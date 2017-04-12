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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10139) Кириленко (627) Зубко (244) декоммунизация (376) заседание правительства (38)

 День Космонавтики в Кабмине: Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" праздник

Во время речи Кириленко в Кабмине по залу заседаний слышался смех, а министр ЖКХ вступил в спор с вице-премьером.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" День космонавтики и перенести его празднование с 12 апреля на 19 ноября (дата полета в космос первого космонавта в независимой Украине, Леонида Каденюка).

"Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к Президенту Петру Порошенко, чтобы он издал указ, как он сделал это, перенеся День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", - сказал он.

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В свою очередь министр ЖКХ Геннадий Зубко парировал:

"Дело в том, что есть указ Президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине", - возразил он.

При этом стоит отметить, что 7 апреля 2011 года ООН установила празднование 12 апреля как Международного дня полета в космос на международном уровне.
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Дебил дебилом , а бабла нашинковал . Хоть ни дня в бизнесе не работал . И где все наши антикоррупционные органы ?
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Тебя забыть невозможно,тебя любить очень сложно...
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Ну, для полета Гагарина украинцы сделали не меньше расцеян. Так что это наша заслуга тоже.
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никаких заслуг у хохлов нет как и у россиян. Все это сделали советские люди далекие от сегодняшних реалий.
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Дайте ему йод и зеленку, русть себе яйца покрасит. Если останется, пустб выпьет, вавку в гллове полечит.
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Даун - не даун, но розумне такого не ляпне. Яку там він зарплату за сидіння в Раді отримує? З наших податків? Це ми ще цей маразм повинні оплачувати?
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Канешна! Ведь у них праздник - день кацманавтики
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и еще пасху перенести
потому что её кацапы празднуют
д.б.))
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а украинскую отмечать в день песаха
чтобы по кошерному все было
маца наше всё!))
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Это просто глупо. Главная заслуга в советской космонавтике принадлежит украинцам - Королеву, Глушко, Челомею, Янгелю и еще многим. А до них были тоже украинцы Засядько, Кибальчич и сам Циолковский (прямой потомок Наливайко, чем очень гордился). А также Кондратюк (Шагрий), составивший расчеты, по которым, спустя годы американцы высадились на Луну. 12 апреля - международный праздник и нельзя кацапам дать присвоить его себе.
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Челомей к Украине отношения не имеет. Янгель считай тоже.
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Не має відношення до України? Янгель - начальник і головний конструктор КБ "Южний" м. Дніпропетровська.
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День Космонавтики в Кабмине: Кириленко предложил правительству отправить ВР на звезду Альфа Центавра с собой во главе!https://www.youtube.com/watch?v=PKGfWtTryGs

КМ низзя, отправлять некому будет.
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Крыша едет не спеша , тихо шифером шурша.
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Второй подбородок вырастил, и видимо мозг в него ушел!
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Старт "STS-87" - 88-й старт многоразового транспортного космического корабля в рамках программы Спейс Шаттл и 24-й космический полёт «Колумбии», произведен 19 ноября 1997 года. Астронавты провели в космосе около 16 дней и благополучно приземлились в КЦ Кеннеди 5 декабря 1997 года.

Экипаж:

США: Кевин Крегель - командир;
США: Стивен Линдси - пилот;
США: Уинстон Скотт - специалист полёта 1;
США: Калпана Чавла - специалист полёта 2;
Япония: Такао Дои - специалист полёта 3;
Украина: Леонид Каденюк - специалист по полезной нагрузке
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Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" День космонавтики и перенести его празднование с 12 апреля на 19 ноября (дата полета в космос первого космонавта в независимой Украине, Леонида Каденюка)
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Як не стидно забирати у совкової блядоти останнє, в них собачка гарарін була неначе бох
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Упоротое ничтожество, читай:

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств[4].
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Он не упоротое ничтожество - а мерзкий свидовыползок. Из-за засилия таких тупиц в нашей стране все беды.
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Автозалейся зеленкой козлосвин и здесь не воняй
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Гагарин был украинцев, взлетел с украинского космодрома построенный был на украинские гривенники. Нет смысла декоммунизировать, так как это чисто украинский праздник. Ни один кацап не причастен к полёту в космос
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Гагарин был украинцев
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Шо, как и Христос??!

