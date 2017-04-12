EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 За рубежом
  1887  46
Материалы по теме:
Все про:визит (2123) Лавров (1373) МИД РФ (962) Сирия (2349) Евросоюз (11735) Могерини (287)

 Могерини едет в Москву, где планирует обсудить с Лавровым конфликты в Украине и Сирии

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини посетит Москву с официальным визитом 24 апреля 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщается на сайте службы внешних действий ЕС.

В Москве Могерини встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С ним она планирует обсудить конфликты в Украине и Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин и Могерини обсудили вопрос безопасности на Донбассе, - МИД

Также предметом их разговора будет ситуация в Ливии, ближневосточный мирный процесс, Иран, Афганистан и двусторонние отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает Совбез ООН обеспечить быстрое и беспристрастное расследование химической атаки в Сирии, - Могерини

17 марта 2017 года Могерини заявила, что Европейский Союз по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З таким же успіхом можна обговорювати ці конфлікти з першим зустрічним у Москві алкашем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это точно. С кем обсуждать вопрос по Сирии (про Украину вообще молчу), если Совет Федерации РФ стоя аплодировал спикеру парламента Сирии, которая сказала о президенте-герое
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европа-импотенты-балаболы. трындежа триста тонн , пользы-ноль
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо, общаться с московским алкашем немного приятней, чем с киевским.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опасности крымского сценария: в Литве готовятся к вторжению зеленых человечков

В Литве сотрудники силовых ведомств проводят учения по отражению атаки зеленых человечков на госгранице.
Об этом сообщает ресурс Delfi.lt.
Легенда учений состоит в том, что силы недружественного Литве государства Удия пересекли границу и планируют занять погранзаставу и комиссариат полиции Шальчининкай.
"Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда", - рассказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
Количество силовиков, которые участвовали в учениях, не разглашается. По словам министра, цель учений состояла в том, чтобы посмотреть на готовность литовских спецслужб реагировать на внештатные ситуации. Рядовые сотрудники не знали о том, что участвуют в искусственно созданной ситуации.
По сообщению Центра общей помощи, жители во время учений звонили специалистам.
"Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит", - сообщила пресс-секретарь ведомства.
Также сообщается, что система внутренних дел Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после аннексии Крыма РФ в 2014 году. Именно российских военных, которые участвовали в тех событиях назвали "зелеными человечками". Однако официально министр не подтвердил, что силовики готовились противостоять именно диверсантам из РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Литві такий сценарій не пройде, бо там не кричать хуйлопамагі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выше не полная инфа.
=============
Люди в зеленом симулировали вторжение в Литву, высадившись с поезда», - рассказал Мисюнас. По данным Lrytas, 30 диверсантов в ходе учений захватили полицейский участок в Шальчининском районе, «убив» десятки правоохранителей. О проведении учений были информированы только начальники полиции, пограничной и разведывательных служб. Рядовые полицейские об учениях не знали.

По итогам учений глава МВД отметил, что правоохранители не были готовы к вторжению, в частности, в плане вооружения. Мисюнас заключил, что «так быть не должно», и предложил полицейским исправить пробелы в подготовке. Кроме того, Мисюнас отметил, что местные жители, видевшие на улицах диверсантов, не сообщили об этом в правоохранительные органы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А толку? Сначала нужен залп из 60 "томагавков" по Черноморскому Флоту а потом можно и договариваться !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все равно у рахи ответить не чем)
хваленное ЯО???)))А вы уверены шо оно взлетит? Ну а если взлетит то не грохнется на раху?))

Одно средиземноморское крыло пиндосов в считанные часы превратит Крым и Юг рахи в ад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и да...китайские посиделки Трампа скоро дадут результат)
В Поднебесной понимают что сратся со своим самым большим рынком сбыта ради амбиций Пуйла...смысла НЕТ
Сдадут Воффку как стеклотару по утру)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что можно обсуждать с ПОМОЩНИКАМ ХУЙЛА! Или еще не ясно что их надо только ИСТРЕБЛЯТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы на переговоры послали в Москву ТОМАГАВКИ эффект был бы куда позитивнее)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно просто открытку с изображением Томагавка послать и даже не ракеты, а индейского топора, с текстом: "Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Віктор Баранов

До українців

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми - українці?

