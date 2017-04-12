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 Во Львовской области полиция выявила факт безосновательного выделения средств международного гранта при проведении работ по рекультивации полигона

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции, следственного отдела и Городокской местной прокуратуры выявили факт безосновательного выделения средств международного гранта, предназначенных для рекультивации загрязненного химическим производством серного полигона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК, подозревается начальник отдела одного из коммерческих предприятий, который осуществлял технический надзор за выполнением работ по рекультивации территории полигона. Средства на проведение данных работ в сумме 5 миллионов гривен выделялись в рамках международного соглашения. Руководитель отдела утвердил акты - приема сдачи работ с заведомо ложными сведениями, вследствие чего были безосновательно выплачены средства в сумме 312,6 тысячи гривен.

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"Между одним из райсоветов Львовской области и коммерческой структурой был заключен договор о проведении работ по рекультивации полигона на средства международного гранта. Подозреваемый согласовал и заверил акты выполненных работ, стоимость которых была безосновательно завышена. Товары и строительные материалы, а именно удобрения, щебень, строительный бой, песчано - гравийная смесь и безнапорные трубы, приобретались субподрядчиком с учетом налога на добавленную стоимость. Однако включение в расчеты НДС в общей сумме 312,6 тысячи гривен противоречит требованиям международного соглашения, в рамках которого проводилась рекультивация. Таким образом стоимость выполненных работ была безосновательно завышена на указанную сумму и оплачена районным советом", - рассказала Калиновская.

В настоящее время начальнику отдела предприятия следствие Яворовского отдела полиции области сообщило о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

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Йде нагинання всіх керівників Яворівського району по всіх напрямках з метою примусити їх підписатись під документами по перетворенню району в смітник львова і області. Спочатку нагнули Хляна (голову району) - хоча до того його всі знали і ніхто не чіпав, потім давай придумувати всякі кримінальні справи проти підприємств району (зокрема проти Новояворівської ТЕЦ), тепер це . Що далі? Далі бунт жителів району (хто захоче у себе в дворі мати смітник для всіх сусідів?) , а жителі району - це і величезний контингент армії найбільшого військового полігону. Думайте самі ,хто це і для чого робить
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"Товари й будівельні матеріали, а саме добрива, щебінь, будівельний бій, піщано - гравійна суміш і безнапірні труби, купував субпідрядник з урахуванням податку на додану вартість" .. Ну і . А хто продасть товар без пдв ? .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львовской области полиция выявила факт безосновательного выделения средств международного гранта при проведении работ по рекультивации полигона
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