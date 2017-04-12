 Мама погибшего героя АТО родила тройню, - Житомир.info

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info, об этом рассказал главный врач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсберг.
"Сегодня у нас большая радость - родилась вторая в 2017 году тройня. Это девочки весом 1600-1800 граммов каждая, активные, родились на 35 неделе методом кесарева сечения. Маме 48 лет, она решилась на искусственное оплодотворение, поскольку несколько лет назад вместе с мужем потеряли в АТО своего единственного сына. Сейчас мама и детки находятся в удовлетворительном состоянии в палате интенсивного лечения", - рассказал Вайсберг.
В перинатальном центре говорят, что девочек собираются назвать Машей, Дашей и Сашей.
По словам главного врача, фамилия роженицы - Ильницкая, и возможно, что речь идет о матери погибшего в 2014 году десантника 95-й бригады Дмитрия Ильницкого. Юноша был ранен 29 ноября, в день своего 24-летия, в поселке Пески под Донецким аэропортом. Скончался в больнице Красноармейска от ран, несовместимых с жизнью. 26 мая 2015 году на фасаде Житомирской гимназии, где учился Дмитрий Ильницкий, открыли мемориальную доску.
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по его наблюдениям, с середины 2015 года - через год после начала войны на Востоке Украины, у нас стало рождаться больше девочек.
Пусть это наблюдения всего лишь одного внимательного священника из сельского прихода Запорожской области, но я очень хочу верить, что его наблюдения справедливы и что мы стоит на пороге новой эры. Эры, в которой будет господствовать женское начало - во всем.
Это не война, это мир.
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Вони прийшли в наш світ неспроста.
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После гибели Димы отец Андрей с мамой Лилей отдали часть денег , так званых гробовых, на лечение сироты раненого в АТО , и всместе с нами принялись собирать помощь и отправлять в АТО.Если бы вы знали, как тяжело они отходили от пережитого горя... на наше счастье мы познакомились с психологом из Днепра Олегом Чабаненко, именно он и его команда дали тот толчёк жизни этой семье.
А сегодня у нас такая радость...
Знаю точно что Лиля будет на меня в обиде, потому как они люди гордые но зная сегодняшнее материальное положение семьи ,совсем не лишними будут памперсы , детская одежда и вообще любая помощь малюткам .Отправляйте на Житомирский гарнизонный дом офицеров для Ильницкой Лилии а мы дольше передадим роженице.
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Хай цім трьом новонародженим пощастить жити у незалежній, заможній, процвітаючій, самостійній, нежидівській Україні, де правити буде не іудейське поріддя, а славні сини та дочки своєї нації !
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