 Комитет нацбезопасности просит спикера пригласить главу НАБУ на заседание Рады

"Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности обращается к спикеру с предложением поставить на утреннем заседании (в четверг, 13 апреля. - Ред.) на голосование вопрос об отчете председателя Национального антикоррупционного бюро в пятницу по отчету о расследовании коррупции в Министерстве обороны, Вооруженных силах Украины, разворовывании там имущества", - сказал руководитель комитета Сергей Пашинский на заседании комитета в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет приглашал А.Сытника на свое заседание в среду, однако А.Сытник на заседание не пришел.
Как сообщалось, профильный комитет планировал в среду заслушать информацию А.Сытника о текущем состоянии расследования коррупционных дел в сфере национальной безопасности и обороны.
566 2
Экс-советник Трампа Флинн получал деньги от российских компаний, - The Washington Post(88)
Стимулом для развития плагиата в Украине стали требования для лицензирования вузов, принятые в конце 90-х годов, - антиплагиатная инициатива "Дисергейт"(0)
И.о. советника Трампа по нацбезопасности назначен генерал Джозеф Келлог, - Белый дом(53)
Комитет нацбезопасности и обороны единогласно поддерживает исключение Савченко из своих рядов, - Тетерук(168)
"С Нади хорошо сбили звездную пыль", – блогеры о исключении Савченко из Комитета(0)
Депутаты инициируют исключение Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне, - Мосийчук. ДОКУМЕНТ(226)
Единая украинская поместная православная церковь - залог национальной безопасности, - Парубий(56)
Ответить
Ответить