 За первую неделю безвизового режима Грузии с ЕС во въезде отказали трем гражданам из семи тысяч

За первую неделю безвизового режима Грузии с Евросоюзом во въезде отказали троим из 7 тысяч граждан Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет грузинское издание AllNews.
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 28 марта по 7 апреля на границе с ЕС вернули обратно троих граждан Грузии: у первого не было биометрического паспорта, у другого не было зарезервированного места в гостинице, а третий пассажир не смог подтвердить цель визита.
Как сообщалось, между Грузией и Евросоюзом с 28 марта начал действовать безвизовый режим. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии было опубликовано 8 марта в официальном журнале Европейского Союза.
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Там є пункт, що вас можуть не пустити, якщо ви не зможете пояснити причину візиту у Європу.
Це значить, якщо ви просто поїдете удвох, або з компанією просто погуляти, то вас просто не пустять. Треба заздалегідь оформляти путівку чи запрошення, якщо хочете шоб вас не повернули. Усе як і було, тільки добавилось "Yes".
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Значит никаких палок в колёса грузинам никто не совал. Отлично!
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