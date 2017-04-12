 Экс-боец роты "Торнадо" Холод проломил голову своему сокамернику

министра юстиции Украины.



Сегодня утром во время прогулки приговоренный к девяти с половиной годам Илья Холод избил своего сокамерника.

Причины конфликта не разглашают.

Известно, что на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского РОВД.

По факту уже открыто криминальное производство.





"Сегодня во время прогулки произошла конфликтная ситуация, в результате чего Матвеев (сокамерник, - ред.) получил телесные повреждения от Холода. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он в реанимации больницы скорой медицинской помощи" - Юрий Маслак, пресс-секретарь