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Все про:Путин (23616) Россия (69877) Сирия (2346) сотрудничество (592) химическое оружие (98) Трамп (989)

 При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин

Уровень доверия в отношениях между Россией и США при администрации президента Дональда Трампа "деградировал".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - заявил Путин в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при новом президенте "еще хуже, чем при предыдущем президенте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было

Обострение в отношениях между Россией и США произошло на прошлой неделе после того, как США нанесли ракетный удар по сирийскому правительственному аэродрому в ответ на предполагаемое применение химического оружия при авиаударе по городу в сирийской провинции Идлиб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис

После нанесения ракетного удара Трамп призвал "все цивилизованные страны присоединиться к нам, чтобы положить конец этой бойне и кровопролитию в Сирии". В Кремле ракетный удар США по сирийскому правительственному аэродрому назвали агрессией против суверенного государства и нарушением международного права. Позицию России поддержал Иран, а решение Трампа о ракетном ударе по силам Асада поддержали Израиль, Великобритания, Австралия и Турция.

Читайте: Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на саммите "большой семерки", заявил, что России нужно определиться с тем, кого поддерживать в Сирии - режим Асада вместе с Ираном или США и их союзников.

Накануне Тиллерсон прибыл с визитом в Москву. Сейчас проходит его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть "определенная вероятность" встречи Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным.
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неее.. то вовка )(уйло дал команду лишить Трампа звания есаула, домика под Воронежом и отныне считать "обоссаные подъезды - дело рук Трампа!"
п.с. интересно, жирика удавят в бане или траванут в посольстве?))
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Наоборот выросли!
Обама на Россию внимания не обращал, а что можеть быть хуже...
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Эээ, рюське, садыс на Томагавк и кричи Америка крута!
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Причина этого в полной деградации всей России, начиная с 1999 года. Интересно, кто же руководил деградацией этой страны все эти 18 лет?
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не понял..как это деградировали?а поставка 59 томагавков "ихтамнетам" разве не считается плодотворным сотрудничеством?
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Что, х.йло, скучаешь за безвольным Обамой, благодаря которому говенное образование под названием рашка снова получило возможность гадить всему миру?
Все, тема закрылась.
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Помню как на меня бочку катили додики всякие за поддержку Трампа :D

При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин - Цензор.НЕТ 9957
Этот дядя еще многим покажет "кузькину мать". Много крови он прольет
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давай давай писди на трампа скоро носки ему стирать будешь моль платяная.
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Ничто так не лечит , как внезапная пи@дюлина .
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А хорошая пиздюлина ,еще никому не повредила ))
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Кгбэшника опустили до нехачу. Причем без махлежа и самым простым и понятным способом. Оно до сих пор прийти в себя не может.Ведь все честно и справедливо.И сказать нечего.
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WOW! Появилось яркое видео, как военные корабли Трампа идут к корейскому полуострову

US warships are headed for North Korea.

Американский канал CNN опубликовал видео, как военные корабли США идут к Корейскому полуострову.
Ролик размещен на странице в Facebook. вианосная ударная группа идет во главе с авианосцем Carl Vinson. Его окружают ракетный крейсер и два эсминца. В состав группы входят миноносец WayneE. Meyer, эсминец Michael Murphy и авианосец Lake Champlain.
На 97-тонном авианосце Carl Vinson находятся более пяти тысяч моряков и 60 самолетов. Команда WayneE. Meyer состоит из около 300 офицеров и моряков. Корабль Lake Champlain несет два вертолета SH-60 Seahawk. В свою очередь Michael Murphy вооружен ракетами Harpoon и Tomahawk.
Сообщается, ударная группа отправились из военно-морской базы в Сингапуре.
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Надеюсь, при Трампе российско-американские отношения вообще исчезнут, в связи с исчезновением россии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин
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