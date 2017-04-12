 Главы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.
"Министры решительно осудили агрессивную политику Российской Федерации, которая грубо нарушает международное право и создает угрозу международной безопасности. Стороны подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - сказано в сообщении.
Кроме того, Климкин и Джанелидзе сверили позиции по дальнейшему развитию проекта ЕС "Восточное партнерство", а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время.
Отмечается, что на 22 июля приходится 25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.
255 5
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко(20)
Боевики подтянули танковую роту к первой линии на Луганщине, - ИС(20)
"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске(30)
Следком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"(48)
Вице-премьер РФ Рогозин оскорбил главу МИД Украины Климкина в Twitter(0)
Глава МИД Словакии Лайчак о Минских соглашениях: "Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью"(6)
Трехсторонняя контактная группа завтра в Минске обсудит вопросы безопасности и освобождения заложников, - Олифер(6)
Китай готов сотрудничать с США в мирном урегулировании напряженности на Корейском полуострове, которая вызвана разработкой КНДР новой ракетной техники и продвижения в создании атомного оружия. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, передает "Укринформ".
Он призвал президента СШ Дональда Трампа к мирному снятию растущего напряжения на Корейском полуострове.
"Китай готов поддерживать тесные контакты и координацию с американской стороной", - подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, Китай "стремится к денуклеаризации, сохранению мира и стабильности на полуострове и выступает за урегулирование проблем мирными путями".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить