 В Крыму за "халатность" будут судить "экс-министра финансов" оккупированного полуострова

В оккупированном Россией Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего "министра финансов" подконтрольного Кремлю правительства полуострова Владимира Левандовского, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба управления российского Следственного комитета (СК) по Крыму, передает "Крым. Реалии".
"Дело направлено в суд", - отметили в ведомстве.
Как сообщается, бывшего главу "министерства финансов Крыма" обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность).
"По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый в результате халатного отношения к своим должностным обязанностям, в нарушение установленного действующим бюджетным законодательством порядка, при отсутствии обоснованного бюджетного запроса, допустил включение в бюджет Республики Крым и дальнейшую оплату за счет бюджетных денежных средств расходов Республиканского комитета по земельным ресурсам на погашение задолженности перед коммерческой организацией за работы, которые в действительности не выполнялись", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тем самым действиями обвиняемого был причинен ущерб региональному бюджету в размере более 13 миллионов рублей (около 6 млн грн).
"В обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому - земельный участок", - добавили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, в сообщении пресс-службы не указана фамилия обвиняемого, однако "Крым. Реалии" уточняет, что 29 декабря 2015 года глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра финансов российского правительства полуострова Владимира Левандовского. В указе Аксенова отмечалось, что Левандовский освобожден от должности "согласно поданному заявлению". Позднее Аксенов объяснил отставку Левандовского его профессиональной непригодностью.
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http://agrimpasa.com/proslavlennyj-rossijskij-fregat-admiral-grigorovich-terpit-krushenie-u-beregov-sirii.html
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