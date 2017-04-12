 Кабмин поручил Нацполиции и Нацгвардии взять под охрану все суды

Соответствующий проект постановления был одобрен в ходе заседания Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Данный проект постановления был разработан и одобрен правительственным комитетом 28 марта.
Согласно ему, утвержден перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.
В частности, Нацгвардия обеспечивает круглосуточную охрану помещения всех судов, расположенных в областных центрах.
Нацполиция обеспечивает охрану всех других помещений судов, в частности, круглосуточной охраной обеспечиваются все суды, находящиеся в категории повышенной опасности с учетом дел, которые рассматриваются этими судами, а также их территориальным расположением (зона проведения антитеррористической операции, приграничные территории и др.).
Охраной только в дневное время обеспечиваются все остальные помещения судов с условием использования в этих судах сигнализации, работающей в ночное время.
Таким образом, под круглосуточной охраной Нацгвардии должны находиться 229 помещений судов, других органов и учреждений системы правосудия; под круглосуточной охраной полиции должны находиться 144 помещений судов, других органов и учреждений системы правосудия.
Под охраной Нацполиции в дневное время должны находиться 396 помещений судов.
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В идеале - народ сам принесет веревки и мыло для их "люстрации"
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сами себя охранять будут
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