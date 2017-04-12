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 Политика Украины
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Все про:Бурбак (237) НКРЭКУ (192)

 Наша фракция требует заменить всех членов НКРЭКУ, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6073 о полном обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время отчета в парламенте главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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"Это инициатива "Народного фронта "- законопроект №6073 - о полной замене членов НКРЭКУ. Тогда это будет точно независимый и компетентный орган", - подчеркнул он.

Руководитель фракции "Народный фронт" отметил, что "Нацкомиссия должна была разработать механизм возврата в государственную собственность газовых сетей, а не вводить абонплату за газ. Это не плата за подключение, это - налог в пользу Фирташа и Левочкина ".

"Мы правильно сделали, что вернули Верховной Раде функцию парламентского контроля. И надо каждую среду заслушать таких руководителей ", - сказал Максим Бурбак.

Он также призвал Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменить решение о повышении тарифа на освещение улиц в ночное время.

"Когда вы измените это позорное решение о повышении в 5 раз тарифа на освещение улиц в селах!?" - возмутился Бурбак.

Он отметил, что из-за высоких тарифов улицы в сельской местности не освещают, из-за чего растет преступность.



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Тільки не треба туди Пашинського або його підлеглих
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Неплохо было бы и вашу всю фрИкцию заменить,всё что делало НКРЭКУ,было принято Кролём,а то что эта комиссия якобы независима,это в тюрьме рассказывать будешь Бурбачелла,а весь навар вы делили с БПП,с его верхушкой,так что соскочить не получится
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слушал отчёт Вовка - компетентный но совершенно безынициативный, всё делал как велели, что решила и какие законы напринимала ВР, так что ответ держать должны все
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Пішли серйозні торги, бо смаленим вже не те що пахне - смердить. Порада одна, змиріться. Вішать вас будуть разом.
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Тому вони на місяць їдуть на моря-океани з п"ятниці,втікають з України в надії що все трохи забудеться ,такі собі канікули влаштували
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Бурбака, ты что ли компетентный!? Иди на ...липоксацию.
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Так а нах ..та коміссія ? Все однак всі рішення проходять чере вінницьких бариг ..!
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Сотрясают воздух и играют на публику, сегодня прочитал, что с 1 августа введут абонплату на отопление, теперь за него целый год платить все будут, за газ не прошла, теперь с другого бока подошли. В общем жизнь однозначно улучшится, самое время для путешествий по Европе.
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у нас все платят за отопление круглый год, чтобы не было шока и астронамических сумм в отопительный сезон, а по чуть-чуть каждый месяц - нормально, потом делается перерасчёт и сумма оплаты в зависимости от потребления увеличивается или уменьшается, правда у нас сам потребитель регулирует потребление
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Вы не поняли просто о чем речь идет, это не плата за отопление по чуть чуть, а абонплата за то, что к сети подключены. , а за отопление отдельно нужно будет платить, в зависимости от потребление.
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Я ваащет в секретариате штаны просиживаю... а чё? Шо опять....?
https://www.youtube.com/watch?v=wzrk3OpcLoU
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Сирожа! Мне путлер ТВ достаточно... ты лишний! Хоть и стараешься их переплюнуть... ты фук! Прувед родителям!
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Эти деятели из "Надгробного фронта" с рейтингом на уроне плинтуса ещё пытаются из себя защитников народа изобразить. А где ваш Кролик, который тарифы в несколько раз поднял, но забыл о зарплатах и пенсиях ?????
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суки,у нас фонарных столбов даже без освещения на всех вас хватит
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Что выборы на носу? Все так всполошились. 3 года всё устраивало и тут вдруг! Не забудьте Самопомич и Парасюк во всём виноваты ну и Баба Ю.....Ляшко уже по ТВ рекламу катает что это всё его заслуги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша фракция требует заменить всех членов НКРЭКУ, - Бурбак
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