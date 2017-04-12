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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10139) охрана (615) Нацполиция (6881) суд (20601) Национальная гвардия (1147)

 Кабмин поручил Нацполиции и Нацгвардии взять под охрану все суды

Кабинет Министров поручил Национальной полиции и Национальной гвардии взять под охрану все помещения судов.

Соответствующий проект постановления был одобрен в ходе заседания Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Данный проект постановления был разработан и одобрен правительственным комитетом 28 марта.

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Согласно ему, утвержден перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.

В частности, Нацгвардия обеспечивает круглосуточную охрану помещения всех судов, расположенных в областных центрах.

Нацполиция обеспечивает охрану всех других помещений судов, в частности, круглосуточной охраной обеспечиваются все суды, находящиеся в категории повышенной опасности с учетом дел, которые рассматриваются этими судами, а также их территориальным расположением (зона проведения антитеррористической операции, приграничные территории и др.).

Охраной только в дневное время обеспечиваются все остальные помещения судов с условием использования в этих судах сигнализации, работающей в ночное время.

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Таким образом, под круглосуточной охраной Нацгвардии должны находиться 229 помещений судов, других органов и учреждений системы правосудия; под круглосуточной охраной полиции должны находиться 144 помещений судов, других органов и учреждений системы правосудия.

Под охраной Нацполиции в дневное время должны находиться 396 помещений судов.
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И зачем это? Готовятся к массовым уголовным процессам против народа Украины?
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если под охрану и в сизо судьев-прокуроров - то только "за".
В идеале - народ сам принесет веревки и мыло для их "люстрации"
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Кто не платит коммуналку и не покупает Рашен?
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Да было бы желание "пришить статью" и "жертва" произвола, а формулировка найдется. Они бы так лучше склады с боеприпасами охраняли, как суды планируют.
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и как теперь судьям то проносить взятки ума не приложу....
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к тому что их сейчас никто не охраняет, просто под сигнализацией стоят. Когда уголовное дело сожгут, вместе с судом, что будете писать? Дайте угадаю, если по "патриоту" то - правильно, а если по "Яныку" то зрада?
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Ответ неверный, как по мне то пусть все эти суды сожгут вместе со всеми делами, судьями и их помощниками, я только спасибо скажу, тому, кто все это сжег. Что касается Януковища, то мне все равно, что будет с его уголовным делом, поскольку он сидеть не будет, а если и будет, то вместе с Порошенко и остальными дельцами сегодняшней власти.
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а также жилища судей, депутатов, мусоров и прочей дряни...
сами себя охранять будут
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смешно...а в Донецке мусорылым слабо взять под охрану суды?это же Украина...или мусорылые возложили свою работу на ВСУ?
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Як завжди,дуже вірне та своєчасне рішення. А то ще усіх суддів покрадуть,а вони ж у нас такі дорогі...
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Дык мож их и не выпускать, за успешную работу против Украины?
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вот теперь мусорская падаль порошенка с титуханами будет вершить суд .......
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