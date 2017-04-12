 Голосование за законы Кабмина опровергает навязанный миф об "олигархической коалиции", - КИУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, презентуя исследование "Годовщина правительства: удалось ли Владимиру Гройсману наладить сотрудничество с Верховной Радой".
"Естественно, что правительственные законопроекты поддерживают партии коалиции - "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко". "Народный фронт" дает больше всего - 79% голосов, "Блок Петра Порошенко" - 73%. Но наше исследование показывает, что за правительственные законопроекты реально голосует старая коалиция", - сказал Кошель.
Он уточнил, что в поддержку правительственных законопроектов партия "Самопомич", которая объявила о уходе в оппозицию, дает 65% голосов, Радикальная партия Олега Ляшко - 60%, "Батькивщина", которая перешла в жесткую оппозицию, дает 50% голосов.
По словам Кошеля, менее всего поддерживают законодательные инициативы правительства депутатские группы "Воля народа" (лишь 36%), "Відродження" (27%), а также "Оппозиционный блок", который "де-факто сегодня работает в парламенте в режиме бойкота" (19%).
"Таким образом, эти цифры опровергают искусственно навязанный миф об олигархической коалиции - что, мол, правительственные законопроекты не имеют шансов без поддержки "Оппозиционного блока". Реально старая коалиция на сегодняшний день работает. И это прослеживается не только по правительственным законопроектам, но и в целом по итогам работы парламента. По крайней мере по исследованиям, которые мы проводили на протяжении последних полугода", - отметил глава КИУ.
1577 12
75 народных депутатов пропустили половину заседаний Рады в этом году, - КИУ(41)
Три парламентские партии активно используют в своей работе российские соцсети, - КИУ(48)
Партии скрывают региональные ячейки из-за необходимости декларирования, - КИУ(57)
Больше всего популистских законопроектов зарегистрировал "Оппозиционный блок", - глава КИУ Кошель(9)
КИУ заявляет об отсутствии перспектив для обжалования результатов выборов на Луганщине(9)
На отдельных участках на Луганщине наблюдаются попытки сорвать избирательный процесс, - КИУ(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить