 Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом в ходе поездки в Луганскую область сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"На сегодняшний день каждый украинский военный, защищающий украинское государство, четко знает, что когда рядом с ним находятся танкисты, победа обеспечена. Это мощный "огневой кулак", который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его сложную оборону. И ваша сила не только в крепкой броне и мощном оружии, которое мы только что увидели на стрельбах и учениях. Ваша сила - в решимости, смелости и бесстрашии, она в готовности отдать жизнь за Украину", - отметил президент.
Порошенко выразил уверенность, что совместными усилиями, с дипломатами, удастся вернуть украинский суверенитет на земли оккупированного Донбасса.
Он также наградил военных танкистов в зоне отвода в Луганской области.
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Или памятники и переименование улиц важнее?
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Не надо тыкать цены на западе, где за час работы платят 50$. В Украине платят 50$ в час? Или в украине платят 1 доллар в час на бтрз?
То есть без учета материалов и цены разработки(95% уже уплаченной и проделанной в сссср) конечная техника грубо говоря
в 50 раз дешевле. Красная цена оплоту 500 тыч, а не в 10 раз больше, из которых 50 тонн бронестали это с 10кратной ценой это 150 тыс долларов, а в украине есть своя бронесталь по себестоимости, что в 10 раз дешевле.
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Если танк ночью не видит более 4000м, то он проиграет ночью т-90м
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А если А. Геращенка туда скотчем приматать, то вообще, будет оружие нового поколения.
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Бля, ну скільки вже можна смішити народ, коли сам Барига в мокрому памперсі?
Чуть що - ой не треба, бо Путін нападе!
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мог бы просто набухаться дома и поспать
полезнее было бы для страны
а то для него там всё убирали, траву красили
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+ работа 1 доллар в час для персонала.
это 500 тыс $$ по самым высоким откатам в 70%
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