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 Политика Украины
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Все про:ВР (22372) КИУ (293) коалиция (3817) Кошель Алексей (17)

 Голосование за законы Кабмина опровергает навязанный миф об "олигархической коалиции", - КИУ

Правительственные законопроекты в Верховной Раде поддерживает старая коалиция, что опровергает миф об "олигархической коалиции".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, презентуя исследование "Годовщина правительства: удалось ли Владимиру Гройсману наладить сотрудничество с Верховной Радой".

"Естественно, что правительственные законопроекты поддерживают партии коалиции - "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко". "Народный фронт" дает больше всего - 79% голосов, "Блок Петра Порошенко" - 73%. Но наше исследование показывает, что за правительственные законопроекты реально голосует старая коалиция", - сказал Кошель.

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Он уточнил, что в поддержку правительственных законопроектов партия "Самопомич", которая объявила о уходе в оппозицию, дает 65% голосов, Радикальная партия Олега Ляшко - 60%, "Батькивщина", которая перешла в жесткую оппозицию, дает 50% голосов.

По словам Кошеля, менее всего поддерживают законодательные инициативы правительства депутатские группы "Воля народа" (лишь 36%), "Відродження" (27%), а также "Оппозиционный блок", который "де-факто сегодня работает в парламенте в режиме бойкота" (19%).

"Таким образом, эти цифры опровергают искусственно навязанный миф об олигархической коалиции - что, мол, правительственные законопроекты не имеют шансов без поддержки "Оппозиционного блока". Реально старая коалиция на сегодняшний день работает. И это прослеживается не только по правительственным законопроектам, но и в целом по итогам работы парламента. По крайней мере по исследованиям, которые мы проводили на протяжении последних полугода", - отметил глава КИУ.

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Какой миф? Во -первых вы брехливые ублюдки и нет никакой коалиции и вы намахали народ по полной - нет списка коалиции нет 226 голосов коалиции и в вашей липовой коалиции одни олигархические использованные прокладки .Геть ,брехливые ублюдки,которые пишут законы в пользу толстосумов,брешут народу,постоянно на каникулах и не приняли ни один закон,который обещали до выборов,не сняли депутатскую неприкосновенность,не сняли себе льготы,не изменили выборное законодательство,не посадили бандитов в тюрьмы,не реформировали НИХЕРА и позволяете депутатам прогульщикам игнорировать работу в Раде и считаться депутатом ,а ваше голосование -один за всех уже смешит весь мир,нигде такого идеотизма нет. Геть твари!
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Голосование за законы Кабмина опровергает навязанный миф об "олигархической коалиции", - КИУ - Цензор.НЕТ 7473«После серых всегда приходят чёрные» /братья Стругацкие/. Они приходили множество раз. В семнадцатом пришли большевики (в Российской империи). В девяносто первом пришли малиновые пиджаки. После Ющенко пришёл Янукович. После Второго Майдана пришёл Порошенко.Об этом пишет общественный активист Юрий Касьянов.Оттенок серости становились всё темнее, и вот уже на горизонте замаячили чёрные - люди без дурацких принципов, без обременительной морали, легко, играючи манипулирующие общественным мнением, делающие из рецидивистов героев, зарабатывающие политические рейтинги на войне, сострадании, отчаянии, уязвлённом чувстве национального достоинства.Эти пострашнее будут вороватых чиновников с их миллионами на чёрный день, аккуратно закатанными в трехлитровые банки. Мы стоим перед опасностью прихода к власти откровенно фашистского режима, опирающегося на массовую поддержку широких люмпенизированных масс
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смешной тип. а эта самая "старая" калолиция какая, если не олигархическая?
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Сегодня они уже перевернули всё с ног на голову - и настоящих патриотов, добровольцев и ветеранов называют предателями, а бандитов и насильников представляют героями и спасителями отечества. Сегодня они под флагом борьбы с режимом закладывают основы нового, куда более бесчеловечного общества всеобщего безумия и бесправия. Сегодня они ещё с нами «дискутируют», жонглируя фактами и домыслами, завтра обвинят оставшихся несогласных в поджоге Рейхстага и устроят ночь длинных ножей.Нынешняя серая, глупая, бездарная власть, выбранная, конечно же, умным народом, делает буквально всё от неё зависящее, чтобы на смену серым пришли чёрные. Проигрывает войну, разрушает экономику, умножает коррупцию, оправдывает Голубана, преследует инакомыслящих, подавляет демократические свободы.Сама власть своими руками уничтожает остатки доверия к полиции, спецслужбам, прокуратуре, судам, и, собственно, к самой власти… Вакуум доверия легко заполняется средневековой верой в царя, мессию, спасителя, а отсутствие системных и сильных идеологических политических партий делает институты власти лёгкой добычей для беспринципных популистов.Наверное, уже настало время для объединения или хотя бы координации здравомыслящих, самостоятельных, принципиальных людей. Пока чёрные нас не передушили поодиночке. Будет нескучно
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Корпоративная Орда грабящая Народ,всё делают руками ПРедателей и подкупленных Бомжей......
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Я хочу всем задать только один риторический -в Украине что только есть два класса общества -это олигархи и клас голодранцев получается бо что касается воровства то у нас вся Украина в 90 годах была воровской и только голодранцы были не удела -бо не имели специальностей и образования а теперь обьясните людям как определить олигарха -по политеским убеждениям или в зависимости от симпатий или от давления жабы -бо я не вижу каких то особенных признаков этого -вот в США по понятиям Украины Трамп является олигархом и бизнесом править он не передал чужим людям чтобы те разбазарили а своей семье -так кто мне обьснит суть такого феномена .
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Я хочу всем задать только один риторический -в Украине что только есть два класса общества -это олигархи и клас голодранцев получается бо что касается воровства то у нас вся Украина в 90 годах была воровской и только голодранцы были не удела -бо не имели не специальностей и не образования а теперь обьясните людям как определить олигарха -по политеским убеждениям или в зависимости от симпатий или от давления жабы -бо я не вижу каких то особенных признаков этого -вот в США по понятиям Украины Трамп является олигархом и бизнесом править он не передал чужим людям чтобы те разбазарили а своей семье -так кто мне обьснит суть такого феномена .
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Трамп в США есть на сегодняшний день Герой Бэтман-который борется с силами Зла подобными Хуйлу и....для которого Перфоманс это- смысл жизни!!!!
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