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 Политика Украины
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 НКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнение закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявляет о том, что не имеет влияния на распределение газотранспортных сетей.

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардепов о том, почему газораспределительные сети до сих пор находятся под контролем олигархов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос собственности не относится к полномочиям комиссии. Не Вовк выдавал эти газораспределительные предприятия кому-либо. наоборот мы поддержали то, чтобы они находились в собственности государства. Управлялись государством. Мы разрабатывали соответствующий проект закона, направляли его в правительство, а также народным депутатам. Копия этих писем у меня в наличии. К премьеру Гройсману, к господину Домбровскому, к госпоже Войцицкой", - пояснил Вовк.

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Отвечая на вопрос относительно того, почему глава НКРЭКУ не посоветовался относительно введения абонплаты на газ с правительством или парламентом, Вовк заявил: "Относительно обсуждения с правительством. Комиссия методику делала во исполнения закона о рынке природного газа, за который проголосовали 290 нардепов, согласовала методику со всеми правительственными организациями до того, как был принят закон о регуляторе, и зарегистрировала в Минюсте, что полностью подтверждает законность этой методики".

В ходе своего вступительного выступления Вовк заявил: "Хочу опровергнуть неправдивую информацию, что это (абонплата за газ. - Ред.) какие-то дополнительные средства. Это неправда. Эти средства идут исключительно на обслуживание газораспределительного и газотранспортного хозяйства Украины, которое принадлежит государству, в котором работают 75 тыс. украинцев. Это не строительство нового. Это обслуживание и содержание. Это не является дополнительной платой. Это просто отдельная плата. Стоимость газа по решению правительства была уменьшена. Учитывая многочисленные обращения, мы прислушались и приостановили наше решение (по абонплате за газ. - Ред.), отменили его, если юридически так можно сказать, чтобы провести дополнительные юридические консультации для выполнения закона, принятого народными депутатами, предусмотреть дополнительную защиту, чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил лишь позитивные изменения".

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Что такое абонплата и кому оно выгодно?
Экономию реальную могут получить только очень багатые люди, у которых газ с трубы бахтит не выключаясь!
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неужели хоть у кого-то хватило ума подумать, что это абонплата личная инициатива вовка и шоколадный сцарь тут не при чем?
вовк исполнитель, но никак не инициатор.
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Абонплата- бесплатное предоставление ресурса.
Где есть абонплата?
Абонплата в провайдера интернета - качай с оплаченой скоростью сколько сможешь
Абонплата АТС - болтай по месту сколько хочешь
Абонплата в фитнес центр - бегай и таскай железки на сколько хватит сил.

или я что то не так понимаю
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вопрос как 13% которые включены в тариф газа (в скобках укажу что с 1 января 2017 года газ его цена в связи с тем что Укргазвыдобування по Налоговому Кодексу значительно снижена процентная ставка ренты была 70 стала 30 17 ) не в точной цифре суть.... а в том что 1000 кубиков газа в зависимости от глубины скважины должны были подешеветь на 1000-1700 гривен я задал вопрос КМу Минэкономики ответило-- в стиле "фыдовской" песни- наш паровоз вперде ползет.. а НКРКП до сих пор ответа не дало... тк главное как 13% от тарифа 6,88 гривен за 1 кубик газа превратились в сумму выше и дошла до 120-140%????!!!!
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Это надо понимать что упыри из ДТЭК ахметки придумали, а Вовк и посипаки довели до сведения людей!
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За підключення до атмосфери кожна людина має внести плату при народженні.
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Барыгам платить никто не будут. Пускай платят олигархи
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І постачальники газу в Україну мають платити абонплату за підключення до української труби.
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Димон, етить колотить, ты еще не ушел?! Хорош умничать. Давай ноги в руки и вали нах... Не нужно хорошим людям портить праздник...
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А кто из лохопетов поверил шестигранным негодяям, что они ОТМЕНИЛИ абонплату? Теперь снова из будок Бэпэпэ и порохатых ботов будем слушать, что аюонплата это благо для гоев. Хотя только вчера новый главпотс фракции панамцев, он же бывшая шестерка рыгов победно рохкпа, сто оказуецца благодаря усилиям этой своры абонплата была скасована. Брехливая хуцпа!
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Эно воно как.....

...чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил лишь позитивные изменения....

Заврался ты волчара. Если я за газ платил 70 грн., а по твоей постанове, только абонплата мне выходила 92 грн., а еще сам газ денежку стоит....

