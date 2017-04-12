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 Комитет нацбезопасности просит спикера пригласить главу НАБУ на заседание Рады

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия пригласить на пленарное заседание в пятницу руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и заслушать его.

"Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности обращается к спикеру с предложением поставить на утреннем заседании (в четверг, 13 апреля. - Ред.) на голосование вопрос об отчете председателя Национального антикоррупционного бюро в пятницу по отчету о расследовании коррупции в Министерстве обороны, Вооруженных силах Украины, разворовывании там имущества", - сказал руководитель комитета Сергей Пашинский на заседании комитета в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет приглашал А.Сытника на свое заседание в среду, однако А.Сытник на заседание не пришел.

Как сообщалось, профильный комитет планировал в среду заслушать информацию А.Сытника о текущем состоянии расследования коррупционных дел в сфере национальной безопасности и обороны.
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это вор Пашинский(глава) с шизоидной Танечкой,сепаршей Гадей и ублюдком Винником?кто там еще в этом комитете?
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С таким комитетом по Нац.безопасности и врагов не надо..... Винник ворюга, кучу денег должен, Пашинский коррупционер, преступник чуть не убивший гражданина Украины, Савченко консерва кремлёвская, Черновол тётя неадекватная со справкой посипака Пашинского......Вот такая безопасность малята....
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