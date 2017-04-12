 Почти все пассажиры в Барышевке, блокировавшие ж/д пути, оказались безбилетниками. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет LB.ua.
Согласно данным, полученным на станции "Барышевка", сегодня было куплено только 24 билета на электричку, из-за которой перекрыли железную дорогу. Еще 53 человека обратились в кассы за бесплатными проездными документами.
Отметим, сегодня из-за забастовки маршрутчиков многие жители поселка пошли на шестичасовую электричку №6803 в Киев. Она не смогла вместить всех пассажиров, и те, кто не поместились, более двух с половиной часов блокировали железную дорогу, требуя добавить вагонов.
Через двадцать минут после электрички №6803 на Киев должна была идти электричка №6805. Из-за перекрытия железной дороги ее тоже пришлось задержать. Всего в кассах станций от Яготина до Киева на эти электрички был продан только 71 билет.
Отметим также, что в Барышевском отделении полиции зарегистрировано уголовное производство по ст.279 Уголовного кодекса - блокирование транспортных коммуникаций.
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Пока это делали активисты - это были убытки, а когда это объявляет Порошенко, получается, что это уже доходы, - Сергей Соболев о решении СНБО по блокаде ОРДЛО(502)
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Видели глаза за что голосовали!
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Это унижение господа, а не привилегия!
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Они на машинах на работу ездят!
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Когда биллет был 16 грн, они были забиты.
Поставили 21 - половина пустых мест, пришлось им самим опустить до 19 ибо люди не садились!
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Смотрел Кондитер фильмы о Алькапоне, вот и хочет в зарубе за бизнесс поучаствовать!
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может вернется еще
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Укрзализниця поступила правильно. Это оптимизация расходов. Продано 71 билет? Ну это 1 вагон. А требуют, почему-то 10.
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Во-вторых, пенсионеров, там не 90%, а 30-40%. Это прекрасно видно, по фото и видео, кто блокирует поезда.
В-третьих, если ты пенсионер, и имеешь право бесплатного проезда (то заранее получи билет в кассе). Это даст возможности, Укрзализнице планировать количество вагонов, оптимизировать расходы, увеличивать прибыль, платить больше налогов.
А то привыкли, все на халяву.
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Иуда когда предал Христа, повесился...Ваш царь не такой!
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Люди в Киев работать едут ибо дома работы нет!
Не от хорошей жизни по 150 км каждый день туда сюда мотаться!
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Сказали, что биллетов нет.
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С транспортом беда полная и расслабиться не получается.
Людей просто это все ДОСТАЛО!
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Если здоровый человек не может за 8 часов работы заработать на биллет - это номально!
Или пора Панамских Патриотов садить в электричку и на передок под Дебальцево?!
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Как в Индонезии борются с безбилетниками на поездах
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"Через двадцать минут после электрички №6803 на Киев должна была идти электричка №6805. Из-за перекрытия железной дороги ее тоже пришлось задержать"
Идиоты...
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После общения владельца сайта с Порошенком...слово НЕТ, можно смело убирать!
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Акции авиакомпании United Airlines, служба безопасности которой силой высадила нескольких пассажиров из своего самолета, после инцидента снизились в стоимости.
По информации CNN, за 11 апреля акции опускались ниже 69 долларов, что дешевле почти на 3%. Сообщается, что из-за этого компания потеряла более чем 600 миллионов долларов.
В свою очередь генеральный директор авиакомпании Оскар Муньос извинился за случай с пассажиром, которого с применением силы вывели с борта самолета. В своем обращении по этому поводу он отметил, что "ни с кем так обращаться нельзя".
Также Муньос пообещал, что компания пересмотрит политику, которая касается правил перемещения персонала и разрешения ситуаций с переполненными рейсами.
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-А зачем тебе второй?
-А эта если первый потерю.
-А если и второй потеряеш?
-Чукча не дурак,проездной есть аднако.
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А давай по полной, мне что б к работе добраться надо 2х25 грн! - 50
Что ты мне будешь втирать!
-
Дуй смотри на карточку, деньги от Иуды пришли!
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И что? Можно еще работу найти подальше, чтобы больше на проезд тратить - вот только почему это должно волновать кого-то, кроме вас?
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А когда стало 250 у.е., то приходится все считать.
Дуй проверяй карточку = там копейки капнули!
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Или или митингуй под кабмин, обосновуй снижение стоимости проезда.
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Такие как ты не хотят платить полную стоимость, но хотят хорошо жить :D
Почему тогда прокуроры, судьи и прочая дрянь должна не воровать, не брать взятки???
Ватная логика сидит во многих гражданах моей страны
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Не так вже й багато. Якщо вони влаштовуються на роботу в Київ, то мають ж прораховувати вартість проїзду і думати, чи їм то підходить. Я от живу на Відрадному і відмовився від роботи на Бориспільській, бо довго їхати і дорого.
І да, останні роки три при формуванні поїздів і електричок дивляться на кількість проданих квитків і в залежності від цього вибирають кількість вагонів.
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А чем по сути и по ЗАКОНУ эти блокираторы отличаются от тех,что блокируют дороги и прочую хрень с какими то требованиями?Двойные стандарты.
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Эти блокираторы в наглую не хотят платить полную стоимость билетов, но хотят чтобы их жопы возили. За какие шиши доп.вагоны? Пусть платят полную стоимость и будут им вагоны.
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Если в США или Европе разгоняют тех, кто протестуя громит магазины и сжигает авто, это не означает, что разгонять надо всех, кто выходит на протесты
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Оставим протесты с криками Трамп-чмо.Блокировка ж/д путей упомянута в УК Украины?И есть ли там там исключения для кого либо?Ну типо патриоты могут блокировать,а просто недовольные- нет.
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А эти блокируют дорогу для своего бесплатного проезда.
Разные вещи, еврей, не так ли?
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Вопрос на ватничество
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Вобщем я такпонимаю,что ответ на мой вопрос ты знаешь.И это,человек скрывающийся от военкомата ибо у нас АТО и янебудувоеватьпокабарыгиувласти-каким боком относятся к патриотам?Можешь не отвечать.
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И да, ты как раз таки прав, у нас АТО, вот пусть и АТО-шат кому это АТО нравится. Войны нет и нет меня на фронте ибо либо мы все воюем, либо не все
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И именно по этому закон должен быть для всех один.
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Повторяю: ПО ТВОЕЙ ТУПОЙ ЛОГИКЕ ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН БЫТ РАЗОГНАТЬ МАЙДАН ИЗ-ЗА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕНТРА КИЕВА
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подымает больше))
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Якщо електричка на 6 вагонів не поміщає всіх бажаючих, а куплено 24 звичайних квитки і 53 пільгових, то справа не в 53 пільговиках ж! Справа в тих, хто хотів залізти взагалі без квитка.
От чому я кожного разу як користуюся міською електричкою, то купую квиток? Навіть якщо 2 станції проїхати всього? Я якийсь неправильний?
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Практически родные места !
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Так і живемо - громадський транспорт перевозить пільговиків безкоштовно , аби потім хтось списував , на цьому , пристойні гроші ...
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