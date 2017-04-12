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Все про:МВД (8247) похищение (1220) Сальдо (23)

 МВД объявило похитителя экс-мэра Херсона в розыск

Денис Пащенко, который в прошлом году похитил экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, объявлен в розыск.

Информация об этом опубликована на официальном сайте МВД Украины.

Согласно обнародованной информации, Денис Пащенко скрывается от органов досудебного расследования. Суд принял решение задержать Пащенко.

Он обвиняется по статье 189 Ч.4 Уголовного кодекса Украины - вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или в сочетании с причинением тяжкого телесного повреждения.

Недавно в интервью Владимир Сальдо рассказал, что в прошлом году Денис Пащенко пригласил его на деловые переговоры в Доминиканскую Республику. Там экс-мэра Херсона похитили и удерживали два месяца в плену, а за это время требовали от семьи и друзей деньги. По словам Сальдо, его заставили переписать на похитителей имущество.

Сальдо вернулся в Украину в конце 2016 и написал заявление о преступлении в правоохранительные органы. Имущество, переписанное на Пащенко, находится под арестом.

Как сообщалось, Денис Пащенко ранее привлекался к ответственности за похищение людей в Греции и Испании.
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куле его искать)
бабло тратить ( в доминикане)
осудите сразу заочно печерским судом
хай ему грець))
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Этого похитителя наградить надо а не преследовать.Вот только плохо что он этому сальде бошку не свернул.
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https://politeka.net/426679-skandal-v-politsii-odessy-v-rukovodstve-nashli-separatista/
По информации, начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин назначил служебное расследование в связи появившейся информацией о симпатии главы пресс-службы Нацполиции в Одесской области к сепаратистам.
Поводом для начала служебного расследования стало заявление лидера ОО «Оберег» Дмитрия Вичика, о том, что Елена Войтенко в 2014 году публиковала статьи сепаратистского характера, а также работала волонтером в пресс-службе экс-депутата Партии регионов
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Жаль что это чмо сальдо не оставили на вечное поселение в Доминиканской республике. Ходит теперь опять тварь улыбается и думает ,что еще украсть,как возместить выкуп который подарил за свою шкуру.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМВД объявило похитителя экс-мэра Херсона в розыск
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