 Могерини едет в Москву, где планирует обсудить с Лавровым конфликты в Украине и Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщается на сайте службы внешних действий ЕС.
В Москве Могерини встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С ним она планирует обсудить конфликты в Украине и Сирии.
Также предметом их разговора будет ситуация в Ливии, ближневосточный мирный процесс, Иран, Афганистан и двусторонние отношения.
17 марта 2017 года Могерини заявила, что Европейский Союз по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова.
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В Литве сотрудники силовых ведомств проводят учения по отражению атаки зеленых человечков на госгранице.
Об этом сообщает ресурс Delfi.lt.
Легенда учений состоит в том, что силы недружественного Литве государства Удия пересекли границу и планируют занять погранзаставу и комиссариат полиции Шальчининкай.
"Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка из поезда", - рассказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
Количество силовиков, которые участвовали в учениях, не разглашается. По словам министра, цель учений состояла в том, чтобы посмотреть на готовность литовских спецслужб реагировать на внештатные ситуации. Рядовые сотрудники не знали о том, что участвуют в искусственно созданной ситуации.
По сообщению Центра общей помощи, жители во время учений звонили специалистам.
"Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит", - сообщила пресс-секретарь ведомства.
Также сообщается, что система внутренних дел Литвы обеспокоилась гибридными угрозами после аннексии Крыма РФ в 2014 году. Именно российских военных, которые участвовали в тех событиях назвали "зелеными человечками". Однако официально министр не подтвердил, что силовики готовились противостоять именно диверсантам из РФ.
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Люди в зеленом симулировали вторжение в Литву, высадившись с поезда», - рассказал Мисюнас. По данным Lrytas, 30 диверсантов в ходе учений захватили полицейский участок в Шальчининском районе, «убив» десятки правоохранителей. О проведении учений были информированы только начальники полиции, пограничной и разведывательных служб. Рядовые полицейские об учениях не знали.
По итогам учений глава МВД отметил, что правоохранители не были готовы к вторжению, в частности, в плане вооружения. Мисюнас заключил, что «так быть не должно», и предложил полицейским исправить пробелы в подготовке. Кроме того, Мисюнас отметил, что местные жители, видевшие на улицах диверсантов, не сообщили об этом в правоохранительные органы.
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хваленное ЯО???)))А вы уверены шо оно взлетит? Ну а если взлетит то не грохнется на раху?))
Одно средиземноморское крыло пиндосов в считанные часы превратит Крым и Юг рахи в ад
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В Поднебесной понимают что сратся со своим самым большим рынком сбыта ради амбиций Пуйла...смысла НЕТ
Сдадут Воффку как стеклотару по утру)))
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До українців
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми - українці?
І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні - таки український народ,
А не просто юрба, що у звітах населенням зветься.
І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина,
І що щедрість - в серцях, а не в магазинних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край - територія, а не Вкраїна.
Я до себе кажу і до кожного з вас: - Говори!
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?
Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чом солодшим од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога?
Українці мої! То вкраїнці ми з вами - чи як?
Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у душах смиренністю "меншого брата"?
Українці мої! Як гірчать мені власні слова...
Знаю добре, що й вам вони теж - не солодкі гостинці.
Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.
Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..
Джерело: Вечірній Київ 10 липня 1999 року
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,,...О том, что речь шла именно о химическом боеприпасе, говорят следующие три обстоятельства: во-первых, характерные осколки боеприпасов в воронке и возле нее; во-вторых, незначительный характер повреждений структур, находившихся рядом со сбросом снаряда; в-третьих, характерные признаки отравления у погибших и раненых в районе удара...."
http://newsader.com/34804-ssha-oficialno-obvinili-rossiyu-v-sokr/
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Одни Джигурды... джигурдуют.
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и тупо отхлестать ету животину.
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Уже же сказали что вы все вретти.
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После того как правительство РФ и российские нефтяные компании высказали разочарование итогами сделки ОПЕК по сокращению добычи, которая не смогла поднять цены на "черное золото" до целевых 60 долларов за баррель, в Ливии вновь активизировались боевики, противостоящие официальному правительству, которое работает при поддержке ООН.Из-за боестолкновений с участием Национальной ливийской армии генерала Халифы Хафтара, который, по сведениям Bloomberg получает техническую и военную помощь из России, уже почти неделю заблокированны ключевые месторождения на Востоке страны.
