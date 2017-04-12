 НКРЭКУ разрабатывала методику по введению абонплаты за газ во исполнение закона, принятого Радой, и согласовала ее со всеми правительственными организациями, - Вовк

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардепов о том, почему газораспределительные сети до сих пор находятся под контролем олигархов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вопрос собственности не относится к полномочиям комиссии. Не Вовк выдавал эти газораспределительные предприятия кому-либо. наоборот мы поддержали то, чтобы они находились в собственности государства. Управлялись государством. Мы разрабатывали соответствующий проект закона, направляли его в правительство, а также народным депутатам. Копия этих писем у меня в наличии. К премьеру Гройсману, к господину Домбровскому, к госпоже Войцицкой", - пояснил Вовк.
Отвечая на вопрос относительно того, почему глава НКРЭКУ не посоветовался относительно введения абонплаты на газ с правительством или парламентом, Вовк заявил: "Относительно обсуждения с правительством. Комиссия методику делала во исполнения закона о рынке природного газа, за который проголосовали 290 нардепов, согласовала методику со всеми правительственными организациями до того, как был принят закон о регуляторе, и зарегистрировала в Минюсте, что полностью подтверждает законность этой методики".
В ходе своего вступительного выступления Вовк заявил: "Хочу опровергнуть неправдивую информацию, что это (абонплата за газ. - Ред.) какие-то дополнительные средства. Это неправда. Эти средства идут исключительно на обслуживание газораспределительного и газотранспортного хозяйства Украины, которое принадлежит государству, в котором работают 75 тыс. украинцев. Это не строительство нового. Это обслуживание и содержание. Это не является дополнительной платой. Это просто отдельная плата. Стоимость газа по решению правительства была уменьшена. Учитывая многочисленные обращения, мы прислушались и приостановили наше решение (по абонплате за газ. - Ред.), отменили его, если юридически так можно сказать, чтобы провести дополнительные юридические консультации для выполнения закона, принятого народными депутатами, предусмотреть дополнительную защиту, чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил лишь позитивные изменения".
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Экономию реальную могут получить только очень багатые люди, у которых газ с трубы бахтит не выключаясь!
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вовк исполнитель, но никак не инициатор.
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Где есть абонплата?
Абонплата в провайдера интернета - качай с оплаченой скоростью сколько сможешь
Абонплата АТС - болтай по месту сколько хочешь
Абонплата в фитнес центр - бегай и таскай железки на сколько хватит сил.
или я что то не так понимаю
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...чтобы ни один потребитель не получил повышение счета, а получил лишь позитивные изменения....
Заврался ты волчара. Если я за газ платил 70 грн., а по твоей постанове, только абонплата мне выходила 92 грн., а еще сам газ денежку стоит....
И вообще, как тебя такого сцыкуна назначили? Папик постарался или ротик твой поработал?
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В частном доме - абонплата 200 грн, в то время, как летом 15-20, а зимой 2 месяца 400-500 кубов...Переплата 1600 грн в год.
Это реальный примитивный расчет!
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Но факт в том, что он свои паскудные бумажки действительно подавал на согласование этим недоумкам и коррупционерам. Наказать нужно каждого, кто ставил свою подпись на согласовании. Но вот если разобраться, сколько таких вовков в Украине бегает среди нас?
Ну, минус герои, ну, минус патриоты, ну, минус мудрые, для кого бабло не цель жизни, ...., а еще? Уже давно не обидно, привыкли, приспособились... порошенков, ляшков и януковощей выбираем... . Что-то надо менять.
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Цей досвід він поширює на всю країну. Риги відпочивають .
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1) обещали МВФ усилить сбор мёда с малого и среднего бизнеса: убрать упрощёную систему налогообложения малого бизнеса, конец всем мараториям, усиление штрафов, увеличение частоты проверок, наказание за незаконную деятельность,...;
2) Увеличение налогов, инфляция, дифицитный бюджет, сужение социалки...;
3) Правительство станет определять структуру наполнения местных бюджетов;
4) лигализация азартного бизнеса;
5) увеличение пенсионного возраста;
6) сокращение бюджетной сферы;
7) сокращение койкомест в больницах;
8) сокращение социальной помощи, в том числе через проверку субсидий и стукачество;
9) отмена моратория на продажу сельхоз земель в мае 2017, без кадастра и оценки стоимости;
10) Продажа стратегических объектов инфраструктуры;
11) Для НАПК создат=дут антикоррупционные суды (ну, шоб Юльку с Садовым можна было легче упечь за членские взносы партий);
12) сокращение социальных програм, льгот и субсидий;
13) усиление борьбы с должниками за комуналку;
14) в случае инфляции увеличивать тарифы;
15) усиление НАБУ дополнительными полномочиями ( ну не проти поросёнков);
16) обеспечить "справедливе тракування пенсій";
17) до сентября 2017-го абонплата на газ
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Установить абонплату 3 000грн.
И никто этим газом пользоваться не будет.
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