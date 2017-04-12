 Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как только Тиллерсон сел за стол переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, его заместитель Сергей Рябков в заявлении для российских СМИ раскритиковал американскую риторику за "примитив и хамство". По мнению Reuters, Москва будто бы специально пыталась сделать первый визит члена администрации Трампа в Россию максимально неудобным.
На самой встрече Лавров поприветствовал Тиллерсона "необычайно прохладными замечаниями, осудил ракетный удар по Сирии как незаконный и обвинил Вашингтон в непредсказуемом поведении", - пишет Reuters.
Лавров заявил, что у России "много вопросов" к США, и "уколол" своего американского коллегу тем, что многие должности в Госдепартаменте до сих пор не заняты, спустя несколько месяцев после инаугурации Трампа. Это - больное место Вашингтона, пишет новостное агентство.
Напомним, в среду, 12 апреля, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Во время встречи Тиллерсона и Лаврова президент России Владимир Путин заявил на телеканале "Мир" о том, что уровень доверия в отношениях между Россией и США при администрации президента Дональда Трампа "деградировал".
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неее.. это больное место в Кремле) какое дело кацапам до должностей в Госдепе? Или эти кремлевские любители мазохизма никак дождаться не могут - кто их будет пороть?)
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шавку с цепи спустили
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"Кацапы" в Тартусе базируются, чтоб ты знал.
Хватит повторять одно и тоже, оруэлловская овца* !.
*См. Скотный двор. Оруэлл Дж.
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А по распоряжению небесной канцелярии с неба еще и град пошел...
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Отключили отопление.... путину нечем было заплатить за отопление..
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Будет теперь знать для чего нужна Украина американским налогоплательщикам.
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Сами же на переговоры лошадь отправили.
У вас же, мордва, говорят "неча на зеркало пенять, коли рожа крива"...
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а тут еще Назарбай нож в спину воткнул:
казахи переходят на латиницу вместо кирилицы
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Что лает на Слона!"
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