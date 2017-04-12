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 Главы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности

Находясь с рабочим визитом в Варшаве, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"Министры решительно осудили агрессивную политику Российской Федерации, которая грубо нарушает международное право и создает угрозу международной безопасности. Стороны подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - сказано в сообщении.

Кроме того, Климкин и Джанелидзе сверили позиции по дальнейшему развитию проекта ЕС "Восточное партнерство", а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время.

Отмечается, что на 22 июля приходится 25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.
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Китай озвучил Трампу свою позицию по решению проблемы с КНДР

Китай готов сотрудничать с США в мирном урегулировании напряженности на Корейском полуострове, которая вызвана разработкой КНДР новой ракетной техники и продвижения в создании атомного оружия. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, передает "Укринформ".
Он призвал президента СШ Дональда Трампа к мирному снятию растущего напряжения на Корейском полуострове.
"Китай готов поддерживать тесные контакты и координацию с американской стороной", - подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, Китай "стремится к денуклеаризации, сохранению мира и стабильности на полуострове и выступает за урегулирование проблем мирными путями".
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Как живите ви во лжи пропоганди? Больше 3 мисяцев переехали за приделы украини. Очевидное видится со сторони. Ни понимаю... местные аборигены европеиды лучши молчать откуда ти. Бида и одна ложь от шоколадного. Иго туточки послали, а он тамочки, во мол переговори во! Супир заживем скоречи. Ублюдок
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности
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