 Порошенко прибыл в место расположения танковой бригады на Луганщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент прибыл в танковую бригаду в районе отведения на Луганщине", - написал он.
Как сообщалось ранее, в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля для нужд медицинских учреждений Луганской области.
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Порошенко прибыл в Харьков, откуда вылетит к военнослужащим на Луганщину, - Цеголко. ФОТО(67)
Порошенко ввел в состав комиссии по вопросам гражданства первого замминистра обороны Руснака(18)
Порошенко одобрил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о заочном осуждении(15)
Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО(30)
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Меня разведешь :D Разводить лохов - это мое хобби, со мной такое не прокатывает. А с женской стороны так тем более. Не встречал Я ту, которая бы меня развела
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Это только у животных инстинкты дают сигнал "надо" и бегут "заводить-содержать". Вот попадется та, единственна и неповторимая - заведу и содержу, а пока гуляем
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не в малиновке?))
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але навіщо
Гарматному м'ясу Новітнє ?! краще "модернізуємо 100 - ню 54 (64 - х)- БАБИ НАРОЖАЮТ !!!!!!!!!!
модернізація - це коли кадилом махаєш над покійником ( приємно для ілюзійної совісті )
результат - той самий ))).
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Авианосец в мире и то быстрее строят.
А НИИ по обработке металла сдает помещения в аренду.
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Гибридное наступление на крым и донбасс.
Контратака, зачистка, отступление по усмотрению.
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Гибридное наступление на крым и донбасс.
Контратака, зачистка, отступление по усмотрению.
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НО где новое качественное оружие? И новые защиты от обстрелов.
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