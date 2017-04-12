 Во Львовской области полиция выявила факт безосновательного выделения средств международного гранта при проведении работ по рекультивации полигона

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК, подозревается начальник отдела одного из коммерческих предприятий, который осуществлял технический надзор за выполнением работ по рекультивации территории полигона. Средства на проведение данных работ в сумме 5 миллионов гривен выделялись в рамках международного соглашения. Руководитель отдела утвердил акты - приема сдачи работ с заведомо ложными сведениями, вследствие чего были безосновательно выплачены средства в сумме 312,6 тысячи гривен.
"Между одним из райсоветов Львовской области и коммерческой структурой был заключен договор о проведении работ по рекультивации полигона на средства международного гранта. Подозреваемый согласовал и заверил акты выполненных работ, стоимость которых была безосновательно завышена. Товары и строительные материалы, а именно удобрения, щебень, строительный бой, песчано - гравийная смесь и безнапорные трубы, приобретались субподрядчиком с учетом налога на добавленную стоимость. Однако включение в расчеты НДС в общей сумме 312,6 тысячи гривен противоречит требованиям международного соглашения, в рамках которого проводилась рекультивация. Таким образом стоимость выполненных работ была безосновательно завышена на указанную сумму и оплачена районным советом", - рассказала Калиновская.
В настоящее время начальнику отдела предприятия следствие Яворовского отдела полиции области сообщило о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.
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