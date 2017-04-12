"Укрметаллургпром" будет следить за прозрачностью металлоломных тендеров "Укрзализныци", – Каленков
Каленков также выразил уверенность в том, что закон о введении экспортных пошлин на металлолом нужно продлевать на новый срок и даже увеличивать размер пошлины
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" будет пристально отслеживать ход торгов на тендер "Укрзализныци" на поставку металлолома. Об этом сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, передает 112.
"К сожалению, причин для опасений, что что-то может пойти "не так", существует масса. "Укрзализныця", к сожалению, так и не стала примером прозрачности и эффективности - еженедельно СМИ и общественность сотрясают скандалы об очередных схемах, манипуляциях, сомнительных назначениях, а также новости о разоблачениях, обысках, арестах в транспортном монополисте. Поэтому обязуемся держать "руку на пульсе" тендера "Укрзализныци" по продаже металлолома и всячески препятствовать злоупотреблениям", - сообщил Каленков.
Он напомнил, что подобные торги не проводились "Укрзализныцей" уже несколько лет, хотя такие ресурсы у госмонополии были и есть. "И это в условиях, когда отечественная металлургия остро нуждается в стратегически важном сырье - металлоломе. Хорошо еще, что был принят закон об увеличении экспортной пошлины на металлолом. Тем не менее, даже возросшие поставки не покрыли потребность металлургов в металлоломе. Дефицит сырья только за 2 месяца 2017 года составил 156 тыс. тонн, или 26% потребности", - заявил Каленков.
При этом он выразил уверенность в том, что закон о введении экспортных пошлин на металлолом нужно продлевать на новый срок и даже увеличивать размер пошлины. "Несмотря на позитивные сдвиги, дефицит этого стратегического сырья на рынке пока еще остается ощутимым, и поэтому тендеры, подобные тому, который сегодня объявила "Укрзализныця", - "на вес золота", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".
Он также позитивно отметил то, что согласно условиям конкурса в нем могут принимать участие лишь специализированные металлургические предприятия. "Данный шаг следует воспринимать как исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о необходимости поддержки отечественного ГМК - и это хорошо, - заявил Каленков. - Однако, как часто бывает, есть одно "но" - факт того, что предприятие является металлургическим, будет подтвержден только в момент подписания договора купли-продажи лома. То есть компания может теоретически пройти все этапы тендера и лишь на последнем этапе может получить отказ в заключении сделки из-за "не того" статуса. Это все оставляет "лазейки" для того, чтобы манипулировать результатами конкурса и бесконечно его затягивать".
В свою очередь генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (входит в группу "Метинвест") Юрий Зинченко надеется, что тендер "Укрзализныци" на поставку металлолома будет прозрачным и направленным на соблюдение интересов украинского реального бизнеса. "Наконец "Укрзализныця" объявила долгожданный тендер на поставку металлолома. Почти два года ждали - дождались! Искренне надеемся, что тендер будет прозрачным и направленным на соблюдение интересов украинского реального бизнеса. Ждем, что поручение премьера по обеспечению внутреннего рынка дефицитным сырьем будет исполнено, и этот лом получат отечественные комбинаты, а не посредники, как часто случается по итогам проведения тендеров государственными предприятиями", - написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" 12 апреля 2017 года объявил два тендера на продажу лома черных металлов суммарным объемом 46 тыс. тонн.
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