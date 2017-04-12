 Некоторые безответственные политики в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно поиздеваться или что-то украсть. Это удар в спину, - Пристайко

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Была проведена встреча, где послам иностранных государств, было где-то 32 посла, давал брифинг по поводу ситуации, которая сложилась, в частности, по обстрелу польского консульства. Все еще ведется расследование, и, в силу определенных ограничений, мы не можем сообщить много. Но данные, которые есть, свидетельствуют о наличии значительного количества заинтересованных сторон, и не всегда они внутри страны. Понимая нашу с вами проблему, они намерены расшатать ситуацию еще больше. Я был удивлен заявлениями некоторых послов. Используется любая возможность столкнуть лбами любые этнические группы на территории нашего государства. И все эти акты четко координируются. Но мы далеки от того, чтобы во всех бедах обвинять Россию. Некоторые из безответственных политиков, в частности, в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно немножко поиздеваться или что-то украсть, потому что она находится в тяжелом положении. Это удар в спину, и я думаю, что нашему государству просто надо стать сильнее, демонстрировать способность защищать как интересы отдельных этнических групп, так и заботиться о своей национальной безопасности. Нам сейчас сложно, потому что у нас враг находится "не у ворот, а во дворе", но со временем мы решим все эти вопросы и наведем порядок и на всех других направлениях. Я в этом убежден. И мы над этим работаем", - рассказал Пристайко, комментируя обстрел Генконсульства Польши в Луцке и заявление венгерских политиков об автономии венгров.
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не прошло и двух недель
как мид выразил особую озабоченность
или през расдуплился наконец
а то улыбался , обнимался с тем мадьярским хмырем
который ему это гавно в уши на мальте вливал
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перед пуйлом
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