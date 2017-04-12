 68% граждан считают родным языком украинский, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Среди этнических русских только 4% назвали украинский язык единственным родным. Среди украинцев - 73% опрошенных.
Более чем две трети (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% - русский, 17% - и украинский, и русский в равной мере, 0,7% - другие языки.
В Западном регионе считают родным языком украинский 93% опрошенных, в Центральном - 84%, в Южном - 42%, Восточном - 36%, на Донбассе - 27%.
Доля тех, кто считает родным языком русский, составляет соответственно, 2%, 6%, 31%, 24% и 42%, в равной мере украинский и русский - соответственно, 3%, 10%, 26%, 38% и 29%.
Среди этнических украинцев 73% назвали родным украинский, 9% - русский, оба языка - 18%, среди этнических русских - соответственно, 4%, 81% и 14%.
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От зараз йде мова про мовні квоти на ТБ, радіо і тд. Так треба робити по у відповідності з цією пропорцією. Якщо у 68% рідна мова українська, то давайте 68% передач на ТБ і радіо, 68% тиражів газет і журналів українською.
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Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні ТАКОЖ гарантується вільний розвиток, використання і захист інших мов національних меншин України в тому числі і ворожої російської .
Держава сприяє вивченню іноземних мов міжнародного спілкування.
Так може народ України САМ і без личакових кремлівських фашистів окупантів розбереться якою мовою йому потрiбно розмовляти, закордонної гагаузькою, етруською, ворожою російською або все таки рідною українською. Чомусь личакарі москалі зовсiм не хочуть "гутарить" там у себе в лапотнiй паРАШI українською чи допустимо китайською (а скоро доведеться) а "шпарить" ця личакова кацапська нечисть тільки своєю бридкою штучною російсько- кацапською говіркою. Ясно що з мовою і з іншими конституційними питаннями український народ якось розбереться, а треба буде так і через всеукраїнський референдум, але сам i без своїх лютих кривавих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, без мерзенних фашистів кацапів кривавого )(уйла путлiна с жахливою фашистскої педераціі .
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Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.".. СТАТЬЯ 10..... РАЗДЕЛ 1....... КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ......
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Ніхто твого язика з російськомовної щелепи не виріже ,можеш собі вільно спілкуватися.
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Это отлично !
Значит установка квот на язык - средство выбивания взяток с теле и радиоканалов !
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