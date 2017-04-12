 Посол об аресте крымских вин в Италии: "Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом сообщил Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
По его словам, украинское посольство накануне выставки предупредило ее организаторов, что участие крымских продуктов под видом российских противоречит европейским директивам о непризнании оккупации Крыма, а организаторы, в свою очередь, указали представителям России, что заявленные ею вина из Крыма не могут быть представлены на выставке.
Однако, как рассказал посол, перед самым открытием выставки стало известно, что Россия просто заменила заявленные сначала крымские вина на продукцию других крымских производителей.
"Я бы сказал, что Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям, активной позиции наших граждан. Могу сказать, что я видел и тех украинцев, кто не обратил внимания. Третий фактор - понимание организаторов. Они действовали в рамках нормального сотрудничества с российскими представителями, сообщили им, что нельзя это выставлять. А те, в свою очередь, решили действовать обманом: мол "нельзя "Золотую Балку", так мы выставим "Инкерман"". Такое поведение привело к тому, что организаторы действовали решительно", - пояснил украинский посол.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Позже итальянская полиция арестовала партию вина из аннексированного Крыма, которая была на российском стенде.
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!!
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очередная феерическая многоходовочка ))
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В Нижегородской области РФ арбитражный суд утвердил мировое соглашение между строительной фирмой и Нижегородской Епархией РПЦ. Согласно решению, Епархия отдаст строителям часть денег за работу, а остальное вернет молитвами за здравие.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
Из определения суда известно, что Нижегородская Епархия еще в 2015 году задолжала ООО "Эра" 458 тыс. рублей за техническое перевооружение котельной и системы теплоснабжения.
В суде стороны договорились подписать мировое соглашение. В итоге Епархия выплатит фирме часть требований в размере 200 тыс. рублей. Также священнослужители взяли на себя обязательство возносить молитвы о здравии и благополучии владельцев организации и их семей.
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соєва
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Учитесь, итальянцы!
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