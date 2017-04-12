 В ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сказал в интервью "Українським Новинам".
"Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", - сказал Пристайко.
Он добавил, что не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом до или после встречи Президента США с Президентом России Владимиром Путиным.
"Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход", - подчеркнул он.
Пристайко добавил, что Украине были важны встречи с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и с советником Президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которые уже состоялись.
"Мы заинтересованы во встрече с министром обороны, она также запланирована. Ну и в результате с Президентом (CША), безусловно, тоже", - подытожил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 марта Тиллерсон накануне своего визита в Москву (Россия) заверил Порошенко в недопущении договоренностей о разрешении ситуации в Сирии ценой пренебрежения разрешением ситуации в Украине.
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Некоторые безответственные политики в Венгрии решили, что настало удобное время, когда над Украиной можно поиздеваться или что-то украсть. Это удар в спину, - Пристайко(29)
Украина с Францией и Германией разработала проект "дорожной карты" по Донбассу и передала на изучение России, - Пристайко(33)
Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко(72)
С начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко(16)
Почему Порошенко с его рейтингом доверия все еще не подал в отставку?(0)
В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко(28)
Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО(30)
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Реально поддерживаю.
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своюпутлера философию! Пока просто иди прохожий, пока просто иди....
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он сейчас на фронте
вот как Украину освободим
пусть тогда трамп и приезжает
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він , до того часу , вже і президентом не буде ...
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Бухать-то ему "диабет" не мешает)))
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Просто слышала давно, что у него сахарный диабет.
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Больше удивляюсь.)
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Лучший вариант бежать на...с презеденского кресла. Може че и останется на житие мое...
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Перестрадает ради Украины...)
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В социальных сетях высмеяли заявление российского политика Владимира Жириновского, который пообещал выпить шампанское за импичмент президента США Дональда Трампа.
"Мы будем пить шампанское за импичмент, за отставку этого президента. Весь мир не хотел его, он стал президентом. Теперь он нарывается так, что весь мир будет требовать его отставки", - заявил Жириновский, подчеркнув, что президент США нарушает свои предвыборные обещания по отношениям с Россией.
Жириновскому напомнили, как он с шампанским отметил победу Трампа на президентских выборах.
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самое время поехать встретиться
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А сколько фоток в соцсетях,где типа не военнослужащие рф воюют против укропов на донбассе...
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бедняга Трамп сперва думал, что Вован крепкий кореш, а европейцы тупо в панике
теперь мысли Трампа вывернулись наизнанку
так что возможно всё!
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Теперь смотрим дальше. Почему россияне верят в то что хим.атака это постановка ?
Ваши версии ?
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так что барыгам она счастья не принесер
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Вчера на Цензор забросил классную фотографию, сделанную в кабинете фашиста Мюллера, а сегодня по этому поводу пришлось реагировать.
Фотография :
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