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР, то есть по месту жительства (прописки) родителей. Фактическое место рождения - роддом города Гжатска (переименованного в 1968 году в г. Гагарин) Смоленской области.
Русский.
По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902-1973), - плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984), - работала на молочнотоварной ферме. Его дед, рабочий Путиловского завода Тимофей Матвеевич Матвеев(1877-1937), жил в Санкт-Петербурге, в Автово, на Богомоловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века.
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Меняй флажок, трескай мацу и не перди в ваши святые будни
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Может Гагарин всёже был белоруссом? Учитывая то что земли Смоленской области до завоевания Московией столетиями входили в состав белорусской державы?
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Если была общая история, и все достижения в тот период -это достижения и украинского народа.
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Персонально для этого дебила прямогульноголового:
12 апреля 1961 года в космос мог полететь житель Запорожья Григорий Нелюбов.
Он не полетел из-за своей фамилии. Как и Герман Титов не полетел из-за своего имени.
А эта тройка: Гагарин, Нелюбов, Титов и готовилась в СССР для первого полета человека в космос.
Судя по Кириленке, у нас идиоты у нас в правительстве.

О Григории Нелюбове:
Дублер Гагарина Григорий Нелюбов: прерванный полет

А это - он:
День Космонавтики в Кабмине: Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" праздник - Цензор.НЕТ 5967
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"Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом..."
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Педро панамський повинен видати тільки один Указ: "Красти неможна". І з повинною до людей.
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лететь надо людям типа Гройсмана и Порошенко. И чтоб больше оттуда никогда не возвращались
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первый на очереди чего что ты его открыто возлюбишь неземной любовью и публично сообщишь об этом всем. Подожди немного осталось вас освободят Россия денно и нощно об этом только и думает.
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Оставим только день Европы и День колгоспника (ой это ж тоже из СССР, ну тогда - День огородника).
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А когда декоммунизируют советское жильё:сталинка,хрущёвки,брежневки?
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Делом заняться не пробовали?
Хотя о чем это я
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Первый погибший(официально) космонавт-харьковчанин Валентин Бондаренко. Украинец. А кириленко-дЫбил.
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Кириленко - просто клинический идиот. Идиотизм просто зашкаливает. Хотя, чего не скажешь, если сказать нечего.
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декирилизация по-украински.Вот так вот каждый депутат ляпнет абы-шо, а вдруг останется в памяти народной? "День дебила" - чем не праздник?
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Феерический долбоеб.
12 апреля-ВСЕМИРНЫЙ день космонавтики.
Принято название на 65асамблее ООН в 2007г.Называется как
"Международный день полета человека в космос"
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Нє ну мало шо ООН там рішило. А Кириленку не нравицця! Він хоче не так! Він хоче по другому. По своєму хоче.
Хоч би вже мовчав. Може б ми не зразу здогадались, що дурний.
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https://www.youtube.com/watch?v=qIhGE7apOjE - це так літав Гагарін...коли таким чином сходять з орбіти штучні супутники Землі, то вони згоряють в атмосфері, а тут Гагарін з цієї вогняної кулі на ходу вистрибнув і без усяких для себе наслідків..."Во время речи Кириленко в Кабмине по залу заседаний слышался смех"...якщо "розбірками польотів" космічних кораблів серії "Восток" займуться фахівці, то багатьом буде вже не до сміху.
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Свой день рождения пускай на 1 апреля перенесет, он же маде ин СССР?
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"Слід врешті офіційно визнати, що з 1921 року по 1991 рік більшість українських земель перебували під російською окупацією." -
https://www.ukrop-ua.net/history/894-okupacya-teritoryi-unr-vyskami-rsfsr-u-1918-1921-rokah.html
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Есть более приемлемые даты празднования УДня Украинской космонавтики
Например день рождения С.П. Королева или В.П. Глушко. Их вкалад в освоение космоса куда весомей чем полет первого космонавта Украины
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Пропоную день космонавтіки перенести на день народження Льоні Космоса!
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Вы просто обязаны оборвать эту ментальную связь с СССР. Переименуйте, поменяйте слова местами.
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Кириленко - дебил с четырьмя подбородками. Кто этого дебила целым вице-премьером назначил?
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Давайте вначале сделаем свою единую УПЦ и письмо на латинице,а потом поговорим о космосе
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"никаких документальных материалов и доказательств, кроме кадров, снятых на испытательном стенде, с трясущимся лицом космонавта, произносящего слово "поехали", не существует. Это хорошо известный и официальной советской и впоследствии российской пропагандой не оспариваемый факт. Его подтверждают не только все советские космонавты, но и сама дочь Гагарина - Елена в документальном фильме "Звездный отряд": - http://ipvnews.org/melnikoff_article17082013.php
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Как можно это существо в правительстве терпеть? Оно же недалекое и совершенно бесполезное, и даже вредное для общего дела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДень Космонавтики в Кабмине: Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" праздник
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