EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество
  5972  82
Все про:железная дорога (1022) Киевская область (1459) блокирование (174)

 Почти все пассажиры в Барышевке, блокировавшие ж/д пути, оказались безбилетниками. ДОКУМЕНТ

На станции "Барышевка", где люди несколько часов блокировали движение поездов, на электричку было куплено всего 24 билета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет LB.ua.

Согласно данным, полученным на станции "Барышевка", сегодня было куплено только 24 билета на электричку, из-за которой перекрыли железную дорогу. Еще 53 человека обратились в кассы за бесплатными проездными документами.

Почти все пассажиры в Барышевке, блокировавшие ж/д пути, оказались безбилетниками 01


Отметим, сегодня из-за забастовки маршрутчиков многие жители поселка пошли на шестичасовую электричку №6803 в Киев. Она не смогла вместить всех пассажиров, и те, кто не поместились, более двух с половиной часов блокировали железную дорогу, требуя добавить вагонов.

Через двадцать минут после электрички №6803 на Киев должна была идти электричка №6805. Из-за перекрытия железной дороги ее тоже пришлось задержать. Всего в кассах станций от Яготина до Киева на эти электрички был продан только 71 билет.

Отметим также, что в Барышевском отделении полиции зарегистрировано уголовное производство по ст.279 Уголовного кодекса - блокирование транспортных коммуникаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея возобновлено, - Харьковская ОГА
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRM2d3VEhaUmRuUkROakJNYWxKblRrTXJNRXhNVVhOT1F6a3dUR3BSZEZoNlVYUjBRekV3VEhaUmRHUkRNekJNTTFGelRrZFFTVTVETURCTU4xSm5Ua01yTUV4UVVYTkllbEZ0ZEVNME1FeFlVWE4wUjBJd1RISlJjMDVIVUVsT1F5c3dURWhSZFRsRGR6QlpTRkpuZEVkTg==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
С Винницы с любовью!
-
Видели глаза за что голосовали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Баришевской электричкой едут 60-70% ветеранов-льготников, что имеют пенсии и катаются на работы где они не зарегестрированны но зарплату получают или на рынок. Молодежи не так много. Все эти пенсионеры(а военные менты в 40 лет поуходили) имеют право на бесплатный проезд, посадочный не берут ввиду его формальности-просто показывают удостоверение. Государство хочет неявно от них избавится, потому что некому возмещать за пенсионеров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иностранцы давно поражаются, у них все платят, пенсионер или молодой-без разницы, у нас же в государстве на одного работающего уже 2 а то и 3 неработающих(считаю еще и детей), так работающий и маршруткой доедет, а электричкой едут самые бедные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы думаете, что человеку хорошо, от того, что он удостовирение инвалида, ветерана АТО показывает, а не может с кармана резво достать 20 грн!
Это унижение господа, а не привилегия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По последим опросам уже 60% живут ниже прожиточного минимума, так что все идет просто к сокращению элетричек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судьи, прокуроры, порохоботы - такими проблемами не страдают!
Они на машинах на работу ездят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
С маршрутками также не все так однозначно.
Когда биллет был 16 грн, они были забиты.
Поставили 21 - половина пустых мест, пришлось им самим опустить до 19 ибо люди не садились!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если они имеют право на бесплатный или льготный проезд, они обязаны взять нулевой билет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не пассажиры, это уроды дефективные, которые своим анархическим бычеством доведут Украину до ручки. Без всякого хуйла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может шоколадным свиньям лучше не провоцировать такие конфликты? может сначала войну закончить,а потом реформы? не? а то за двумя зайцами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
О какой войне говорите?
Смотрел Кондитер фильмы о Алькапоне, вот и хочет в зарубе за бизнесс поучаствовать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разве билеты непосредственно в вагонах не продаются ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В харьковской обл билеты в вагонах продают контролеры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже льготный билет, с 0 стоимостью надо брать в кассе. В киеве турникет на пути не пустит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идут льготники спокойно мимо турникетов, везде-Дарница, Киев Пасс, Кардачи, Левый берег, Выдубичи, просто даже удостоверения очень редко спрашивают если сомневаются в годах пенсионера. Я не знаю где порохобот увидел турникеты с льготными билетами их никто не покупает 99, 9%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Продаются! Но их, никто не покупает, официально, в крайнем случае. Блокировщики - преступники, как минимум административный протокол, как максимум ст УК.
Укрзализниця поступила правильно. Это оптимизация расходов. Продано 71 билет? Ну это 1 вагон. А требуют, почему-то 10.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пенсионеров 90% из тех кто там катаются оптиизатор ты наш, их куда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну во-первых! Пенсионеры не должны ездить бесплатно. В большинстве стран Европы в разы богаче Украины - проезд оплачивают все. Естественно, там другой уровень пенсионного обеспечения... Но это другой вопрос.
Во-вторых, пенсионеров, там не 90%, а 30-40%. Это прекрасно видно, по фото и видео, кто блокирует поезда.
В-третьих, если ты пенсионер, и имеешь право бесплатного проезда (то заранее получи билет в кассе). Это даст возможности, Укрзализнице планировать количество вагонов, оптимизировать расходы, увеличивать прибыль, платить больше налогов.