И вообще, как тебя такого сцыкуна назначили? Папик постарался или ротик твой поработал?
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закон предусматривал рынок газа, где рынок?
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В квартире маломошные счетчики - абонплата около 100 грн, т.е. для экономии надо спалить минимум 120 кубов газа, в то время, как летом 15-20, а зимой 2 месяца около 130 (если конвектор или котел есть)!!! Семья теряяет около 1000 грн в год.

В частном доме - абонплата 200 грн, в то время, как летом 15-20, а зимой 2 месяца 400-500 кубов...Переплата 1600 грн в год.

Это реальный примитивный расчет!
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ВОВК не вовк а козёл.. как и депутаты принявшие такой Закон !!! Сейчас такой же Закон проталкивается о Рынке Электроэнергии где нам как и в первом законе обещают "снижение тарифа" на копейки и добавление абонплаты на 100 гривень !!! ВСЁ это депутаты делают намеренно под себя - так как они сжигают десятки тысяч кубов газа и столько же киловатт электроенергии в месяц - для обогрева бассейнов теплиц зимних садов и прочее прочее - и потому для эти "законы" ВЫГОДНЫ в экономическом плане !!
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Жаль, что у нас не стреляют тех, кто украинский народ не любит.
Но факт в том, что он свои паскудные бумажки действительно подавал на согласование этим недоумкам и коррупционерам. Наказать нужно каждого, кто ставил свою подпись на согласовании. Но вот если разобраться, сколько таких вовков в Украине бегает среди нас?
Ну, минус герои, ну, минус патриоты, ну, минус мудрые, для кого бабло не цель жизни, ...., а еще? Уже давно не обидно, привыкли, приспособились... порошенков, ляшков и януковощей выбираем... . Что-то надо менять.
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Купил трубу 200 метров. Провёл от центральной ветки и слежу за её состоянием подкрашивая регулярно от ржавчины. Купил котёл и плиту.Оплатил установку и щётчик используемого газа. Всё это за свои кровные. И теперь , выходит, я должен ещё и доплачивать. Они там в конец о#$енели.
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Це воно говорить в Раді,а як воно заспіває в Прокуратурі при новій владі,вовк здасть всіх хто змушував його ставити такі тарифи,бо не міг переляканний полупі@ор сам додуматись до 6.886 гр за метр кв газу виставляти.А ось ці два хлопця,які неможуть заснути,бо весь час "думають" про людей,про Україну - могли....
НКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнение закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк - Цензор.НЕТ 7945
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Заставишь дурака Богу молится,он и лоб себе набьет. Дала коалиция в парламенте право Вовку быть никем не контролируемым, вот и результат.Не могут бырыги чесно ставить тарифы.Выход один - перезагрузить эту комисию,очистить от рошеновских бырыг,поставить профи,например Кучеренко.
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Гройсман тато абонплати . В Вінниці за домофони , які мешканці встановили за власні кошти він ввів абонплату . Якщо не платиш тебе відключать . В будинку за власні кошти встановили лічильник теплової енергії , платим в оплювальний період за спожиті калорії . Літом також приходить платіжка за те що підключені до мережі теплопостачання.
Цей досвід він поширює на всю країну. Риги відпочивають .
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ВОВК - ТЫ УХОДИШЬ ИЛИ ТАКИ НЕТ? Если "ДА" - то какое тебе уже дело?
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Это одно из обещаний, которое дали МВФ.

1) обещали МВФ усилить сбор мёда с малого и среднего бизнеса: убрать упрощёную систему налогообложения малого бизнеса, конец всем мараториям, усиление штрафов, увеличение частоты проверок, наказание за незаконную деятельность,...;
2) Увеличение налогов, инфляция, дифицитный бюджет, сужение социалки...;
3) Правительство станет определять структуру наполнения местных бюджетов;
4) лигализация азартного бизнеса;
5) увеличение пенсионного возраста;
6) сокращение бюджетной сферы;
7) сокращение койкомест в больницах;
8) сокращение социальной помощи, в том числе через проверку субсидий и стукачество;
9) отмена моратория на продажу сельхоз земель в мае 2017, без кадастра и оценки стоимости;
10) Продажа стратегических объектов инфраструктуры;
11) Для НАПК создат=дут антикоррупционные суды (ну, шоб Юльку с Садовым можна было легче упечь за членские взносы партий);
12) сокращение социальных програм, льгот и субсидий;
13) усиление борьбы с должниками за комуналку;
14) в случае инфляции увеличивать тарифы;
15) усиление НАБУ дополнительными полномочиями ( ну не проти поросёнков);
16) обеспечить "справедливе тракування пенсій";
17) до сентября 2017-го абонплата на газ
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Абонплатой можно добиться газовой независимости.
Установить абонплату 3 000грн.

И никто этим газом пользоваться не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнение закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк
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