втім,хочете таритися зранку-право ваше.
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Михаил Михайлович Жванецкий.
Допускаю, что алкоголь - враг человека, но разве Библия не учит нас возлюбить врага своего?
Фрэнк Синатра.
Не смотри на мир слишком трезво, а то сопьешься.
Веслав Брудзиньский.
Пьяный способен на такие дела, каких никогда не замыслил бы, если бы не выпил.
Джек Лондон
Алкоголь - посредник, примиряющий человека с действительностью.
Милляр, великий актёр.
Иногда бывает - попробуешь не пить. Не пьёшь, не пьёшь…. И вдруг совершенно чётко осознаёшь, что не твоё это. Вот не твоё - и всё.
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Как можно сравнивать ресторан и минимаркет?
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Необходимо не запрещать, а развивать культуру употребления спиртного, вернее возвращаться к традициям, нашим, украинским. Скажу банальность, но так и есть, десятилетия(а где и столетия) кацапской оккупации Украины не могли не повлиять(очень негативно) и на культуру употребления спиртных напитков. и так далее и тому подобное.
Короче, бухать до чертиков, без закуски, разное дерьмо и тп - это не наше, совсем.
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Только наценку делали.
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Часто и густо ездим на рыбалку . Обычно утром заезжали в магазин и скупались чем надо , без очереди , без толкотни . Теперь мля после работы прись в магазин , стой в очередях чтоб атрактант на рыбалку прикупить . Идиотизм чистой воды .
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