А то привыкли, все на халяву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И еще бесплатные (льготные) билеты - основание для Укрзализницы требовать от властей компенсации. Те, кто не берет билеты - напрямую банкротят чавунку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
конечно продаются...проблема то в другом...обратите внимание сколько БЕСПЛАТНЫХ билетов...и сравните с количеством ПЛАТНЫХ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Звідкіля касири в вагонах? Там тільки контрлери.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по-вашому з касовими апаратами контролери ходять????
 показать весь комментарий
Ответить
 
А яка проблема , в Болгаріі навіть за парасольки гроші беруть з касовим апаратом , вони вже давно переносні є , Почти все пассажиры в Барышевке, блокировавшие ж/д пути, оказались безбилетниками - Цензор.НЕТ 6911
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что,билеты в самой электричке нельзя купить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
их никто и не собирался покупать, безбилетчики скандалят, но платить не хотят,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох уж эти порохоботы...у Вас вообще ничего человеческого нет...
Иуда когда предал Христа, повесился...Ваш царь не такой!
-
Люди в Киев работать едут ибо дома работы нет!
Не от хорошей жизни по 150 км каждый день туда сюда мотаться!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы эти люди спешили на работу - они бы дождались другой электрички, которая через 20 минут, а не блокировали бы работу ЖД на 2,5 часа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не о том разговор, а то, что людям ЗАЙТИ в электричку не дали.
Сказали, что биллетов нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это в эту электричку. А в ту, которая через 20 минут - не? Проще 2,5 часа стоять, чем 20 минут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо говорить, когда сидишь дома.
С транспортом беда полная и расслабиться не получается.
Людей просто это все ДОСТАЛО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит вонять, нищеёб, электричку бесплатную пропустишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вам зарплату Порошенко к Пасхе не дал, или премию пропустить боитесь?!
-
Если здоровый человек не может за 8 часов работы заработать на биллет - это номально!
Или пора Панамских Патриотов садить в электричку и на передок под Дебальцево?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Билеты стоят пару гривень, на это все могут заработать, только жлобство не позволяет купить их.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"более двух с половиной часов блокировали железную дорогу"

"Через двадцать минут после электрички №6803 на Киев должна была идти электричка №6805. Из-за перекрытия железной дороги ее тоже пришлось задержать"

Идиоты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже на вокзале билеты не покупаю. В электричке ходит тетка с кассовым, продает билеты. Нафиг нужно в очереди стоять? Кроме того, раньше писали, что электричка не вместила народ не из-за маршрутчиков, а потому что вместо 10 вагонов прицепили 6. Зачем передергивать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это Цензор.нет
-
После общения владельца сайта с Порошенком...слово НЕТ, можно смело убирать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
United Airlines потеряла сотни миллионов долларов из-за скандала со снятием пассажира с рейса

Акции авиакомпании United Airlines, служба безопасности которой силой высадила нескольких пассажиров из своего самолета, после инцидента снизились в стоимости.

