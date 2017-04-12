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Все про:Грузия (3352) безвизовый режим (1117) Евросоюз (11736)

 За первую неделю безвизового режима Грузии с ЕС во въезде отказали трем гражданам из семи тысяч

Граждане Грузии не смогли на границе предоставить необходимые документы.

За первую неделю безвизового режима Грузии с Евросоюзом во въезде отказали троим из 7 тысяч граждан Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет грузинское издание AllNews.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 28 марта по 7 апреля на границе с ЕС вернули обратно троих граждан Грузии: у первого не было биометрического паспорта, у другого не было зарезервированного места в гостинице, а третий пассажир не смог подтвердить цель визита.

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Как сообщалось, между Грузией и Евросоюзом с 28 марта начал действовать безвизовый режим. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии было опубликовано 8 марта в официальном журнале Европейского Союза.

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Ну, без биометрии сам виноват - ушами не надо хлопать. По поводу отсутствия брони в отеле и цели визита в двух других случаях - чуток настораживает. Хотелось бы только уточнить: эти двое первый раз въезжали в ЕС? Если первый раз - то всегда подозрение сильнее. Хотя 3/7000 это мизер. В любом случае, поживем-увидим.
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А кто-нибудь додумался подсчитать статистику: народу за границу поехало больше/меньше/без изменений?
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Цей безвіз робився з єдинною метою: щоб президент міг на телебаченні сказати: "Yes!" 521- Ми це зробили!

Там є пункт, що вас можуть не пустити, якщо ви не зможете пояснити причину візиту у Європу.
Це значить, якщо ви просто поїдете удвох, або з компанією просто погуляти, то вас просто не пустять. Треба заздалегідь оформляти путівку чи запрошення, якщо хочете шоб вас не повернули. Усе як і було, тільки добавилось "Yes".
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Безвиз для Украины это в первую очередь политический бонус для государства Украина, так что хватит скулить без повода.
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краще припини лизати шоколадний окуляр без повода...
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нормальная статистика. Традиционная.
Значит никаких палок в колёса грузинам никто не совал. Отлично!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа первую неделю безвизового режима Грузии с ЕС во въезде отказали трем гражданам из семи тысяч
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