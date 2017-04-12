 С начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко

В 2017 году в зоне АТО погибли 69 украинских военных. Об этом в ходе поездки в Луганскую область сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Более 420 военнослужащих были ранены.
"Всего мы потеряли 2 652 украинских героя, которые представляли все силовые ведомства", - сказал Порошенко.
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