EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  363  5
Все про:Крым (19470) оккупация (6816) Следком РФ (154)

 В Крыму за "халатность" будут судить "экс-министра финансов" оккупированного полуострова

В СК РФ заявляют, что действиями обвиняемого "был причинен ущерб региональному бюджету в размере более 13 миллионов рублей".

В оккупированном Россией Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего "министра финансов" подконтрольного Кремлю правительства полуострова Владимира Левандовского, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба управления российского Следственного комитета (СК) по Крыму, передает "Крым. Реалии".

"Дело направлено в суд", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, бывшего главу "министерства финансов Крыма" обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол об аресте крымских вин в Италии: "Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям"

"По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый в результате халатного отношения к своим должностным обязанностям, в нарушение установленного действующим бюджетным законодательством порядка, при отсутствии обоснованного бюджетного запроса, допустил включение в бюджет Республики Крым и дальнейшую оплату за счет бюджетных денежных средств расходов Республиканского комитета по земельным ресурсам на погашение задолженности перед коммерческой организацией за работы, которые в действительности не выполнялись", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тем самым действиями обвиняемого был причинен ущерб региональному бюджету в размере более 13 миллионов рублей (около 6 млн грн).

"В обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому - земельный участок", - добавили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, в сообщении пресс-службы не указана фамилия обвиняемого, однако "Крым. Реалии" уточняет, что 29 декабря 2015 года глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра финансов российского правительства полуострова Владимира Левандовского. В указе Аксенова отмечалось, что Левандовский освобожден от должности "согласно поданному заявлению". Позднее Аксенов объяснил отставку Левандовского его профессиональной непригодностью.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прославленный российский фрегат «Адмирал Григорович» терпит крушение у берегов Сирии

http://agrimpasa.com/proslavlennyj-rossijskij-fregat-admiral-grigorovich-terpit-krushenie-u-beregov-sirii.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть бюджет Крыма разворовывал законно, но "спустя рукава"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз стоимость хорошего дома в подмосковье. Он просто смотрел на перспективу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Крыму за "халатность" будут судить "экс-министра финансов" оккупированного полуострова
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти