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 Политика Украины
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 С начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко

Более 420 военнослужащих были ранены .

В 2017 году в зоне АТО погибли 69 украинских военных. Об этом в ходе поездки в Луганскую область сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Более 420 военнослужащих были ранены.

"Всего мы потеряли 2 652 украинских героя, которые представляли все силовые ведомства", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко прибыл в место расположения танковой бригады на Луганщине. ФОТО
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и налоги сепары платили до последнего гройсман говорил
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гройсман говорил, тоже самое что в лужу пёрнуть и что на заборе написано
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МИРНИЙ ПЛАН !
СТОЇМО НЕ ВІДПОВІДАЄМО НА ПРОВОКАЦІЇ !!

С начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7972

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Университеты - это вообще-то УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. Не путайте с НИИ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко
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