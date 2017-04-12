 Экс-боец роты "Торнадо" Холод проломил голову своему сокамернику

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу заместителя министра юстиции Украины.
Сегодня утром во время прогулки приговоренный к девяти с половиной годам Илья Холод избил своего сокамерника. Причины конфликта не разглашают. Известно, что на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского РОВД. По факту уже открыто криминальное производство.
"Сегодня во время прогулки произошла конфликтная ситуация, в результате чего Матвеев (сокамерник, - ред.) получил телесные повреждения от Холода. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он в реанимации больницы скорой медицинской помощи" - Юрий Маслак, пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины.
Илья Холод
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Куергу не несите.
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сепарам- смерть . не тебе, баба, судить как надо воевать
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Илья Холод выживет....
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Торнадовцам - амнистию
Матиоса - повесить.
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Тогда от меня ко дню космонавтики - об одном невероятно интересном запорожце:
Дублер Гагарина Григорий Нелюбов: прерванный полет
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У мене особисто є дуже чіткий критерій успішності реформ та створення Нової України:
- повна зміна сутності системи МВС та поіменне покарання винних в ній.
МВС Україні - це монструозна корпорація, яка за масштабом впливу відіграє у нас роль, відповідну до ролі армії у Туреччині, але не прогресивну, а інфернальну.
Нема такого злочину, до якого б не вдався український мент, якщо прибуток обіцяє скласти 3 відсотки.
У день, коли останнього корумпованого мента задавлять підтяжками останнього корумпованого судді, я акуратно, не одразу, але розпочну додавати до слова "реформи" слово "справжні".
До цього моменту, усі "реформи" йдуть у топку, як неспроможні змінити сутність того, що ми тут змушені називати "державною машиною".
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