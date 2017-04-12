EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  803  11
Все про:горсовет (334) депутат (2858) избиение (11099) Нацполиция (6879) Свобода (3011) Херсон (492)

 В Херсоне избили депутата горсовета, - Нацполиция

Пострадавший был доставлен в больницу.

В Херсоне двое мужчин избили депутата городского совета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Херсонской области.

"Вчера около 20:40 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступило сообщение о том, что около 20:30 двое неизвестных мужчин вблизи места проживания нанесли телесные повреждения 27-летнему мужчине, который является депутатом городского совета. Пострадавший с предварительным диагнозом: ушиб носа, сотрясение головного мозга был доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция

Как передает 112 Украина в пресс-службе ВО "Свобода" сообщили, что пострадавший - председатель фракции ВО "Свобода" в городском совете Евгений Матковский.

"За несколько часов до этого у дома ходили неизвестные, спрашивали у родных, где я нахожусь, представлялись моими знакомыми. Могу связать нападение с моей политической деятельностью", - сказал он.

По данному факту Днепровским отделением полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Проводится досудебное расследование.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы хоть новость до конца дочитайте. Там всё раскрыто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оставляю! Для меня, лично, все равны!
Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ ограбления населения наиболее справедливый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раньше, такую новость воспринял бы однозначно положительно. Сегодня не знаю как реагировать.
Сейчас дошло до того, что "псевдо-патриоты" могут, порвав на себе вышиванку или тельняшку, за не фиг делать избить порядочного человека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в ответ надо избить депутата БПП во франковской облраде ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по своему райцентру на юге, свободовцы больше всех пекутся за ликвидацию схем по разворовыванию местного бюджета. Отрывают многим на это глаза... А рыго-нашкрайняя коалиция их постоянно топит в своих СМИ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Херсоне избили депутата горсовета, - Нацполиция
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти