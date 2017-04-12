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 Киевские новости, Общество
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Все про:алкоголь (1499) запрет (1070) Киев (16810) Антимонопольный комитет (180)

 Суд обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Хозяйственный суд города Киева своим решением от 10 апреля обязал Киевский городской совет отменить запрет ночной торговли алкоголем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении странице в Facebook Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

"Киевсовет обязали прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве", в соответствии с которым установлен не предусмотренный законодательными актами Украины запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны и т.п.) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов", - сказано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

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Навіть не знаю, перемога це чи зрада. ) Проголосуєм?
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Тю,кому воно заважало? Певне горілчаним виробникам.
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Ну вот и славненько. Достали запрещальщики.
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Заходишь сутра 8 марта в магазин, купить что-то перекусить с кофе, видишь великолепное шампанское по супер цене. И думаешь, куплю сейчас, вечером точно ведь пригодится. А хрен тебе! Жди до 10 утра, ты же ведь наверняка алколыга если утром хочешь купить игристое вино, вот он алогика запретунов...
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Ну если охота стоять хрен знает сколько в очереди то пожалуйста. Можно еща на работу через пару соседних городов ездить, раз если нечего делать.

Вот зачем мне заходить ещё вечером в магазин, если я сутра уже зашел и могу купить все что надо?
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Звичайна практика багатьох киян,ходити до магазину після роботи.
Втім,хочете таритися зранку-право ваше.
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Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
Михаил Михайлович Жванецкий.
Допускаю, что алкоголь - враг человека, но разве Библия не учит нас возлюбить врага своего?
Фрэнк Синатра.
Не смотри на мир слишком трезво, а то сопьешься.

Веслав Брудзиньский.
Пьяный способен на такие дела, каких никогда не замыслил бы, если бы не выпил.
Джек Лондон
Алкоголь - посредник, примиряющий человека с действительностью.
Милляр, великий актёр.

Иногда бывает - попробуешь не пить. Не пьёшь, не пьёшь…. И вдруг совершенно чётко осознаёшь, что не твоё это. Вот не твоё - и всё.
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Остання сентенція-точно про мене.До Великодня,і кінця Великого Посту залишилося 4 дні-пляшечка Абсолюту чекає
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судьи- ночные алкаши конченные....днем бухать стесняются..мантия их позорит днем...но не совесть...
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Законное право мэрии решать такие вопросы на своей территории. Суд не может навязывать такие решения, и вмешиваться в вопросы управления городом.
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А защищать права продавца и покупателя суд может? Вот он и защищает.
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Не понимаю, в чем нарушается экономическая конкуренция?
Как можно сравнивать ресторан и минимаркет?
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Не употребляю алкоголь, но против подобных запретов.

Необходимо не запрещать, а развивать культуру употребления спиртного, вернее возвращаться к традициям, нашим, украинским. Скажу банальность, но так и есть, десятилетия(а где и столетия) кацапской оккупации Украины не могли не повлиять(очень негативно) и на культуру употребления спиртных напитков. и так далее и тому подобное.
Короче, бухать до чертиков, без закуски, разное дерьмо и тп - это не наше, совсем.
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Все это похоже на какую то разводку - наркотики нельзя, но можно водку (С) С.Шнуров
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Та никто этот запрет и не выполнял.
Только наценку делали.
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На суд ушло полгода. Завтра нужно запретить продавать с 23.01 часов. Еще полгода судиться будут
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Запрет идиотский , на все 100 .
Часто и густо ездим на рыбалку . Обычно утром заезжали в магазин и скупались чем надо , без очереди , без толкотни . Теперь мля после работы прись в магазин , стой в очередях чтоб атрактант на рыбалку прикупить . Идиотизм чистой воды .
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСуд обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью
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