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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3815) Порошенко (12690) Цеголко (127)

 Порошенко прибыл в место расположения танковой бригады на Луганщине. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в место расположения танковой бригады в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прибыл в танковую бригаду в районе отведения на Луганщине", - написал он.

Порошенко прибыл в место расположения танковой бригады на Луганщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: "Пока есть такие герои - мы непобедимы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля для нужд медицинских учреждений Луганской области.


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ну от.Порох в АТО.Зрадойовби задоволені!!!
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ох і єблєти сука хитрі блеать.....що в одного що в другого....
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це не в АТО. нехай під обстрілами САУ посидить в окопі на передовій і не відповідає згідно приказу
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МОЛОДЕЦЬ Порох! однозначно буду за нього голосувати! а на те як БЕЗСИЛЬНИМ візжать на нього ватні гіени, можно взагалі дивитися безкінечно ))))
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где то так)))). вроде пишут что сегодня тот полуумный что слева опять применил химоружие...провоцируют анкл трамп?
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ну да,на сожаление кацапам,если бы его подстрелили бы то сегодня бы праздник был в расиюшке
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неа,только у даунецких идиотов,юлеботов и прочьих продажных прокремлевских шлюх
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То есть если у Порошенко рейтинг не выше 15%, то все остальные - агенты Кремля?
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Спочатку спитай своєї жінки про свій рейтинг
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Жены нету, подруга удовлетворена по полной программе
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конечно удовлетворена,найти лоха и разводить его на деньги надо еще найти
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Ахахахаха :D
Меня разведешь :D Разводить лохов - это мое хобби, со мной такое не прокатывает. А с женской стороны так тем более. Не встречал Я ту, которая бы меня развела
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Ну если не способен завести и содержать семью - тогда пиши о высоких материях, про зраду, про крадуть. Все равно больше ничего не умеешь.
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Для того, чтобы завести и содержать надо найти ту, которую Я захочу заводить и содержать

Это только у животных инстинкты дают сигнал "надо" и бегут "заводить-содержать". Вот попадется та, единственна и неповторимая - заведу и содержу, а пока гуляем
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Порошенко то понятно,а что "начальник генерального штаба " там делает?! Он что, в армии?
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Ты знаешь "начальника генерального штаба " шпиён шоле?
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В ходе визита сегодня, 12 апреля, Порошенко посетит город Кременная в Луганской области, где выступит на открытии спорткомплекса и при передаче 40 автомобилей для больниц области
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Интересно,совпадает ли с реальностью все то, что ему там демонстрируют или показушничеством занимаются ?
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если он смог построить успешную бизнес империю и не сырьевую а производственную,то его обмануть конечно можно,но я думаю только тогда когда он сам этого захочет, а так вряд ли
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а тебя за пиндосовский флаг - не расстреляют?)))
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А , что это ты подхуйловец флажок не свой выбрал ?
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то можливо він привіз 100 новісіньких " Оплотів" ( замість іржавого "модернізованого " металобрухту який є в нас ) ?
але навіщо

Гарматному м'ясу Новітнє ?! краще "модернізуємо 100 - ню 54 (64 - х)- БАБИ НАРОЖАЮТ !!!!!!!!!!

модернізація - це коли кадилом махаєш над покійником ( приємно для ілюзійної совісті )
результат - той самий ))).
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они с оборонпромом 18 МЕСЯЦЕВ оплот строят.

Авианосец в мире и то быстрее строят.
А НИИ по обработке металла сдает помещения в аренду.
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Свое СНБО (где 60 украинцев, а не ватных пиздаболов).

Гибридное наступление на крым и донбасс.
Контратака, зачистка, отступление по усмотрению.
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Свое ОБСЕ (где 60 украинцев, а не ватных пиздаболов).

Гибридное наступление на крым и донбасс.

Контратака, зачистка, отступление по усмотрению.

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вата немного припиздела(50% дымабезогнянебывает, 50 прибавили )

НО где новое качественное оружие? И новые защиты от обстрелов.

Порошенко прибыл в место расположения танковой бригады на Луганщине - Цензор.НЕТ 1098
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Идиот ты хоть 4ку то видел, прежде чем херню писать?
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не дай бог, чтоб под танк не попал, ужас, останемся без бесстрашного президента
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какой муженко антипод такая харя беееееееееееее фу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко прибыл в место расположения танковой бригады на Луганщине. ФОТО
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