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 Экс-боец роты "Торнадо" Холод проломил голову своему сокамернику

Экс-боец роты "Торнадо" Илья Холод проломил голову своему сокамернику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу заместителя министра юстиции Украины.

Сегодня утром во время прогулки приговоренный к девяти с половиной годам Илья Холод избил своего сокамерника. Причины конфликта не разглашают. Известно, что на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского РОВД. По факту уже открыто криминальное производство.

"Сегодня во время прогулки произошла конфликтная ситуация, в результате чего Матвеев (сокамерник, - ред.) получил телесные повреждения от Холода. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он в реанимации больницы скорой медицинской помощи" - Юрий Маслак, пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины.

Экс-боец роты Торнадо Холод проломил голову своему сокамернику 01

Илья Холод
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может мусора бросили его в пресс-хату к своим шестёркам в качестве наказания.. где он и постоял за себя..
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Фильмов много смотрели наверное

Куергу не несите.
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много прослужил и много повидал.. и с обеих сторон..
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До речі - кинути АТОшника в "хату" до сєпрів - звичайна практика для мєнтів !
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Особенно если есть вказивка сверху.. тогда и проблемы потом будут решаться по-другому..
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Торнадовцы -явно психически неадекватные нездоровые люди и они должны быть изолированы от общества пожизненно.а им дали небольшие сроки -скольких людей они еще угробят благодаря таким законам и решениям судей ?
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торнадовцы засветили поезда с углем и выложили видео. за то их и прессуют. а за то что сепарню опускали- дело десятое. с сепарами так и надо..даже убивать не жалко
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Надо быть людьми в любых обстоятельствах а не опускаться до сатанизма.
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иди со своими соплями на кухню!

сепарам- смерть . не тебе, баба, судить как надо воевать
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а ты их лично знаешь.. или только с картинки шоколадных СМИ ?? Тогда тебе смотреть паРАША-ТВ и ненавидеть хунту в Украине!!!
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Лариса - любого добровольца участвовавшего в боях на Домбассе можно осудить по законах мирного времени !!! Например - за убийство украинских и иностранных граждан (сепаров и оккупантов) и так далее.. Что сейчас и делается выборочно - хочу караю- хочу милую.. от власти Барыг !!! Если я не прав возразите мне с юридической точки зрения???
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наверное отказался исполнять супружеский долг
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девять с половиной лет... вах!

Илья Холод выживет....
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жаль что фамилия сокамерника не гройсман
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Бандюки и есть. Мало дали.
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чем бандюки? тем что сепаров чморили? да сепарню вообще положено на куски резать
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Ну вот откуда вам-то знать, бандюки - не бандюки? Ясно в этом мутном деле только то, что нифига в нем не ясно.
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А що там незрозумілого? Матіос з Тукою займались контробандою, а хлопці дали цьому розголос. Їм справу і пришили ліву. Ну і обгадили весь добровольчий рух за одно, щоб меньше було бажаючих визволяти Донбас
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Да это же воин света, сокамерник поди сепаром был, отпустить срочно.
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Не - сокамерник был просто невиновным аки агнец с глазами Иисуса русскоязычным человеком. За то и получил.
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Матвеев не на того напал...Привыкли всякие отморозки к воинам АТО цепляться.
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Видать только в глаз дал, и видно был за что. тоже мне, из мухи слона раздули...
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Вообще-то на фото и есть Холод. Судя по фингалу,тот,кому он навалял отнюдь не овца безвинная.
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Данные о сокамернике сюда давай, сколько ходок, где воевал против Украины.
Торнадовцам - амнистию
Матиоса - повесить.
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Раскрутят торнадовцев к пожизненному и к гадалке не ходи. Пете они уже не надо. И даже опасны. Ему бабло надо рубить. А такие мешать будут.
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Интереснее новостей нет?
Тогда от меня ко дню космонавтики - об одном невероятно интересном запорожце:
Дублер Гагарина Григорий Нелюбов: прерванный полет
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Алексей Арестович

У мене особисто є дуже чіткий критерій успішності реформ та створення Нової України:
- повна зміна сутності системи МВС та поіменне покарання винних в ній.
МВС Україні - це монструозна корпорація, яка за масштабом впливу відіграє у нас роль, відповідну до ролі армії у Туреччині, але не прогресивну, а інфернальну.

Нема такого злочину, до якого б не вдався український мент, якщо прибуток обіцяє скласти 3 відсотки.
У день, коли останнього корумпованого мента задавлять підтяжками останнього корумпованого судді, я акуратно, не одразу, але розпочну додавати до слова "реформи" слово "справжні".
До цього моменту, усі "реформи" йдуть у топку, як неспроможні змінити сутність того, що ми тут змушені називати "державною машиною".
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Достал Илюху этот Матвеев, вот и лопнуло у парня терпение...
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