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Все про:бензин (244) воровство (560) Одесская область (1452) Нацполиция (6881)

 В Одесской области полиция раскрыла схему присвоения почти 60 тысяч тонн бензина, принадлежащего предприятию

В Одесской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции раскрыли схему завладения имуществом предприятия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, подозревается заместитель директора этого предприятия.

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"По версии следствия подозреваемый вступил в преступный сговор с другими лицами и создал возможности для осуществления кражи с его разрешения и под его контролем бензина со склада компании и дальнейшей его реализации. Для сокрытия факта кражи и недостатка топлива подозреваемый внес недостоверные сведения в официальные документы об объемах остатка топлива на складе", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что проведенная позже инвентаризация выявила недостаток почти 60 тысяч тонн бензина стоимостью более 1,2 миллиона гривен. В настоящее время заместителю директора компании следователи областной полиции сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений.

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60 тыс. тонн или 60 тыс. литров? 60 тыс. тонн будут стоить 1,2 млрд.грв, а не 1,2 млн.грв....
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А где технологическая нефть и сколько её осталось? А где нефтепродукты Стоматолога-Курченко? Почему ни кто не говорит о Пашинском, о Коломойском, о Кононенко, о Юре Енакиевском и др.???? Мля, живем, до сих пор, по принципу - "не нае##шь, не проживешь"... противно!....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одесской области полиция раскрыла схему присвоения почти 60 тысяч тонн бензина, принадлежащего предприятию
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