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 Участница "газовых схем Онищенко" Мусиенко задержана в Черногории по ориентировке Интерпола, - Антикоррупционная прокуратура

7 апреля 2017 года в аэропорту Подгорица властью Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.Н., которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Мусиенко подозревается в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины.

В настоящее время САП принимает все возможные меры для экстрадиции Мусиенко И.Н. на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности.

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По данным САП В день первых задержаний участников "газовых схем" - 15.06.2016 Мусиенко покинула территорию Украины и до настоящего времени не возвращалась. 13.08.2016 ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и постановлением детектива НАБУ она была объявлена в розыск.

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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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Интересно долго она там пробудет или опять Херпрокурор чего то напутал ?
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Главное Куоченка не трогать, бизеспарьнер как никак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастница "газовых схем Онищенко" Мусиенко задержана в Черногории по ориентировке Интерпола, - Антикоррупционная прокуратура
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