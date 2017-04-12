 В Одесской области полиция раскрыла схему присвоения почти 60 тысяч тонн бензина, принадлежащего предприятию

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, подозревается заместитель директора этого предприятия.
"По версии следствия подозреваемый вступил в преступный сговор с другими лицами и создал возможности для осуществления кражи с его разрешения и под его контролем бензина со склада компании и дальнейшей его реализации. Для сокрытия факта кражи и недостатка топлива подозреваемый внес недостоверные сведения в официальные документы об объемах остатка топлива на складе", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что проведенная позже инвентаризация выявила недостаток почти 60 тысяч тонн бензина стоимостью более 1,2 миллиона гривен. В настоящее время заместителю директора компании следователи областной полиции сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений.
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