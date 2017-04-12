 В Херсоне избили депутата горсовета, - Нацполиция

В Херсоне двое мужчин избили депутата городского совета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Херсонской области.
"Вчера около 20:40 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступило сообщение о том, что около 20:30 двое неизвестных мужчин вблизи места проживания нанесли телесные повреждения 27-летнему мужчине, который является депутатом городского совета. Пострадавший с предварительным диагнозом: ушиб носа, сотрясение головного мозга был доставлен в больницу", - сообщили в полиции.
Как передает 112 Украина в пресс-службе ВО "Свобода" сообщили, что пострадавший - председатель фракции ВО "Свобода" в городском совете Евгений Матковский.
"За несколько часов до этого у дома ходили неизвестные, спрашивали у родных, где я нахожусь, представлялись моими знакомыми. Могу связать нападение с моей политической деятельностью", - сказал он.
По данному факту Днепровским отделением полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Проводится досудебное расследование.
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Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ ограбления населения наиболее справедливый.
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Сейчас дошло до того, что "псевдо-патриоты" могут, порвав на себе вышиванку или тельняшку, за не фиг делать избить порядочного человека.
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