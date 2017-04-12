 Руководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
"Чем они (руководители государственных шахт) занимаются? Торгуют углем? И рассказывают мне, что они не могут оптимизировать расходы? Они шахтеров за людей не считают. Это вопрос повседневной работы Министерства энергетики и угольной промышленности. Я не вмешиваюсь в вашу кадровую политику по угледобывающей отрасли. Но приведите нормальных, поставьте людей туда. Подонки мне там не нужны. Если они думают, что будут там обогащаться дальше, то так не будет", - сказал он.
Таким образом Гройсман прореагировал на отчет вице-премьер-министра, министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко о работе правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации на обособленном подразделении "Шахта "Степная".
Напомним, в с. Глухов Сокальского района в 12 час. 46 мин. 2 марта на шахте "Степная" ГП "Львов уголь" (горизонт 550 м) в результате взрыва газовоздушной смеси погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка, в том числе на аварийном участке 34 горняка. Все горняки были подняты на поверхность. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.
2 марта на место происшествия прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман с целью координации действий по расследованию причины взрыва, оказания помощи семьям погибших и пострадавших горняков.
В шахте в результате взрыва метана обвалилась порода и началось подтопление, из-за которого произошли новые обвалы и снова начал выделяться метан. Горноспасательные службы подают внутрь воздух, чтобы провести дегазацию.
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Прошу репост.Іван Дорн виявився кремлівською повією,власне як Повалії,Лорак та інші співаки ротом
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А ты на хрен нам нужен, падонок пучеглазый??? Не думал, не?
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а это - не твои шахты, подонок
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У него риторика, как будто он госсобственность приватизировал за ваучеры Чубайса.
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США звинуватили владу України в геноциді власного народу....
«Виступаючи у Вашингтоні перед представниками« Ділового круглого столу»
»(Круглий стіл бізнесу), Президент США звинуватив владу України в
розв'язанні геноциду проти власного народу» - передає американська
радіостанція CNN.
«Не дивлячись на всебічну підтримку, яку США
надають Україні, на жаль, ми змушені констатувати, що ситуація в цій
країні погіршилася і продовжує погіршуватися. Кошти, що виділяються
зникають в невідомому напрямку, але
тільки не на відновлення економіки країни.Державна влада України не
здатна вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя
своїм громадянам. На всіх напрямках її діяльність процвітає корупцію і
небажання виконувати покладені функції з розвитку промисловості і
поліпшення економічних показників.Ми відзначаємо значний спад рівня
життя населення України, по-суті його тяжке становище.
Нездатність і
небажання української влади щось виправити, а, навпаки, дії спрямовані
на те, щоб в значній мірі погіршити становище всього населення, важко не
назвати геноцидом власного народу »- констатував Президент США.По суті
Білий Дім проводить аналогію між режимом «по-новому» Порошенка-Гройсмана
в Україні та режимом Асада у Сирії.Ведучий CNN з іронією відзначає, що
«Білий дім вперше називає речі своїми іменами і від цього стає страшно.»
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