По информации CNN, за 11 апреля акции опускались ниже 69 долларов, что дешевле почти на 3%. Сообщается, что из-за этого компания потеряла более чем 600 миллионов долларов.

В свою очередь генеральный директор авиакомпании Оскар Муньос извинился за случай с пассажиром, которого с применением силы вывели с борта самолета. В своем обращении по этому поводу он отметил, что "ни с кем так обращаться нельзя".

Также Муньос пообещал, что компания пересмотрит политику, которая касается правил перемещения персонала и разрешения ситуаций с переполненными рейсами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чукча покупает в кассе два билета.
-А зачем тебе второй?
-А эта если первый потерю.
-А если и второй потеряеш?
-Чукча не дурак,проездной есть аднако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому что в Украине много ското-людей, которые привыкли жить нахаляву, ездить за пол цены, без билетов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох вам и методички пишут!
А давай по полной, мне что б к работе добраться надо 2х25 грн! - 50
Что ты мне будешь втирать!
-
Дуй смотри на карточку, деньги от Иуды пришли!
 показать весь комментарий
Ответить
 
" мне что б к работе добраться надо 2х25 грн"

И что? Можно еще работу найти подальше, чтобы больше на проезд тратить - вот только почему это должно волновать кого-то, кроме вас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда была зарплата 800-1000 у.е. - я не думал о электричке ибо машиной ездил.
А когда стало 250 у.е., то приходится все считать.

Дуй проверяй карточку = там копейки капнули!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или оплачивай полную стоимость проезда.

Или или митингуй под кабмин, обосновуй снижение стоимости проезда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот видишь :D
Такие как ты не хотят платить полную стоимость, но хотят хорошо жить :D
Почему тогда прокуроры, судьи и прочая дрянь должна не воровать, не брать взятки???

Ватная логика сидит во многих гражданах моей страны

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Емм, квиток на електричку з Баришівки коштує гривень 10... У нас люди платять стільки ж, щоб з Бучі в Київ на маршрутці доїхати. 20 грн в день на проїзд електричкою це 600 грн на місяць. У Києві ці люди отримують не менше 5000-6000 грн (інакше який сенс їхати з Баришівки, там комбінат потужний є, тому роботи вистачає).

Не так вже й багато. Якщо вони влаштовуються на роботу в Київ, то мають ж прораховувати вартість проїзду і думати, чи їм то підходить. Я от живу на Відрадному і відмовився від роботи на Бориспільській, бо довго їхати і дорого.

І да, останні роки три при формуванні поїздів і електричок дивляться на кількість проданих квитків і в залежності від цього вибирають кількість вагонів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ходить на митинги за деньги,голосовать за гречку,блокировать пути ща 400грн в сутки...
А чем по сути и по ЗАКОНУ эти блокираторы отличаются от тех,что блокируют дороги и прочую хрень с какими то требованиями?Двойные стандарты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех, кто блокирует-митингует-голосует за деньги надо штрафовать огромными суммами или в тюрьму.

