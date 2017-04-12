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 Политика Украины
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 В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко

Министерство иностранных дел опасается выхода России из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, российская сторона в настоящее время демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), потому что хочет показать, что больше не заинтересована в существующем формате.

"Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку

При этом Пристайко допустил, что Франция и Германия, как участники переговорного процесса, осознают всю опасность этого и принимают меры, чтобы Россия не вышла из-за стола переговоров.

Как сообщалось, дипсоветники Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Франсуа Олланда на встрече в "нормандском формате" 6 апреля призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников накануне пасхальных праздников.
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ну и что? т.н. "запад" будет держаться за него до последнего и не смотря ни на что
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а вдруг выйдут из за стола
а у нас все так хорошо сейчас
надо как то удержать
может пусть кто из мида слетает отс..т?
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Вот МИД тебя и отправит! Предложение дельное!
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какое предложение?
чего так завелся болезный?)
какие слова вызвали твой жвавый интерес мудило?)
если шо я имел ввиду отстоит, а не то что ты подумал))
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"надо как то удержать может пусть кто из мида слетает отс..т?"

Я тож считаю дельное... и чё? В чём кипишь? Ты шо имел ввиду?
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ну так и лети
раз идея понравилась
принесешь пользу Украине
не будь гавном лети)
я вообще миду предлагал, им за это деньги платят
но раз ты готов бесплатно
песдуй)
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Я тож считал, что отстоит... и чё?
Как в анекдоте....
- А Вася за драпом не поедет?
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Кто-то мне может обьяснить, почему это не должно быть пох, выходит Россия из переговоров или нет?
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Ответственность с себя снимает и становится как бы непричастной...
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Можно подумать, Россиия брала на себя когда-то ответственность за ДНР/ЛНР...
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкции_в_связи_с_украинскими_событиями_2014_года
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В интернете все есть. Изучайте. Только вот я еще ни разу ни читал, что Росия взяла ответственность на себя за ДНР/ЛНР.
Не нужно путать официальные заявления и действия. Поэтому война и гибридная... Делаем одно, говорим другое.
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Обама, вернись: в сети высмеяли Путина за его слова про Трампа

Пользователи социальных сетей волной насмешек отреагировали на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об ухудшении отношений с администрацией президента США Дональдом Трампом, по сравнению с предыдущим президентом Америки Бараком Обамой.
"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - сказал Путин об отношениях с Трампом в интервью телерадиокомпании "Мир".

В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6339

В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5614

В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4322
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При общении с паРашей и выставлении оценок необходим другой дипломатический язык, чтобы не слова были обтекаемыми, а паРаша обтекала...
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вот это слова настоящего министра иностранных дел Украины
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Путин, который привык играть в мутной воде обещаний и недомолвок, пустопорожней риторики и завуалированных угроз оказался вдруг перед весьма простым выбором. Выбором, навязанным ему новой американской администрацией Согласие на подобный вариант будет означать для Кремля колоссальную потерю престижа. Потому что если Асад - преступник, которого надо убрать с политической арены, то почему тогда столько усилий, миллиардов долларов и жизней российских военных и наемников потрачено на его защиту? И если Путин сольет Асада, то где гарантия, что он не "сольет в ноль" и "ЛДНР", и Абхазию с Южной Осетией, и Курильские острова, что угодно еще?Также Путин в ответ на предложения США может "уйти в тотальный отказ". И пригласить в гости в Кремль Ким Чен Ына. Для обмена опытом относительно особенностей жизни в "осажденной крепости". Возможно, Владимир Владимирович и не против такого варианта развития событий - тем более что ядерные бомбы и средства доставки у него, в отличие от Пхеньяна, есть в достаточном количестве. Однако помимо оружия у него есть еще нечто такое, чего у Ким Чен Ына нет. У него есть Сечин и Володин, Сурков и Кадыров, соратники по ФСБ и бывшие соседи по кооперативу "Озеро". И еще много-много разных людей, которые совсем не хотят жить в стране, где руководитель может расстреливать любого представителя элиты из пулемета за любую реальную или воображаемую вину. И они могут принять радикальные меры для того, чтобы Россия на такую страну не превратилась. Большинство подобных мероприятий, похоже, будет включать пункт о безвременной кончине национального лидера.От этой позиции зависит и будущее самого Путина, для которого после долгих лет мутных дипломатических и "гибридных" маневров наступил момент истины. Этот ответ не сформулирует ни Лавров, ни Маша Захарова сразу после сегодняшней встречи с госсекретарем США в Москве. Этот ответ будут формулировать Путин с Шойгу в течение ближайших недель. Но будет ли она от того только более четкой и рельефной?
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что-то аргументы про соседей из "кооператива озеро", которые не хотят жить без запада и готовы выпилить хуйло уже подз..ли.
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путин заявил, что при Обаме было лучше Отношения между Москвой и Вашингтоном при президентстве Дональда Трампа значительно осложнились.Но серия из 59 томагавков по авиабазе в Сирии привела главу России в такой невиданный до сих пор гнев, что даже Сечин не решился подойти к нему на расстояние кулачного боя. путин, говорят, озверел
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Путин еще летов заявил, что выходит из Минскоких соглашений. Господа делают вид, что этого заявления не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко
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