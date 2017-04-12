 За первую неделю безвизового режима Грузии с ЕС во въезде отказали трем гражданам из семи тысяч

За первую неделю безвизового режима Грузии с Евросоюзом во въезде отказали троим из 7 тысяч граждан Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет грузинское издание AllNews.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 28 марта по 7 апреля на границе с ЕС вернули обратно троих граждан Грузии: у первого не было биометрического паспорта, у другого не было зарезервированного места в гостинице, а третий пассажир не смог подтвердить цель визита.

Как сообщалось, между Грузией и Евросоюзом с 28 марта начал действовать безвизовый режим. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии было опубликовано 8 марта в официальном журнале Европейского Союза.