І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні - таки український народ,
А не просто юрба, що у звітах населенням зветься.

І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина,
І що щедрість - в серцях, а не в магазинних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край - територія, а не Вкраїна.

Я до себе кажу і до кожного з вас: - Говори!
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?

Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чом солодшим од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога?

Українці мої! То вкраїнці ми з вами - чи як?
Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у душах смиренністю "меншого брата"?

Українці мої! Як гірчать мені власні слова...
Знаю добре, що й вам вони теж - не солодкі гостинці.
Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.

Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..

Джерело: Вечірній Київ 10 липня 1999 року
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рассекреченный отчет США о нападении химического оружия.



,,...О том, что речь шла именно о химическом боеприпасе, говорят следующие три обстоятельства: во-первых, характерные осколки боеприпасов в воронке и возле нее; во-вторых, незначительный характер повреждений структур, находившихся рядом со сбросом снаряда; в-третьих, характерные признаки отравления у погибших и раненых в районе удара...."



http://newsader.com/34804-ssha-oficialno-obvinili-rossiyu-v-sokr/



 показать весь комментарий
Ответить
 
Принуждение к любви по - руцки.......http://www.1tv.ru/live
Одни Джигурды... джигурдуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, все таки - конфлікт в Україні, чи окупація частини території України ... ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть возьмет с собой овса - вдруг пригодится и поможет в переговорах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знал , что она увлекается конным спортом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
туда не Могерини должна ехать, а какой нибудь жокей-садист
и тупо отхлестать ету животину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так может у Могерини в чемодане, лежит кожаная куртка, сапоги, наручники, намордник и плетка, отхлестает пуйлодьку не хуже жокея.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что она собирается обсуждать
Уже же сказали что вы все вретти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда длительное время рузкие сепары немогли захватить Луганский аэропорт , который защищали Киборги , один из Украинских журналистов писал , что сепары применили ядерное оружие , снаряд для Тюльпана с ядерной начинкой .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ливийский друг Кремля взвинтил цены на нефть
После того как правительство РФ и российские нефтяные компании высказали разочарование итогами сделки ОПЕК по сокращению добычи, которая не смогла поднять цены на "черное золото" до целевых 60 долларов за баррель, в Ливии вновь активизировались боевики, противостоящие официальному правительству, которое работает при поддержке ООН.Из-за боестолкновений с участием Национальной ливийской армии генерала Халифы Хафтара, который, по сведениям Bloomberg получает техническую и военную помощь из России, уже почти неделю заблокированны ключевые месторождения на Востоке страны.
Хафтар, получивший образование в СССР, за последние полгода дважды посещал Москву, где встречался с министром обороны, главой МИД и секретарем Совета безопасности РФ. В начале 2017 года Россия приняла на лечение около сотни раненых бойцов Хафтара, а в марте, по сведениям Reutrers, на границу Ливии были переброшены силы российского спецназа, военная техника и беспилотники.
В результате нового витка боевых действий нефтепровод, связывающий месторождение Шарара (обеспечивает 0,3 млн баррелей в сутки) с портом Эз-Завия, где находятся терминал (пропускная способность - 0,22 млн. баррелей в сутки), оказался блокирован второй раз за последние несколько недель, а ливийской National Oil Corporation пришлось снова объявить форс-мажор и приостановить отгрузку нефти.
Объем добычи стране, который планировали увеличить почти вдвое к августу, с 0,66 млн баррелей в сутки вновь упал до 0,5 млн баррелей, отмечает в обзоре Сбербанк CIB.
На этом фоне за прошедшие две недели нефтяные котировки взлетели на 13%, полностью ликвидировав обвал первой половины марта. К 11.32 мск среды фьючерс на сорт Brent c поставкой в июне торгуется на 56,5 доллара за баррель (против 50,1 доллара 27 марта), прибавляя в цене еще 0,5%.