Эти блокираторы в наглую не хотят платить полную стоимость билетов, но хотят чтобы их жопы возили. За какие шиши доп.вагоны? Пусть платят полную стоимость и будут им вагоны.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нет разницы,что за цель таких акций-халявный проезд или кровавый уголь.Суть в том,что спуская на тормозах акции патриотов и неочень,общая ситуация намекает на безнаказаность.И вот тут начинается анархия.Закон должен быть один для всех как мне кажется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У тебя ватная логика

Если в США или Европе разгоняют тех, кто протестуя громит магазины и сжигает авто, это не означает, что разгонять надо всех, кто выходит на протесты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Протесты которые не разгоняют-есть санкционироваными.Есть отведенное время и отряд милиции.И по моей ватной логике,но твоему примеру,я считаю,что не важно где,в США или Европе(Украина уже не Европа?)-незачем разгонять то,что не несет вреда,дабы не обострять.
Оставим протесты с криками Трамп-чмо.Блокировка ж/д путей упомянута в УК Украины?И есть ли там там исключения для кого либо?Ну типо патриоты могут блокировать,а просто недовольные- нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Патриоты блокировали контрабанду по ж/д путям, которой якобы не было.

А эти блокируют дорогу для своего бесплатного проезда.
Разные вещи, еврей, не так ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я ж не спрашивал с каккой целью блокировали.Дурака включаешь?БЛОКИРОВАНИЕ Ж/Д ПУТЕЙ-ЭТО ЗАКОННО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А свержение Януковича законно?

Вопрос на ватничество
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там сверху уже началось навешивание ярлыков,дак подыграю.А разве его свергли,а не он сам сбежал на 10ти камазах с деньгами?
Вобщем я такпонимаю,что ответ на мой вопрос ты знаешь.И это,человек скрывающийся от военкомата ибо у нас АТО и янебудувоеватьпокабарыгиувласти-каким боком относятся к патриотам?Можешь не отвечать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По твоей тупой логике Янукович изначально должен был разогнать-раскатать танками Майдан, ибо "закон один для всех".

И да, ты как раз таки прав, у нас АТО, вот пусть и АТО-шат кому это АТО нравится. Войны нет и нет меня на фронте ибо либо мы все воюем, либо не все
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тема же не о Януковиче.И я не пытаюсь доказать,что те кто блокирует любые дорожно-транспортные сообщения должен делиться на тех кому можно и наоборот.Ибо создаются прициденты.И сейчас любой может со своей белкой перекрыть что угодно и в суде будет признан невиновным через 6 минут после одной фразы-Я НЕ НАНЕС СТОЛЬКО ВРЕДА И УБЫТКОВ,КАК ТЕ,ЧТО БЛОКИРОВАЛИ УГОЛЬ.
И именно по этому закон должен быть для всех один.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет. Суд должен быть нормальным, тогда он решит нанес или не нанес и каковы были мотивы.

Повторяю: ПО ТВОЕЙ ТУПОЙ ЛОГИКЕ ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН БЫТ РАЗОГНАТЬ МАЙДАН ИЗ-ЗА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕНТРА КИЕВА
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ахренеть!! 4 поезда заработали 1845гр, за это время одна маршруткана этом направлении
подымает больше))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маршруткой едут те кто работает а электричкой-пенсионеры которых там 80-90% им гарантирован бесплатный проезд государством. Их куда девать? Прежде чем ответить вспомни своих родителей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У конкретному випадку справа якраз не в пенсіонерах, а в безбілетниках.
Якщо електричка на 6 вагонів не поміщає всіх бажаючих, а куплено 24 звичайних квитки і 53 пільгових, то справа не в 53 пільговиках ж! Справа в тих, хто хотів залізти взагалі без квитка.

От чому я кожного разу як користуюся міською електричкою, то купую квиток? Навіть якщо 2 станції проїхати всього? Я якийсь неправильний?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С селом Барышевкой связанна моя молодость ... поездки в колхоз .
Практически родные места !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Г-г-г ..))
Так і живемо - громадський транспорт перевозить пільговиків безкоштовно , аби потім хтось списував , на цьому , пристойні гроші ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что в итоге и требовалось доказать. Просто все хотят проехать за пару гривень контроллеру. а потом классическое, а нас то за що???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти все пассажиры в Барышевке, блокировавшие ж/д пути, оказались безбилетниками. ДОКУМЕНТ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти