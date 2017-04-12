 При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".
"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - заявил Путин в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при новом президенте "еще хуже, чем при предыдущем президенте".
Обострение в отношениях между Россией и США произошло на прошлой неделе после того, как США нанесли ракетный удар по сирийскому правительственному аэродрому в ответ на предполагаемое применение химического оружия при авиаударе по городу в сирийской провинции Идлиб.
После нанесения ракетного удара Трамп призвал "все цивилизованные страны присоединиться к нам, чтобы положить конец этой бойне и кровопролитию в Сирии". В Кремле ракетный удар США по сирийскому правительственному аэродрому назвали агрессией против суверенного государства и нарушением международного права. Позицию России поддержал Иран, а решение Трампа о ракетном ударе по силам Асада поддержали Израиль, Великобритания, Австралия и Турция.
Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на саммите "большой семерки", заявил, что России нужно определиться с тем, кого поддерживать в Сирии - режим Асада вместе с Ираном или США и их союзников.
Накануне Тиллерсон прибыл с визитом в Москву. Сейчас проходит его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть "определенная вероятность" встречи Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным.
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п.с. интересно, жирика удавят в бане или траванут в посольстве?))
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Обама на Россию внимания не обращал, а что можеть быть хуже...
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Все, тема закрылась.
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Этот дядя еще многим покажет "кузькину мать". Много крови он прольет
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US warships are headed for North Korea.
Американский канал CNN опубликовал видео, как военные корабли США идут к Корейскому полуострову.
Ролик размещен на странице в Facebook. вианосная ударная группа идет во главе с авианосцем Carl Vinson. Его окружают ракетный крейсер и два эсминца. В состав группы входят миноносец WayneE. Meyer, эсминец Michael Murphy и авианосец Lake Champlain.
На 97-тонном авианосце Carl Vinson находятся более пяти тысяч моряков и 60 самолетов. Команда WayneE. Meyer состоит из около 300 офицеров и моряков. Корабль Lake Champlain несет два вертолета SH-60 Seahawk. В свою очередь Michael Murphy вооружен ракетами Harpoon и Tomahawk.
Сообщается, ударная группа отправились из военно-морской базы в Сингапуре.
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