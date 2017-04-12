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 Политика Украины
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Все про:МИД (4029) Порошенко (12693) Пристайко (39) Трамп (990)

 В ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко

В ближайшее время может состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сказал в интервью "Українським Новинам".

"Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем", - сказал Пристайко.

Он добавил, что не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом до или после встречи Президента США с Президентом России Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин

"Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход", - подчеркнул он.

Пристайко добавил, что Украине были важны встречи с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и с советником Президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которые уже состоялись.

"Мы заинтересованы во встрече с министром обороны, она также запланирована. Ну и в результате с Президентом (CША), безусловно, тоже", - подытожил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 марта Тиллерсон накануне своего визита в Москву (Россия) заверил Порошенко в недопущении договоренностей о разрешении ситуации в Сирии ценой пренебрежения разрешением ситуации в Украине.
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Може відбутися , а може й не відбутися ... як карта ляже !
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порошенко порошинка по сравнениюс трампом и встречаться трамп будет с достойными и уважаемыми президентами, а не с жлобом и барыгой
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это не намек, а прямо сказано- трамп будет встречаться с достойными президентами, хуйло к ним не относится, как и к сожалению, президент Украины
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Трамп будет встречаться с президентом Украины, на данный момент, а Украина сейчас, как не крути, в сфере интересов ЕС и США, помимо Сирии и беженцев.
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сша и рашка решают свои проблемы на территории сирии и украины, какое достойное госсударство это позволит?
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Иванов! ИВАНОВ! Ты гришь, как путлер ТВ со своими соловьями, так шо не суй здеся свою путлера философию! Пока просто иди прохожий, пока просто иди....
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Ближайшее время настолько размыто в этом заявлении, что не обозначен не то, что месяц, а даже год этой встречи.
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В международных отношениях Порошенко мастер, опыт большой. Надеюсь, хорошо подготовится и проведет встречу достойно (хотя конечно Трампу подробно расскажут о 1 месте Украины в мире по уровню коррупции, и это для Пороха огромный жирный минус).
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Если Шеколадная мразь поедит в Штаты , надо молиться, чтобы его посадили , как Лазоренко, этот ворюга по круче будет
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некогда пороху
он сейчас на фронте
вот как Украину освободим
пусть тогда трамп и приезжает
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:D

він , до того часу , вже і президентом не буде ...
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встреча президента такой великой державы как США, с корупционной мелкой гнидой не реальна, нужно себя и страну не уважать, поменяем президента на достойного- тогда возможно
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Срочно кандидатуру в студию! Мож поддержим! Иначе эт фук!
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Пэте надо еще заслужить эту вмтречу. Пистоболов Трамп не любит, а после исьории с Трампом Тимошенко и туалетом, для Трампа Пэтя стал не интереснее дерьма прилипшего к туфле.
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такое г как петя, вызывает только отвращение, у достойного и уважаемого человека, как трамп
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"Не будем раскрывать все наши планы, но Прошенко будет лично просить у Трампа пожать его лохматую дружескую руку...а потом, если повезет, Трамп покатает его на большой машине и угостит печенькой, той самой, что с спрошлого майдана от Нуланд завалялась..."
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Хотела мороженое написать...но у президент болеет, диабет (ему нельзя сладкого). Без шуток.
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Ира лично видели его историю болезни???
Бухать-то ему "диабет" не мешает)))
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Тут вы озадачили...
Просто слышала давно, что у него сахарный диабет.
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черт его разберет) Готовым в хлам видел даже по ящику. Думаю что "диабет" минстэць приплел, чтобы хоть как-то оправдать его синьку. По типу "вывсевретии, ему низзя, диабет у него"))))
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Наверное. Я четко помню видео, он приезжал на Донбасс и давал конференцию "под шафе" с красным лицом и смеялся странно, пафосно кричал не в тему.
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В Марике? У нас в Кривбассе тоже под шафе к народу выходил!
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Надо нашим политикам запретить публично "ванговать", потому как это уже не смешно.
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Шеф вызывает на Ковер... Ой не завидую пЭти. Там вазелина надо брать вагон.
Лучший вариант бежать на...с презеденского кресла. Може че и останется на житие мое...
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Смешно, что аж плакать хочется! пЭця -- страдалец за Украину.........анекдот!
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Я думаю что аудиторы с США быстрее встретятся....
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Ему бы только выпить: сети позабавило новое заявление Жириновского по поводу Трампа

