 В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, российская сторона в настоящее время демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), потому что хочет показать, что больше не заинтересована в существующем формате.
"Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров", - сказал он.
При этом Пристайко допустил, что Франция и Германия, как участники переговорного процесса, осознают всю опасность этого и принимают меры, чтобы Россия не вышла из-за стола переговоров.
Как сообщалось, дипсоветники Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Франсуа Олланда на встрече в "нормандском формате" 6 апреля призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников накануне пасхальных праздников.
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а у нас все так хорошо сейчас
надо как то удержать
может пусть кто из мида слетает отс..т?
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чего так завелся болезный?)
какие слова вызвали твой жвавый интерес мудило?)
если шо я имел ввиду отстоит, а не то что ты подумал))
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Я тож считаю дельное... и чё? В чём кипишь? Ты шо имел ввиду?
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раз идея понравилась
принесешь пользу Украине
не будь гавном лети)
я вообще миду предлагал, им за это деньги платят
но раз ты готов бесплатно
песдуй)
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Как в анекдоте....
- А Вася за драпом не поедет?
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ты просто маладец)
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Не нужно путать официальные заявления и действия. Поэтому война и гибридная... Делаем одно, говорим другое.
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Пользователи социальных сетей волной насмешек отреагировали на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об ухудшении отношений с администрацией президента США Дональдом Трампом, по сравнению с предыдущим президентом Америки Бараком Обамой.
"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - сказал Путин об отношениях с Трампом в интервью телерадиокомпании "Мир".
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