Хафтар, получивший образование в СССР, за последние полгода дважды посещал Москву, где встречался с министром обороны, главой МИД и секретарем Совета безопасности РФ. В начале 2017 года Россия приняла на лечение около сотни раненых бойцов Хафтара, а в марте, по сведениям Reutrers, на границу Ливии были переброшены силы российского спецназа, военная техника и беспилотники.
В результате нового витка боевых действий нефтепровод, связывающий месторождение Шарара (обеспечивает 0,3 млн баррелей в сутки) с портом Эз-Завия, где находятся терминал (пропускная способность - 0,22 млн. баррелей в сутки), оказался блокирован второй раз за последние несколько недель, а ливийской National Oil Corporation пришлось снова объявить форс-мажор и приостановить отгрузку нефти.
Объем добычи стране, который планировали увеличить почти вдвое к августу, с 0,66 млн баррелей в сутки вновь упал до 0,5 млн баррелей, отмечает в обзоре Сбербанк CIB.
На этом фоне за прошедшие две недели нефтяные котировки взлетели на 13%, полностью ликвидировав обвал первой половины марта. К 11.32 мск среды фьючерс на сорт Brent c поставкой в июне торгуется на 56,5 доллара за баррель (против 50,1 доллара 27 марта), прибавляя в цене еще 0,5%.
В результате остановки добычи на месторождении Sharara рынок лишился 0,2 млн баррелей нефти в сутки, что приблизительно соответствует объему, на который Россия уже сократила нефтедобычу в рамках договоренностей с ОПЕК, подсчитал сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.
"Сейчас трудно сказать, насколько долгосрочными окажутся нынешние ливийские проблемы, - говорит он. - Ранее в одних случаях их удавалось ликвидировать всего за пару дней, а в других на это могло потребоваться до двух лет".
Если очаг перекинется на западные районы страны нефтедобыча упадет еще почти вдвое - до 0,3 млн баррелей в сутки, предупреждает Шейбе.
Намерение России вмешаться в ливийский конфликт, породивший хаос и раскол в некогда богатой стране, уже вызывает серьезную обеспокоенность в Пентагоне, сообщил в марте командующий американскими силами в Африке генерал Томас Валдхаузер.
Выступая в Сенате, он заявил, что Россия пытается добиться усиления своего влияния в Ливии, с которой при Муаммаре Каддафи ее связывали оборонные сделки на 4 млрд долларов. Отвечая на вопрос, в интересах ли США позволить Кремлю продолжить свою политику, Валдхаузер ответил: "Нет".
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров тогда же назвал сообщения о размещении российских войск в Ливии "продолжением антироссийской риторики и попытками дискредитировать Россию в области применения ее вооруженных сил за рубежом".
"Президент РФ имеет право использовать российские ВС за рубежом только при согласии Совета Федерации, это конституционная норма. Такого обращения в Совфед не поступало", - объяснил Озеров.
источник
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Тиллерсон, Меркель, Могерини...
ДБЪ!
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Или СМС-ку скинут.
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Так мол, и так, - едем без тебя тебя же обсуждать, а ты сиди дома и не балуйся.
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У Сирії відбулися нова!!!! хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке в своєму Twitter. Читайте також Росія завдала авіаудару по сирійському Ідлібу, є загиблі - ЗМІ Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином!!!!. https://www.youtube.com/watch?v=NZHfDoW-93Q
А знаете что это значит, что появился еще один придурок который на всех!! ложит. Я тут знаю одного неуправляемого. И каков результат?? А таков .... ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫВОДИТЬ из строя ВСЕ!!! (исключительно все!!) аэродромы Асада. Не забываем - нет топлива-нет авиации.
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нехрен с кацапами обсуждать, нужно полную экономическую блокаду делать. как с Ираном - эмбарго на все. и на импорт и на экспорт. через год то, что останется от вяликой и магучей, никакой угрозы никому представлять не будет.
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