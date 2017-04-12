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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10137) МВФ (2391) план (104)

 Кабмин утвердил план мер по реализации меморандума с МВФ

Кабинет Министров утвердил план мер по реализации письма о намерениях правительства Украины и Национального банка к Международному валютному фонду и меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в решении правительства.

Соответствующее решение было принято Кабмином 12 апреля.

Документом доведено к сведению членов правительства содержание письма о намерениях и меморандума с МВФ.

Также утверждается детальный план мер по выполнению меморандума, который прилагается к решению правительства.

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Кабмин поручил Минэкономики, Минсоцполитики, ГФС, Минэнерго, Минрегиону, НКРЭКУ, Минюсту, НАК "Нафтогаз", Минздраву, Минагрополитики, ФГИ, НБУ, Фонду гарантирования вкладов, НКЦБФР, НАБУ, НАПК, Государственной регистрационной службе предоставить Минфину предложения по подробному плану мер.

Все ведомства должны ежемесячно до 5 числа подавать Минфину информацию о состоянии выполнения мер.

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Как то всё с ног на голову и в жопу! У нас Парламентско-президентская республика. а Рада ни сном ни духом не знала о тайных меморандумах......
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Министерство финансов обнародовало Меморандум с МВФ (полный текст)
http://nbnews.com.ua/ru/tema/197364/
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Когда подписали? Когда опубликовали? С кем согласовывали? Кому расплачиваться и чем?
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Это - туалетная бумага, студенческий реферат, а не документ.
Ни шапки, ни входящих-исходящих, ни подписей, ни дат...
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НБН публикует полный текст меморандума, а также письмо директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года, в котором излагается план экономической и финансовой политики Украины.

Письмо подписали президент Украины Петр Порошенко, министр финансов Украины Александр Данилюк, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
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Вчера Гриценко и Балога заявили. что если им дать на 3 мес. навести порядок на таможне, то они гарантируют 1 лярд американских денег джополнительно....Ну лярд не лярд, но порядок навести надо. И бурштын, и спирт, и офшоры, и казино....А то подачку преподносят 40-45 миллионной стране как Супер ПОБЕДУ!
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А где всеобщее обсуждение этого ПЛАНА?Или всё втихаря ПРивыкли делать,тайком от Народа??
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Там много порнухи, потому и закрытое обсуждение.
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План мероприятий.

1. Продать.
2. