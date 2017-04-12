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 Политика Украины
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 НКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнения закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявляет о том, что не имеет влияния на распределение газотранспортных сетей.

Об этом он сказал выступая в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардепов о том, почему газораспределительные сети до сих пор находятся под контролем олигархов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос собственности не относится к полномочиям комиссии. Не Вовк выдавал эти газораспределительные предприятия кому-либо. наоборот мы поддержали то, чтобы они находились в собственности государства. Управлялись государством. Мы разрабатывали соответствующий проект закона, направляли его в правительство, а также народным депутатам. Копия этих писем у меня в наличии. К премьеру Гройсману, к господину Домбровскому, к госпоже Войцицкой", - пояснил Вовк.

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Отвечая на вопрос относительно того, почему глава НКРЭКУ не посоветовался относительно введения абонплаты на газ с правительством или парламентом, Вовк заявил: "Относительно обсуждения с правительством. Комиссия методику делала во исполнения закона о рынке природного газа, за который проголосовали 290 нардепов, согласовала методику со всеми правительственными организациями до того, как был принят закон о регуляторе, и зарегистрировала в Минюсте, что полностью подтверждает законность этой методики".

В ходе своего вступительного выступления Вовок заявил: "Хочу опровергнуть неправдивую информацию, что это (абонплата за газ. - Ред.) какие-то дополнительные средства. Это неправда. Эти средства идут исключительно на обслуживание газораспределительного и газотранспортного хозяйства Украины, которое принадлежит государству, в котором работают 75 тыс. украинцев. Это не строительство нового. Это обслуживание и содержание. Это не является дополнительной платой. Это просто отдельная плата. Стоимость газа по решению правительства была уменьшена. Учитывая многочисленные обращения, мы прислушались и приостановили наше решение (по абонплате за газ. - Ред.), отменили его, если юридически так можно сказать, чтобы провести дополнительные юридические консультации для выполнения закона, принятого народными депутатами, предусмотреть дополнительную защиту, чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил лишь позитивные изменения".

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Что такое абонплата и кому оно выгодно?
Экономию реальную могут получить только очень багатые люди, у которых газ с трубы бахтит не выключаясь!
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Это надо понимать что упыри из ДТЭК ахметки придумали, а Вовк и посипаки довели до сведения людей!
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За підключення до атмосфери кожна людина має внести плату при народженні.
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Барыгам платить никто не будут. Пускай платят олигархи
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І постачальники газу в Україну мають платити абонплату за підключення до української труби.
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Димон, етить колотить, ты еще не ушел?! Хорош умничать. Давай ноги в руки и вали нах... Не нужно хорошим людям портить праздник...
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А кто из лохопетов поверил шестигранным негодяям, что они ОТМЕНИЛИ абонплату? Теперь снова из будок Бэпэпэ и порохатых ботов будем слушать, что аюонплата это благо для гоев. Хотя только вчера новый главпотс фракции панамцев, он же бывшая шестерка рыгов победно рохкпа, сто оказуецца благодаря усилиям этой своры абонплата была скасована. Брехливая хуцпа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнения закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк
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