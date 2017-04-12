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Все про:дети (3067) Житомир (473) рождаемость (59) роженица (6) Антитеррористическая операция (16443)

 Мама погибшего героя АТО родила тройню, - Житомир.info

В среду, 12 апреля, родила тройню 48-летняя жительница Житомира, ранее потерявшая сына в АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info, об этом рассказал главный врач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсберг.

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"Сегодня у нас большая радость - родилась вторая в 2017 году тройня. Это девочки весом 1600-1800 граммов каждая, активные, родились на 35 неделе методом кесарева сечения. Маме 48 лет, она решилась на искусственное оплодотворение, поскольку несколько лет назад вместе с мужем потеряли в АТО своего единственного сына. Сейчас мама и детки находятся в удовлетворительном состоянии в палате интенсивного лечения", - рассказал Вайсберг.

В перинатальном центре говорят, что девочек собираются назвать Машей, Дашей и Сашей.

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По словам главного врача, фамилия роженицы - Ильницкая, и возможно, что речь идет о матери погибшего в 2014 году десантника 95-й бригады Дмитрия Ильницкого. Юноша был ранен 29 ноября, в день своего 24-летия, в поселке Пески под Донецким аэропортом. Скончался в больнице Красноармейска от ран, несовместимых с жизнью. 26 мая 2015 году на фасаде Житомирской гимназии, где учился Дмитрий Ильницкий, открыли мемориальную доску.

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гарна новина! Бог послав тройню - це дуже символична прикмета!
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ДАЙ БОГ РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ!!! И пусть СТАРШИЙ БРАТ будет Ангелом-Хранителем для своих сестренок!!
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Слава НАЦІЇ! Твоя служба - вірний кінь та чисте поле. Людям служи!
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Один мой товарищ, который, кроме того, что мне товарищ, еще и обязанности священника исполняет , поведал мне интересную статистику:
по его наблюдениям, с середины 2015 года - через год после начала войны на Востоке Украины, у нас стало рождаться больше девочек.
Пусть это наблюдения всего лишь одного внимательного священника из сельского прихода Запорожской области, но я очень хочу верить, что его наблюдения справедливы и что мы стоит на пороге новой эры. Эры, в которой будет господствовать женское начало - во всем.
Это не война, это мир.
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Когда рождается больше девочек , это к миру .
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возможно и мать героя , странно почему не наверняка, троих теперь как вырастить на старости лет , надо же думать не только о себе...
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Пусть девочки и родители будут здоровы и счастливы.
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искусственное оплодотворение в таком возрасте говорит скорее о нездоровье матери и вряд ли в таком возрасте можно гарантировать здоровое потомство, в природе всё предусмотрено и не нужно идти против природы
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Да что вы ноете. Не вам же их растить. В голливуде половина актрис этого возраста с маленькими детьми.
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То в Голливуде... И то что в этом хорошего? Климакс - естественное завершение периода, когда женщина может родить детей. Просто никто не говорит о статистике, когда после всех этих ЭКО женщины заболевают через несколько лет и теряют здоровье, которое и так с возрастом не улучшается. И детям нужно дать самое лучшее в плане здоровья а что они могут получить у человека, у которого уже возрастные изменения организма...
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А ці дівчатка БУДУТЬ ЗДОРОВІ !!!!
Вони прийшли в наш світ неспроста.
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Крепкого здоровья мамочке и деткам! Господь поможет!
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Хочется верить что эти девочки вырастут и будут жить в свободной Украине, освобожденной и от украинских гнид и русских мразей.
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Дай Бог Здоровья маме и всей семье,Маша и Даша,это девченочки настоящие,а вот Саша еще себя покажет,мужское имя,значит и мужской характер!
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Дай Вам Боже всего самого самого...
Отрады Вам...
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Это желанные детки и они будут здоровы, счастливы и самое главное любимые.
После гибели Димы отец Андрей с мамой Лилей отдали часть денег , так званых гробовых, на лечение сироты раненого в АТО , и всместе с нами принялись собирать помощь и отправлять в АТО.Если бы вы знали, как тяжело они отходили от пережитого горя... на наше счастье мы познакомились с психологом из Днепра Олегом Чабаненко, именно он и его команда дали тот толчёк жизни этой семье.
А сегодня у нас такая радость...
Знаю точно что Лиля будет на меня в обиде, потому как они люди гордые но зная сегодняшнее материальное положение семьи ,совсем не лишними будут памперсы , детская одежда и вообще любая помощь малюткам .Отправляйте на Житомирский гарнизонный дом офицеров для Ильницкой Лилии а мы дольше передадим роженице.
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Здоров"я мамі та татові, а також новонародженій трійні !
Хай цім трьом новонародженим пощастить жити у незалежній, заможній, процвітаючій, самостійній, нежидівській Україні, де правити буде не іудейське поріддя, а славні сини та дочки своєї нації !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМама погибшего героя АТО родила тройню, - Житомир.info
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