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Все про:опрос (1519) социология (338) украинский язык (623) Центр Разумкова (65)

 68% граждан считают родным языком украинский, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более чем две трети (68%) граждан Украины считают родным языком украинский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Среди этнических русских только 4% назвали украинский язык единственным родным. Среди украинцев - 73% опрошенных.

Более чем две трети (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% - русский, 17% - и украинский, и русский в равной мере, 0,7% - другие языки.

В Западном регионе считают родным языком украинский 93% опрошенных, в Центральном - 84%, в Южном - 42%, Восточном - 36%, на Донбассе - 27%.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ви можете виступати російською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО

Доля тех, кто считает родным языком русский, составляет соответственно, 2%, 6%, 31%, 24% и 42%, в равной мере украинский и русский - соответственно, 3%, 10%, 26%, 38% и 29%.

Среди этнических украинцев 73% назвали родным украинский, 9% - русский, оба языка - 18%, среди этнических русских - соответственно, 4%, 81% и 14%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев сочувствует жителям ОРДЛО и считает их заложниками, - опрос

68% граждан считают родным языком украинский, - опрос 01

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года. Опрошено 2 016 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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В принципі дані повторюють результати останнього перепису 2001 року. Нічого нового!


От зараз йде мова про мовні квоти на ТБ, радіо і тд. Так треба робити по у відповідності з цією пропорцією. Якщо у 68% рідна мова українська, то давайте 68% передач на ТБ і радіо, 68% тиражів газет і журналів українською.
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Державною мовою в Україні є ТІЛЬКИ українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні ТАКОЖ гарантується вільний розвиток, використання і захист інших мов національних меншин України в тому числі і ворожої російської .
Держава сприяє вивченню іноземних мов міжнародного спілкування.
Так може народ України САМ і без личакових кремлівських фашистів окупантів розбереться якою мовою йому потрiбно розмовляти, закордонної гагаузькою, етруською, ворожою російською або все таки рідною українською. Чомусь личакарі москалі зовсiм не хочуть "гутарить" там у себе в лапотнiй паРАШI українською чи допустимо китайською (а скоро доведеться) а "шпарить" ця личакова кацапська нечисть тільки своєю бридкою штучною російсько- кацапською говіркою. Ясно що з мовою і з іншими конституційними питаннями український народ якось розбереться, а треба буде так і через всеукраїнський референдум, але сам i без своїх лютих кривавих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, без мерзенних фашистів кацапів кривавого )(уйла путлiна с жахливою фашистскої педераціі .
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Язык - это лишь способ передачи информации. "Вражеский" он, или "дружеский" - это бессмысленный вопрос; точно так же как сравнивать на дружественность арабские и римские цифры.
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"Язык"-може і так,але мова-це невід"ємна частина української культури.І всі війни ведуться за перевагу однієї культури над іншою,врешті-решт.Тому твої узагальнення тут не канають-ми маємо ворога,отже його мова-ворожа.Все.
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Однако все украинские сайты, которые борятся за рейтинг используют русский язык
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Потому что рассчитывают не только на украинских читателей.
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..."В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.Государство способствует изучению языков международного общения.
Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.".. СТАТЬЯ 10..... РАЗДЕЛ 1....... КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ......
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І що? Ніхто не утискає російську-українізація має торкнутися лише суспільних сфер життя.
Ніхто твого язика з російськомовної щелепи не виріже ,можеш собі вільно спілкуватися.
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І потім: зі свого собистого досвду можу сказати,що більшість пересічних російськомовних українців знають російську краще від росіян-у тих вазгалі одні "бля" та "йопта" на фоні невірних "падежов".
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68% граждан считают родным языком украинский
Это отлично !
Значит установка квот на язык - средство выбивания взяток с теле и радиоканалов !

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Ребята, статистика лживая напрочь, цифры выдуманные!!! Теми кто хочет сейчас насильно убрать русский язык!!! Оправдывая это ворогом!!! Больные......... Какие же вы жалкие больные ублюдки........ Вечно несчастные...... Никогда при такой политике восток с западом не будет в мире, никому не нравится когда его заставляют. Будут вам всем на зло говорить на русском чтоб по захлебывались от ненависти своей......
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У меня родной русский язык, но вот в последнее время, как-то хочется назло говорить на украинском.
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І що тебе стримує? Спробуй-перші пару років будеш помилятися,а потім все піде ,як по маслу.Ще один зі способів поважати себе.
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Так ради бога, разговаривай!!! Но дайте же людям выбор, к чему это насилие, пусть в любом месте любой человек говорит хоть на русском хоть на украинском!!! При чем здесь язык и враг!!! Мексиканцы же не боятся что испанцы нападут??? Это самый большой бред..........
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" Среди этнических украинцев 73% назвали родным украинский , 9% - русский, оба языка - 18%, среди этнических русских - соответственно , 4%, 81% и 14%. " - И это в Украине. Следовательно так называемые "русские" более ценят свой язык и культуру чем украинцы.
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Сейчас до сих пор в школах преподают русскую мочу и литерату!На фига спрашивается???Нет,чтобы французский или немецкий,а именно русский язык!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество68% граждан считают родным языком украинский, - опрос. ИНФОГРАФИКА
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