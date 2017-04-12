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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:арест (10214) вино (80) выставка (364) Италия (783) Крым (19470) посол (1110)

 Посол об аресте крымских вин в Италии: "Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям"

Российскую Федерацию предупреждали о недопустимости участия вин из оккупированного Крыма на международной выставке Vinitaly в итальянской Вероне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом сообщил Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, украинское посольство накануне выставки предупредило ее организаторов, что участие крымских продуктов под видом российских противоречит европейским директивам о непризнании оккупации Крыма, а организаторы, в свою очередь, указали представителям России, что заявленные ею вина из Крыма не могут быть представлены на выставке.

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Однако, как рассказал посол, перед самым открытием выставки стало известно, что Россия просто заменила заявленные сначала крымские вина на продукцию других крымских производителей.

"Я бы сказал, что Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям, активной позиции наших граждан. Могу сказать, что я видел и тех украинцев, кто не обратил внимания. Третий фактор - понимание организаторов. Они действовали в рамках нормального сотрудничества с российскими представителями, сообщили им, что нельзя это выставлять. А те, в свою очередь, решили действовать обманом: мол "нельзя "Золотую Балку", так мы выставим "Инкерман"". Такое поведение привело к тому, что организаторы действовали решительно", - пояснил украинский посол.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Позже итальянская полиция арестовала партию вина из аннексированного Крыма, которая была на российском стенде.

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Да, все на что способна наша дипломатия это вина арестовывать.
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все на что способен ты и тебе подобные дибил это срать в интернете о том что как плохо то что предпринимают люди
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представляете, как его пронесло бы, если бы вина не арестовали?
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Да мне до лампочки вина. И фольцваген и шкода торгует в Крыму легковыми авто и это как никого не смущает.
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Вонючий шоколад с губ вытери, даже через экран воняет.
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Ещё одно продажное свинорылое. А как только интересная тема вас не найдешь,
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джиккаладу набежжалооо
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Понятно, что у соевых кроме как оскорблений аргументов не бывает.
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у них ещё есть в запасе язва с желчью и огромная куча матюкоFFъ.
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А к чему твой пук в лужу по поводу ареста вин?
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!!
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мол "нельзя "Золотую Балку", так мы выставим "Инкерман"

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очередная феерическая многоходовочка ))
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Самый "гуманный" в мире: в России суд разрешил епархии отдать часть долга молитвами

В Нижегородской области РФ арбитражный суд утвердил мировое соглашение между строительной фирмой и Нижегородской Епархией РПЦ. Согласно решению, Епархия отдаст строителям часть денег за работу, а остальное вернет молитвами за здравие.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
Из определения суда известно, что Нижегородская Епархия еще в 2015 году задолжала ООО "Эра" 458 тыс. рублей за техническое перевооружение котельной и системы теплоснабжения.
В суде стороны договорились подписать мировое соглашение. В итоге Епархия выплатит фирме часть требований в размере 200 тыс. рублей. Также священнослужители взяли на себя обязательство возносить молитвы о здравии и благополучии владельцев организации и их семей.
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А шо они хотели - денюх ? Хуйло их каждый день кормит кисель ТВ - и ничо , хавают !!!
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Странно что они не назвали вина краснодарскими
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Vinitaly проводят у нас в Вероне ежегодно. Сегодня последний день (с воскресенья). Fiera di vino называется (выставка вин). Это самая популярная выставка. После вин - выставка мрамора и коней по популярности. А так этих выставок море - птиц, агромашин, олии... и чего только нет. Вход на выставку вин 80€. На ней продают не только вина (оливковое масло, ликёры и всякий - всякий другой товар). Приезжают не только со всей Италии. Народу полно. В городе трафик невыносимый. Паркинги забиты. Но вообще это очень красиво!
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тут одна ТП спрашивала - "Что это вообще - писанка?"
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и шо дальше...
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До Харькова крашеное яйцо, после - мужская игра "раскрась снег с помощью своего полового органа".
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це - перемога!
соєва
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оффшорная даже.
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А к нам, в Мукачево, на фестиваль "Червене вино", кацапы ваще не приехали
Учитесь, итальянцы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол об аресте крымских вин в Италии: "Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям"
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