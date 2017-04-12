 День Космонавтики в Кабмине: Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" праздник

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предложил правительству "декоммунизировать" День космонавтики и перенести его празднование с 12 апреля на 19 ноября (дата полета в космос первого космонавта в независимой Украине, Леонида Каденюка).
"Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к Президенту Петру Порошенко, чтобы он издал указ, как он сделал это, перенеся День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", - сказал он.
В свою очередь министр ЖКХ Геннадий Зубко парировал:
"Дело в том, что есть указ Президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине", - возразил он.
При этом стоит отметить, что 7 апреля 2011 года ООН установила празднование 12 апреля как Международного дня полета в космос на международном уровне.
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ХЕНДЕ ХОХ!
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даун?
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потому что её кацапы празднуют
д.б.))
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чтобы по кошерному все было
маца наше всё!))
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КМ низзя, отправлять некому будет.
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Экипаж:
США: Кевин Крегель - командир;
США: Стивен Линдси - пилот;
США: Уинстон Скотт - специалист полёта 1;
США: Калпана Чавла - специалист полёта 2;
Япония: Такао Дои - специалист полёта 3;
Украина: Леонид Каденюк - специалист по полезной нагрузке
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7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств[4].
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Шо, как и Христос??!
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР, то есть по месту жительства (прописки) родителей. Фактическое место рождения - роддом города Гжатска (переименованного в 1968 году в г. Гагарин) Смоленской области.
Русский.
По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902-1973), - плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984), - работала на молочнотоварной ферме. Его дед, рабочий Путиловского завода Тимофей Матвеевич Матвеев(1877-1937), жил в Санкт-Петербурге, в Автово, на Богомоловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века.
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12 апреля 1961 года в космос мог полететь житель Запорожья Григорий Нелюбов.
Он не полетел из-за своей фамилии. Как и Герман Титов не полетел из-за своего имени.
А эта тройка: Гагарин, Нелюбов, Титов и готовилась в СССР для первого полета человека в космос.
Судя по Кириленке, у нас идиоты у нас в правительстве.
О Григории Нелюбове:
Дублер Гагарина Григорий Нелюбов: прерванный полет
А это - он:
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Хотя о чем это я
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12 апреля-ВСЕМИРНЫЙ день космонавтики.
Принято название на 65асамблее ООН в 2007г.Называется как
"Международный день полета человека в космос"
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Хоч би вже мовчав. Може б ми не зразу здогадались, що дурний.
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https://www.ukrop-ua.net/history/894-okupacya-teritoryi-unr-vyskami-rsfsr-u-1918-1921-rokah.html
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Например день рождения С.П. Королева или В.П. Глушко. Их вкалад в освоение космоса куда весомей чем полет первого космонавта Украины
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