В социальных сетях высмеяли заявление российского политика Владимира Жириновского, который пообещал выпить шампанское за импичмент президента США Дональда Трампа.
"Мы будем пить шампанское за импичмент, за отставку этого президента. Весь мир не хотел его, он стал президентом. Теперь он нарывается так, что весь мир будет требовать его отставки", - заявил Жириновский, подчеркнув, что президент США нарушает свои предвыборные обещания по отношениям с Россией.
Жириновскому напомнили, как он с шампанским отметил победу Трампа на президентских выборах.

В ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 3328

В ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 1272
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шо то Михо куда то сдристнул
самое время поехать встретиться
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Михо позвонил трамплину и попросил ,что бы тот переговорил кое о чем...с кое -кем в Украине...
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Трамп пожмет руку и скажет мужайтесь мысленно с вами. Оружие не даст все равно его потом за горилку ополченцам выменяют. Я бы не отказался от джевелина
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такие потому что регулярных росс войск на Донбассе нет. Если бы были ты бы уже давно до хрипоты кричала Слава Путину!
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Наличие серьезной техники,тысяч тонн боеприпасов, а также узкоглазых лунообразных лиц,всем этим делом заправляющих,говорит о том, что кто то сейчас нагло врет...
А сколько фоток в соцсетях,где типа не военнослужащие рф воюют против укропов на донбассе...
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Мы в Сирии недавно наблюдали расейскую хваленую ПВО. В Чечне тоже наблюдали. Так что закрой свой вонючий рот, а то ватой смЭрдыть!
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А я смотрю , чего это салидол и хозяйственное мыло завозят в Администрацию президента . И Петю с Кананенкой подмывают ))))))))))))) а это оказывается их готовят ставить раком для Трампа за грабеж бабла с помощи США .))))))))))) во народ порадуется гандонам мародерам )))
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Трамп, за косяки во время выборов со стороны Порошенко, наверное просто раздавил бы его как мошку вонючую-коррупционную... да, видать обстановка военно-политическая с мире не та, с пидо-рашкой замес серьезный предстоит и Украина 100% будет на самом острие этого конфликта. Нужно укрепить ее со стороны США всем, чем позволяют в данной ситуации обстаятельсва в военном и экономическом смысле... Поэтому нашему "говнокомандору" в этом смысле просто везет, что его собираются принять на самом высокм уровне...
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не "везёт", а просто так складывается ситуация
бедняга Трамп сперва думал, что Вован крепкий кореш, а европейцы тупо в панике
теперь мысли Трампа вывернулись наизнанку
так что возможно всё!
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Когда у россиян спрашивают почему они считают что ВСУ продают оружие ополченцам они говорят что потому что так делали их ВС в чеченскую.
Теперь смотрим дальше. Почему россияне верят в то что хим.атака это постановка ?
Ваши версии ?
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пускай теперь жириновский садится на ту бутылку шампусика, из которой он пил за избрание Трампа. пролетел как фанера...
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Трамп знает,кто такой Петя.Просто после встречи начнётся или повиновение,или у всех шоколадных булки слипнутся...
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если и будет эта всреча то первая и последняя
так что барыгам она счастья не принесер
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Я о другом: откуда у нас идиотов столько много, а?
Вчера на Цензор забросил классную фотографию, сделанную в кабинете фашиста Мюллера, а сегодня по этому поводу пришлось реагировать.
Фотография :
В ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 5239
Реакция:
В ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 4290
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время может состояться встреча Порошенко с Трампом, - замглавы МИД Пристайко
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