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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Transparency International (74) исследование (352) рейтинг (1071)

 Самые прозрачные города Украины - Кропивницкий, Киев и Ивано-Франковск, - исследование Transparency International

Самыми прозрачными городами в Украине являются Кропивницкий, Киев, Ивано-Франковск, Николаев и Львов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты исследования Transparency International Ukraine.

Согласно данным пилотного анализа прозрачности и открытости городов, Кропивницкий получил 54,9 балла из 100, Киев - 54,45, а Ивано-Франковск - 54,3.

"В пятерку лидеров также вошли Николаев и Львов с 50,1 и 48,1 балла соответственно," - говорится в результатах исследования.

Кропивницкий, согласно анализу, стал лидером в списке из-за доступности и структурированности информации на официальном сайте горсовета, который является удобным для читателей.

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Эксперты проанализировали 25 областных центров, а также Мариуполь (Донецкая обл.), Северодонецк (Луганская обл.) и Белую Церковь (Киевская обл.). Принимался во внимание 91 показатель, который характеризирует 13 сфер и отраслей, в том числе работу местной власти, доступ и участие в закупках, данные о жилищной политике, бюджете и контрактах, социальных услугах, кадровые вопросы, образование.

"На сегодняшний день в Украине происходит процесс децентрализации. Все больше финансовых ресурсов идет в регионы. Если не увеличить уровень подотчетности на локальном уровне, существуют большие риски увеличения там коррупции. Поэтому с помощью общественной инициативы мы надеемся существенно увеличить прозрачность городов", - отметила руководитель проекта "Развитие прозрачности в городах Украины" Екатерина Цибенко.

В Transparency International Ukraine ожидают, что результаты этого исследования станут важным инструментом для городских советов в вопросе повышения их прозрачности.

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А вот эта чувиха, которая главная по прозрасности, Екатерина Цыбенко, комуняке Цыбенко кем приходится?
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и тут у ботов возник ступор в Киеве -бппшник,во Франковске-свободовец,в Николаеве и Львове -самопомощь....в кого кидать какашками-непонятно
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в Порошенка, не прогадаешь, за высер против кучерявого дают ещё и бонусы в ольгино, боярышник или час бесплатно на бутылке посидеть, а это для истинного сруского очень важные вещи
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Та да ,Київ прозорий став-від новобудов вже неба невидно
Непогано було би розвивати регіони-той жеж Кропивницький,гарне місто.А то всі в Київ та в Київ,як в мурашнику...
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ооооо, ну хоть в чем-то мой не единожды переименованный Кропивницкий отличился, дороги убитые в хлам, самый низкий уровень зарплат по Украине, коррупция местного масштаба зашкаливает, зато прозрачные, о как, повезло!
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Вершина прозорості:
Премьер-министр представил таблицу повышения пенсий:Источник: http://censor.net.ua/n435837

Самые прозрачные города Украины - Кропивницкий, Киев и Ивано-Франковск, - исследование Transparency International - Цензор.НЕТ 2105

Навіть на вінницькому базарі навряд чи розберуться у прозорості цього шедевру.
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