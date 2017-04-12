 Украина с Францией и Германией разработала проект "дорожной карты" по Донбассу и передала на изучение России, - Пристайко

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь было сделано следующим образом: Украина разработала проект, согласовала его с немецкой и французской сторонами и передала России для изучения. Вы же понимаете, если все 4 стороны сядут за стол, с чистого листа это все писаться не будет", - сказал Пристайко.
По его словам, суть проекта в целом не сильно отличается, от непосредственно пунктов, включенных в "минские договоренности".
"Я иногда шучу, что у нас заканчиваются выражения: "план мер", "дорожная карта". Надо придумать что-то третье - "как выполнять дорожную карту плана мер договоренностей в Минске", - отметил он.
По словам Пристайко, это в очередной раз является свидетельством того, что переговоры очень сложные, запутанные и малорезультативные.
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Валюха (юух ей в ухо- прим.автора) Матвиенко заявила о подготовке запрета продажи сим-карт через посредников
Глава Совета Федерации считает, что, запретив операторам сотовой связи продавать сим-карты через посредников, власти смогут предотвратить новые теракты
Теракт в петербургском метро еще раз доказал необходимость активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами, заявила на заседании Совета Федерации глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
По ее словам, для полной победы над торговцами, которые продают сим-карты на рынках и в подземных переходах, в нарушение закона не требуя от покупателей паспортных данных, необходимо запретить операторам сотовой связи передавать сим-карты для продажи посредникам.
Обращаясь к зампреду комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой, Матвиенко потребовала не позднее чем через месяц внести в Госдуму соответствующий законопроект.
«Вам персональное поручение: построить все Министерство внутренних дел либо самой написать такой законопроект», - сказала глава Совета Федерации, призвав депутатов Госдумы в ускоренном режиме принять разработанный в верхней палате закон (цитата по «Интерфаксу»).
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/12/04/2017/58ee10239a7947c6a0abc87b?from=main
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Та да...Всему свое время, горемычный слопатоед...
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Экс-регионал, бывший главарь парламента так называемой "Новороссии" Олег Царев заявил, что сотрудники украинских спецслужб якобы разработали план по похищению президента РФ Владимира Путина.
Об этом Царев рассказал в интервью сепаратистскому сообществу "Сводки от ополчения Новороссии".
Бывший нардеп сослался на предполагаемое интервью бывшего главы следственного управления СБУ генерала Василия Вовка.
Царев заявил, что Путина якобы собирались выкрасть во время переговоров "нормандской четверки" в Минске. Главарь "Новороссии" утверждает, что российского президента хотели перевезти в Гаагу, но тогдашний президент США Барак Обама остановил эту операцию.
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Ещё и шутить успевает... При неработающих бумажках смерти только настоящие. Назови по-простому - х.йня,на которою всем насрать!
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Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: Какие будут предложения?
Чуркин (Россия): Можно я на стол насру?
Все: НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он надевает штаны!
Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
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Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: Спутники Пентагона зафиксировали повышение вони, исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: Становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия! Посмотрите лучше на себя, вы все - засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам, как себя вести?! Спасибо за внимание (покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США).
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
Автор: Kirill Bondarenko
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