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Все про:визит (2124) Лавров (1374) Москва (2865) Тиллерсон (52)

 Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters

Кремль "неожиданно неприязненно" встретил Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в среду, 12 апреля.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как только Тиллерсон сел за стол переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, его заместитель Сергей Рябков в заявлении для российских СМИ раскритиковал американскую риторику за "примитив и хамство". По мнению Reuters, Москва будто бы специально пыталась сделать первый визит члена администрации Трампа в Россию максимально неудобным.

На самой встрече Лавров поприветствовал Тиллерсона "необычайно прохладными замечаниями, осудил ракетный удар по Сирии как незаконный и обвинил Вашингтон в непредсказуемом поведении", - пишет Reuters.

Читайте также: "Это игра мускулами перед началом переговоров", - МИД РФ о заявлении Тиллерсона

Лавров заявил, что у России "много вопросов" к США, и "уколол" своего американского коллегу тем, что многие должности в Госдепартаменте до сих пор не заняты, спустя несколько месяцев после инаугурации Трампа. Это - больное место Вашингтона, пишет новостное агентство.

Напомним, в среду, 12 апреля, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Во время встречи Тиллерсона и Лаврова президент России Владимир Путин заявил на телеканале "Мир" о том, что уровень доверия в отношениях между Россией и США при администрации президента Дональда Трампа "деградировал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии"

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Тиллерсон привез с собой в Москву доклад разведки США об использовании химического оружия в Сирии неделю назад. А там четко написано - Сирия и Россия дезинформируют мировое сообщество, хим.оружие применялось и они пытались это скрыть. Кому ж такое понравится?
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..многие должности в Госдепартаменте до сих пор не заняты, спустя несколько месяцев после инаугурации Трампа. Это - больное место Вашингтона, пишет новостное агентство. ...



неее.. это больное место в Кремле) какое дело кацапам до должностей в Госдепе? Или эти кремлевские любители мазохизма никак дождаться не могут - кто их будет пороть?)
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Тримають вакансії для Коня і Немитої Голови...
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"Сергей Рябков в заявлении для РИА Новости набросился на "примитивность и хамство" американской риторики"

шавку с цепи спустили
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видно вазелин с ментолом был в жопе у раисян
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То, что ржет унылая Лошадь как то не интересует. Что скажет американец, вот это интересно.
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Кацапам дали по морде в Сирии, так они теперь колют, кусают, тявкают... ну как та моська слона "пугала"
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Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters - Цензор.НЕТ 5916
"Кацапы" в Тартусе базируются, чтоб ты знал.
Хватит повторять одно и тоже, оруэлловская овца* !.
*См. Скотный двор. Оруэлл Дж.
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Кацапы это те что какцапы - козлы северные козлобородые или моксельцы, что одно и то же
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Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters
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А по распоряжению небесной канцелярии с неба еще и град пошел...
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встретили прохладно===

Отключили отопление.... путину нечем было заплатить за отопление..
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Так этому Тиллерсону и надо...)
Будет теперь знать для чего нужна Украина американским налогоплательщикам.
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Можно подумать, что Тиллерон в Москву погреться приезжал. Приехал, показал им их место в истории и поехал.
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в ответ-этой ночью ждать пиндоского согревающего удара по сирийским портам, в которых чалятся расейские консервные банки
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Такой страшной Моська себя еще не чувствовала...
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Зато ...уйло и всю его гоп-компанию в Гааге встретят очень горячо.
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кацапы обиделись, что их за людей не считают...
Сами же на переговоры лошадь отправили.
У вас же, мордва, говорят "неча на зеркало пенять, коли рожа крива"...
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Тиллерсон был в шоке. Ему еще не приходилось видеть говорящую лошадь!
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настроение на нуле у москальской хунты после отлупа от Рекса
а тут еще Назарбай нож в спину воткнул:
казахи переходят на латиницу вместо кирилицы
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Тиллерсон заявил, что у всего мира "много вопросов" к России...., и "уколол" своего российского коллегу тем, что должности в госаппарате Росии и управления страной до сих пор не менялись, спустя многие годы. "Всё это похоже на диктатуру", - дипломатично заявил он.
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На прохладный привет, будет горячий ответ (с)
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"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
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Грузия переходит на азербайджанский газ, а Казахстан на латиницу.
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Как же это по-хамски со стороны расии ! - Сосать американский член с холодком ! Да еще делать колкие замечания. Неслыханная невоспитанность !
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АбИдИлисъ! Пусть привыкают. Это вам Трамчик!
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Лавров заявил, что у России "много вопросов" к США, и "уколол" своего американского коллегу тем, что многие должности в Госдепартаменте до сих пор не заняты, спустя несколько месяцев после инаугурации Трампа :Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters - Цензор.НЕТ 4517100500, что более лутшы и кучнее :Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters - Цензор.НЕТ 8876
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters
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