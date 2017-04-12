 МВД объявило похитителя экс-мэра Херсона в розыск

Информация об этом опубликована на официальном сайте МВД Украины.
Согласно обнародованной информации, Денис Пащенко скрывается от органов досудебного расследования. Суд принял решение задержать Пащенко.
Он обвиняется по статье 189 Ч.4 Уголовного кодекса Украины - вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или в сочетании с причинением тяжкого телесного повреждения.
Недавно в интервью Владимир Сальдо рассказал, что в прошлом году Денис Пащенко пригласил его на деловые переговоры в Доминиканскую Республику. Там экс-мэра Херсона похитили и удерживали два месяца в плену, а за это время требовали от семьи и друзей деньги. По словам Сальдо, его заставили переписать на похитителей имущество.
Сальдо вернулся в Украину в конце 2016 и написал заявление о преступлении в правоохранительные органы. Имущество, переписанное на Пащенко, находится под арестом.
Как сообщалось, Денис Пащенко ранее привлекался к ответственности за похищение людей в Греции и Испании.
929 5
"Любочка, привет. Если меня будут спрашивать, скажи, что я ногу подвернул на аттракционах", - в сети появился фрагмент разговора экс-мэра Херсона Сальдо с женой. АУДИО(30)
Жена Сальдо рассказала подробности его похищения в Доминикане, начато уголовное производство(39)
Задержанный в Доминикане экс-мэр Херсона Сальдо заявил, что его похитили(90)
"Сальдо - геть!",- экс-"регионала" и бывшего мэра Херсона облили красной краской на заседании горсовета. ВИДЕО(49)
Херсонці заявили "Сальдо ні!". ФОТО(2)
Сальдо отказывают в регистрации кандидатом в мэры Херсона, - "Наш край"(53)
Богословская - "регионалам": "Вас догонят, ребята. И сидеть будете все"(228)
бабло тратить ( в доминикане)
осудите сразу заочно печерским судом
хай ему грець))
Ответить
Ответить
По информации, начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин назначил служебное расследование в связи появившейся информацией о симпатии главы пресс-службы Нацполиции в Одесской области к сепаратистам.
Поводом для начала служебного расследования стало заявление лидера ОО «Оберег» Дмитрия Вичика, о том, что Елена Войтенко в 2014 году публиковала статьи сепаратистского характера, а также работала волонтером в пресс-службе экс-депутата Партии регионов
Ответить
Ответить