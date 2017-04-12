 Наша фракция требует заменить всех членов НКРЭКУ, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время отчета в парламенте главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
"Это инициатива "Народного фронта "- законопроект №6073 - о полной замене членов НКРЭКУ. Тогда это будет точно независимый и компетентный орган", - подчеркнул он.
Руководитель фракции "Народный фронт" отметил, что "Нацкомиссия должна была разработать механизм возврата в государственную собственность газовых сетей, а не вводить абонплату за газ. Это не плата за подключение, это - налог в пользу Фирташа и Левочкина ".
"Мы правильно сделали, что вернули Верховной Раде функцию парламентского контроля. И надо каждую среду заслушать таких руководителей ", - сказал Максим Бурбак.
Он также призвал Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменить решение о повышении тарифа на освещение улиц в ночное время.
"Когда вы измените это позорное решение о повышении в 5 раз тарифа на освещение улиц в селах!?" - возмутился Бурбак.
Он отметил, что из-за высоких тарифов улицы в сельской местности не освещают, из-за чего растет преступность.
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