В результате остановки добычи на месторождении Sharara рынок лишился 0,2 млн баррелей нефти в сутки, что приблизительно соответствует объему, на который Россия уже сократила нефтедобычу в рамках договоренностей с ОПЕК, подсчитал сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.
"Сейчас трудно сказать, насколько долгосрочными окажутся нынешние ливийские проблемы, - говорит он. - Ранее в одних случаях их удавалось ликвидировать всего за пару дней, а в других на это могло потребоваться до двух лет".
Если очаг перекинется на западные районы страны нефтедобыча упадет еще почти вдвое - до 0,3 млн баррелей в сутки, предупреждает Шейбе.
Намерение России вмешаться в ливийский конфликт, породивший хаос и раскол в некогда богатой стране, уже вызывает серьезную обеспокоенность в Пентагоне, сообщил в марте командующий американскими силами в Африке генерал Томас Валдхаузер.
Выступая в Сенате, он заявил, что Россия пытается добиться усиления своего влияния в Ливии, с которой при Муаммаре Каддафи ее связывали оборонные сделки на 4 млрд долларов. Отвечая на вопрос, в интересах ли США позволить Кремлю продолжить свою политику, Валдхаузер ответил: "Нет".
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров тогда же назвал сообщения о размещении российских войск в Ливии "продолжением антироссийской риторики и попытками дискредитировать Россию в области применения ее вооруженных сил за рубежом".
"Президент РФ имеет право использовать российские ВС за рубежом только при согласии Совета Федерации, это конституционная норма. Такого обращения в Совфед не поступало", - объяснил Озеров.
источник
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аха-ха-ха! Вместо того, чтобы пригласить одного Лаврова на саммит G-7 в Италию, теперь вереницей едут в Москву.
Тиллерсон, Меркель, Могерини...
ДБЪ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Моргерини едит в мск, рекс тоже. а как же Украина???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украине, говорю, позвонят.
Так мол, и так, - едем без тебя тебя же обсуждать, а ты сиди дома и не балуйся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А .... нечего обсуждать!! ..... Мы имеем дело с качественно новым этапом....
У Сирії відбулися нова!!!! хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке в своєму Twitter. Читайте також Росія завдала авіаудару по сирійському Ідлібу, є загиблі - ЗМІ Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином!!!!. https://www.youtube.com/watch?v=NZHfDoW-93Q
А знаете что это значит, что появился еще один придурок который на всех!! ложит. Я тут знаю одного неуправляемого. И каков результат?? А таков .... ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫВОДИТЬ из строя ВСЕ!!! (исключительно все!!) аэродромы Асада. Не забываем - нет топлива-нет авиации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дождутся эти обсуждальщики взрыва химической бомбы где-нибудь в центре Берлина или Парижа.
нехрен с кацапами обсуждать, нужно полную экономическую блокаду делать. как с Ираном - эмбарго на все. и на импорт и на экспорт. через год то, что останется от вяликой и магучей, никакой угрозы никому представлять не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фигасе, а что такой истовый патриот да еще с экономическими знаниями не в раде еще?
 показать весь комментарий
Ответить
 
вяличие не жмет, по украинским ресурсам шляться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего с лошаком разговаривать? Ему же запретили "танцевать"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
До каких пор ЕС будет корчить из себя клоунов и уговаривать распоясавшихся психов. Это что-такой вид мазохизма? Или пускают пыль в глаза а сами нож точат? Не верится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВОН ПИШУТ уже ПРО НОВУЮ ХИМАТАКУ В СИРИИ!!! Не зря Хутин вещал про "новые провокации с химоружием"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хіба у нас вже громадянська війна як ї в Сирії, що у нас КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ? Три роки у нас РОСІЙСЬКО УКРАЇНСЬКА (МІЖДЕРЖАВНА) ВІЙНА ! Доречі НЕ АТО . Тому що у нас НАЧЕБТО КОНФЛІКТ В Україні Україну і обговорюють БЕЗ України. - Могеріні їде в Москву, де планує обговорити з Лавровим конфлікти в Україні та Сирії
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМогерини едет в Москву, где планирует обсудить с Лавровым конфликты в Украине и Сирии
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти