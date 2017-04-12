 НКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнения закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк

Об этом он сказал выступая в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардепов о том, почему газораспределительные сети до сих пор находятся под контролем олигархов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вопрос собственности не относится к полномочиям комиссии. Не Вовк выдавал эти газораспределительные предприятия кому-либо. наоборот мы поддержали то, чтобы они находились в собственности государства. Управлялись государством. Мы разрабатывали соответствующий проект закона, направляли его в правительство, а также народным депутатам. Копия этих писем у меня в наличии. К премьеру Гройсману, к господину Домбровскому, к госпоже Войцицкой", - пояснил Вовк.
Отвечая на вопрос относительно того, почему глава НКРЭКУ не посоветовался относительно введения абонплаты на газ с правительством или парламентом, Вовк заявил: "Относительно обсуждения с правительством. Комиссия методику делала во исполнения закона о рынке природного газа, за который проголосовали 290 нардепов, согласовала методику со всеми правительственными организациями до того, как был принят закон о регуляторе, и зарегистрировала в Минюсте, что полностью подтверждает законность этой методики".
В ходе своего вступительного выступления Вовок заявил: "Хочу опровергнуть неправдивую информацию, что это (абонплата за газ. - Ред.) какие-то дополнительные средства. Это неправда. Эти средства идут исключительно на обслуживание газораспределительного и газотранспортного хозяйства Украины, которое принадлежит государству, в котором работают 75 тыс. украинцев. Это не строительство нового. Это обслуживание и содержание. Это не является дополнительной платой. Это просто отдельная плата. Стоимость газа по решению правительства была уменьшена. Учитывая многочисленные обращения, мы прислушались и приостановили наше решение (по абонплате за газ. - Ред.), отменили его, если юридически так можно сказать, чтобы провести дополнительные юридические консультации для выполнения закона, принятого народными депутатами, предусмотреть дополнительную защиту, чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил лишь позитивные изменения".
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Экономию реальную могут получить только очень багатые люди, у которых газ с трубы бахтит не выключаясь!
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