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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3815) Порошенко (12690) танк (682) Антитеррористическая операция (16443)

 Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко

Президент уверен, что совместно с дипломатами военным удастся вернуть оккупированный Донбасс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом в ходе поездки в Луганскую область сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"На сегодняшний день каждый украинский военный, защищающий украинское государство, четко знает, что когда рядом с ним находятся танкисты, победа обеспечена. Это мощный "огневой кулак", который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его сложную оборону. И ваша сила не только в крепкой броне и мощном оружии, которое мы только что увидели на стрельбах и учениях. Ваша сила - в решимости, смелости и бесстрашии, она в готовности отдать жизнь за Украину", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко

Порошенко выразил уверенность, что совместными усилиями, с дипломатами, удастся вернуть украинский суверенитет на земли оккупированного Донбасса.

Он также наградил военных танкистов в зоне отвода в Луганской области.
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И тебе не хворать , дважды федька....или федька в квадрате
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один ОПЛОТ стоит столько же, сколько 20 восстановленных и модернизированных Т64
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ага.. а рогаток- так вообще 2 миллиона можно сделать
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А Булаты где?
Или памятники и переименование улиц важнее?
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по огневой мощи модернизированный Т-64 не уступает «Оплоту». У обоих на вооружении 125-милиметровая пушка и управляемая противотанковая ракета «Комбат». Оба имеют динамическую защиту.
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на производство одного «Оплота» уходит около 9 месяцев. Модернизация же Т-64 занимает несколько месяцев.
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ну так благодаря тому, что смогли быстро наклепать недорогих т34 - смогли выиграть войну, не находите параллель с обсуждаемой нами темой?
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а жизнь тех, кто сидит в "модернизированных Т64" - читай покрашенных и то хреново, сколько стоит ?
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1 новый оплот это ремонт незрячего т64
Не надо тыкать цены на западе, где за час работы платят 50$. В Украине платят 50$ в час? Или в украине платят 1 доллар в час на бтрз?
То есть без учета материалов и цены разработки(95% уже уплаченной и проделанной в сссср) конечная техника грубо говоря
в 50 раз дешевле. Красная цена оплоту 500 тыч, а не в 10 раз больше, из которых 50 тонн бронестали это с 10кратной ценой это 150 тыс долларов, а в украине есть своя бронесталь по себестоимости, что в 10 раз дешевле.
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...а по-эффективности (защите экипажа,точности и пр.) во сколько раз ? ...или всё по-советски,не качеством так количеством ?
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В танках ТТХ очень чувствительные к доминированию боевых действий.
Если танк ночью не видит более 4000м, то он проиграет ночью т-90м
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Украинские воины на все способные. А ты этим временем будешь на пол пути в Испанию.
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тварь! разреши использовать все вооружение! просиратель территорий сраный! дохрена отвоевали с конца 2014?
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Фантом, иди ты нах со своими "территориями". Мне эта ордловщина и даром не нужна. Не говоря о том, чтобы за нее еще и гибли наши воины. Крым - другое дела. А за ОРДЛО я бы и гроша ломаного не дал. Особенно за то быдло, которое там осталось.
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Так навіщо тоді там , кожного дня гинуть і отримують поранення наші хлопці - якщо "эта ордловщина и даром не нужна" , а ні тобі , а ні мені ?
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Теперь бы еще главнокомандующего путевого, а не торгаша гешефтного.
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Его пи..дёшь ЛОХИ слушают третий год.. а где конкретные результата для простых украинцев??? ЖЫВЕ по- новому тилькы вин та його барыгы-подильныкы..
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"Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону" - точно, но при условии что им разрешат стрелять.
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Порошенка посадить НА танк. У него жирка столько...не один снаряд не пробьет такую броню.
А если А. Геращенка туда скотчем приматать, то вообще, будет оружие нового поколения.
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Знову словоблуддя. Ніяких чітких ні дипломатичних, ні військових планів.
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кацапи, що трапилось ? Чому вас так легко мають на увазі ? Бо ще трошки то і Вануато відмовиться від безвизу з вами
Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2441

Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5454
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Новые танки Президент Украины тырит и перепродаёт за границу. Гнида с Кананенком наживаются .а через Бирюкова тырят Мясо с полигона Десна . Контрактники уже два раза бунтовали .
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Ваша сила - в решимости, смелости и бесстрашии, она в готовности отдать жизнь за Украину" и за мои барыжные интересы! - отметил президент!
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Петро, давай "Оплоти" де вони є??? були б вони на фронті, показали там яка в нас техніка є, можливо і не просрали з таіландом контракт... а так навпаки ще більше покупців було... сцукі менеджери оборонпрома...
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Украинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7812петя , хватит торговать с тайландами и др. Давай ребятам Оплоты. Пора вспомнить , что ты президент , а не барыга(по закону)
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ЭЭэ дарагой протри зеньки и апустис на зэмля. Нам Путлер ху йло не разрэшает иметь такой тэхника. Ты што нэ панимаеш? Узбагойся парнишка. ))
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не спорю, у барыг все есть предмет договора тымнеятебе.
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это значит вата мир понимает как призыв к наступлению
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От же ПДРС!!! В перекладі на нормальну мову це звучить так: "Дєржітє меня шєстєро патаму шо чєтирє не справлятся !!! Я бєшений !!!",
Бля, ну скільки вже можна смішити народ, коли сам Барига в мокрому памперсі?
Чуть що - ой не треба, бо Путін нападе!
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Блииин... думал на Цензор попал, а тута Генштаб... и Напольёнов немеряно! Шо робиться
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вот зачем это чмо оффшорное туда поехало?
мог бы просто набухаться дома и поспать
полезнее было бы для страны
а то для него там всё убирали, траву красили
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Дошло наконец то! Надеюсь вы не будите усложнять жизнь танковых бригад?
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оплот это 49тонн металла и 2 тонны стекла с медью

+ работа 1 доллар в час для персонала.

это 500 тыс $$ по самым высоким откатам в 70%
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Я один прочитал - Украинские такСисты способны остановить противника? ))
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Бгоня кгепка и танки наши быстгы! От только один вопрос - а шо ж с безальтернативными минскими домовлэнностями побыть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские танкисты способны остановить противника и пробить его оборону, - Порошенко
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