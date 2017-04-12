EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  3953  32
Все про:Венгрия (403) дипломатия (971) МИД (4029) Польша (3784) посол (1110) Пристайко (39)

 Некоторые безответственные политики в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно поиздеваться или что-то украсть. Это удар в спину, - Пристайко

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что некоторые силы используют любую возможность, чтобы столкнуть лбами любые этнические группы на территории Украины.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Была проведена встреча, где послам иностранных государств, было где-то 32 посла, давал брифинг по поводу ситуации, которая сложилась, в частности, по обстрелу польского консульства. Все еще ведется расследование, и, в силу определенных ограничений, мы не можем сообщить много. Но данные, которые есть, свидетельствуют о наличии значительного количества заинтересованных сторон, и не всегда они внутри страны. Понимая нашу с вами проблему, они намерены расшатать ситуацию еще больше. Я был удивлен заявлениями некоторых послов. Используется любая возможность столкнуть лбами любые этнические группы на территории нашего государства. И все эти акты четко координируются. Но мы далеки от того, чтобы во всех бедах обвинять Россию. Некоторые из безответственных политиков, в частности, в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно немножко поиздеваться или что-то украсть, потому что она находится в тяжелом положении. Это удар в спину, и я думаю, что нашему государству просто надо стать сильнее, демонстрировать способность защищать как интересы отдельных этнических групп, так и заботиться о своей национальной безопасности. Нам сейчас сложно, потому что у нас враг находится "не у ворот, а во дворе", но со временем мы решим все эти вопросы и наведем порядок и на всех других направлениях. Я в этом убежден. И мы над этим работаем", - рассказал Пристайко, комментируя обстрел Генконсульства Польши в Луцке и заявление венгерских политиков об автономии венгров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии о двойном гражданстве венгров в Украине: "Это европейский феномен. Надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та вы шо
не прошло и двух недель
как мид выразил особую озабоченность
или през расдуплился наконец
а то улыбался , обнимался с тем мадьярским хмырем
который ему это гавно в уши на мальте вливал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проснулись. "Все уже украдено до нас" ( Операция "Ы")
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так треба їм по рукам добряче дати,а потім вже дописувати в інтернеті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пристайко,я тебе больше скажу,Мадьярщина планирует Закарпатье до 2020 года забрать к себе,и то что вы творите,только ускоряет процесс
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Венгри уебаны редкостные таможня их это полный пиздец...а взагалі треба зарубаті на носі що ніхто нас поважати не буде якщо ми самі себе не будем поважати і захищати власні інтереси
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...а почему бы нашим этническим венграм, не прихватить своего, чуть-чуть Венгрии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я б не використовув фразу "удар в спину", бо це асоціюється з одним, поки що ще живим, уєбаном
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только унитарность и единство народа Украины может спасти нас .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так понимаю раз в Венгрии лучше значит этнические венгры вместе с территориями должны быть присоединены к Венгрии. Эти территории росс имперцы присоединяли следовательно это незаконно и все нужно возвращать законным хозявам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто законные хозяева? Венгры эти территории тоже в свое время захватили. С какого момента будем "законность" отсчитывать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С того, когда их выпустили из "солнечной Сибири"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помоему все подписали акт о нерушимости границ после второй мировой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю,что вместе с этими венграми тебе нужно пойти в известном эротическом направлении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угорщики слышали про международное ПРАВО? и ли ты из ольгинских пустозвонов??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По моему, ты в школе прогуливал уроки. Особенно историю и географию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мадяри, вітання вам від 128-ї гірсько-піхотної! Хто не хоче миру, буде драпати до самого Будіка.
Некоторые безответственные политики в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно поиздеваться или что-то украсть. Это удар в спину, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7645
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никого мы бить не собираемся, но и наглости от "меньшин" аля Даунбасс, не потерпим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая Карпатская Сич,тристо Людей в основном с охотничьими ружьями вышли на встречу мадьярской армии под Хустом в 1939 году,за три часа всё было закончено,а так называемых Сичовиков с Лемберга было около десятка,они кстати первыми и удрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
чому безвідповідальні? дуже відповідальні!
перед пуйлом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Горячим мадьярским пацанам надо подумать головой,что если мы орду держим,и даём пи..лей,то с ними и подавно вопрос быстро решим,что мало не покажется!Посмотрели бы окажись они на нашем месте!Самоубийцы,бля..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дибильные политики бля... шатун так сказать, уроды..
 показать весь комментарий
Ответить
 
угорщики забыли москальские танки на улицах????? хотят подыграть пуйлу!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому б мадярам не заявити претензії на свої історичні землі в Західному Сибіру, звідки вони прибули в Європу. Ханти і мансі їх самі найближчі родичі. Путіна страшно, а Петя - танцюрист на гривні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто из политиков уже ведет переговоры с венгерской общиной ??? покатайтесь близ границ к Угорщине ощутима разница ... флаги Украины все меньше встретишь на домах и мосты больше не выкрашены в жовто-блакитний ... люди знают росийский и не понимают украинский ... может я не там был ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пэте крутить меньше надо с нац. вопросом и с вопросом о двойном гражданстве. Ну не сдадут венгры закарпатья свои венгерские паспорта. И это нормально иметь 2 гражданства в их ситуации. Два гражданства не проблема, если это не гос чиновник высшего уровня как Рома Насиров.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые безответственные политики в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно поиздеваться или что-то украсть. Это удар в спину, - Пристайко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти