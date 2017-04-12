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 Политика Украины
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 Руководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководителями госшахт должны работать нормальные люди, а не подонки, желающие обогатиться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Чем они (руководители государственных шахт) занимаются? Торгуют углем? И рассказывают мне, что они не могут оптимизировать расходы? Они шахтеров за людей не считают. Это вопрос повседневной работы Министерства энергетики и угольной промышленности. Я не вмешиваюсь в вашу кадровую политику по угледобывающей отрасли. Но приведите нормальных, поставьте людей туда. Подонки мне там не нужны. Если они думают, что будут там обогащаться дальше, то так не будет", - сказал он.

Таким образом Гройсман прореагировал на отчет вице-премьер-министра, министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко о работе правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации на обособленном подразделении "Шахта "Степная".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак

Напомним, в с. Глухов Сокальского района в 12 час. 46 мин. 2 марта на шахте "Степная" ГП "Львов уголь" (горизонт 550 м) в результате взрыва газовоздушной смеси погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка, в том числе на аварийном участке 34 горняка. Все горняки были подняты на поверхность. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

2 марта на место происшествия прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман с целью координации действий по расследованию причины взрыва, оказания помощи семьям погибших и пострадавших горняков.

В шахте в результате взрыва метана обвалилась порода и началось подтопление, из-за которого произошли новые обвалы и снова начал выделяться метан. Горноспасательные службы подают внутрь воздух, чтобы провести дегазацию.





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ну ты подумай! ЕМУ там не нужны)))) Я - естьм царь!
А ты на хрен нам нужен, падонок пучеглазый??? Не думал, не?
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Чого так збудився? Тимошенко цілилася в керівники якоїсь шахти?
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"Подонки мне там не нужны" - СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ - А ГДЕ НУЖНЫ, ВОВА? Давай, колись.
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гройсман сам по себе подонок и базарный выродок с купленым дипломом шараги МАУП.
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Гройсю вчера никуда по ведьмам и кикиморам не водили,не остановить пацака,несёт пургу,и вроде как всё правильно говорит,ро моему в стране назревает грандиозный шухер
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Подонки мне там не нужны.
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а это - не твои шахты, подонок
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. Нормальные люди ему нужны . Нормально .
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Объединение МЕРЕДИАН срочно приступило к производству приборов ПодокоМер (измерение степени подонковатости ) и ПодонкоТэст (это упрощенная версия, Да-НЕТ).
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А что делать прикажете простым подонкам, если их много, а мест в правительстве мало?
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Все продать - отдать, подарить, взорвать - и избавиться от убыточных госпредприятий!
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А подонки сидят такие и недоумевают: ну кто бы говорил ?
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Гройсман думает, что он до сих пор колхозном рынке работает, поэтому в выражениях не стесняется. Хотелось бы от Гройсмана ещё услышать характеристику и оценку, кого он подонками считает? Вдруг окажется, что он тоже в их число входит.
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Реальность еще хуже: раз ему и прочим ляшкам готовят подобные тексты, народ держат за полулюдей-полуживотных с 3 классами образования.
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Такое впечатление, что Гройсман весь день выступает, а по ночам готовит тексты выступлений на следующий день. Интересно кто в это время выполняет обязанности премьер министра?
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Ну вот откуда этого ублюдка вытащили?
У него риторика, как будто он госсобственность приватизировал за ваучеры Чубайса.
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Гройсман дістав! Народ України проти нормальних людей! Народ України вимагає щоб керівниками держшахт працювали негідники, які хочуть збагатитися! Скажемо своє рішуче ;НІ!; Гройсману!
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Ему не нужны? Кем себя возомнило пейсатое хамло?
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Проблема в том,что у гроси представление о подонках и нормальных людях с точностью до наоборот.
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Zinaida Radevich14 год ·
США звинуватили владу України в геноциді власного народу....

«Виступаючи у Вашингтоні перед представниками« Ділового круглого столу»
»(Круглий стіл бізнесу), Президент США звинуватив владу України в
розв'язанні геноциду проти власного народу» - передає американська
радіостанція CNN.
«Не дивлячись на всебічну підтримку, яку США
надають Україні, на жаль, ми змушені констатувати, що ситуація в цій
країні погіршилася і продовжує погіршуватися. Кошти, що виділяються
зникають в невідомому напрямку, але
тільки не на відновлення економіки країни.Державна влада України не
здатна вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя
своїм громадянам. На всіх напрямках її діяльність процвітає корупцію і
небажання виконувати покладені функції з розвитку промисловості і
поліпшення економічних показників.Ми відзначаємо значний спад рівня
життя населення України, по-суті його тяжке становище.
Нездатність і
небажання української влади щось виправити, а, навпаки, дії спрямовані
на те, щоб в значній мірі погіршити становище всього населення, важко не
назвати геноцидом власного народу »- констатував Президент США.По суті
Білий Дім проводить аналогію між режимом «по-новому» Порошенка-Гройсмана
в Україні та режимом Асада у Сирії.Ведучий CNN з іронією відзначає, що
«Білий дім вперше називає речі своїми іменами і від цього стає страшно.»Руководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7193
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С текстом согласен, по почти уверен, что это фейк.
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ого,а кто же назначает директоров госшахт?неужели не министр правительства Гройсмана-Насалик?не,наверное,инопланетяне!
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а то шо его шахты?..... а мне премьер дебил нафига?през предатель? зачем Украине подонки делающие деньги на войне? хотелось бы услышать внятный ответ....
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Не знаю кому как, но мне Грося с каждым днем все больше нравится. )))
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Гройсману самому еще надо подняться до уровня подонка.
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на месте премьер-министра тоже должен работать нормальный человек, а не подонок
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Гройсман метит в президенты. Так нам и надо. А Пецю в премьеры
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Для начала нужно иметь понимание - что такое грося. А уже из этого исходить,что есть такое ,подонок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман
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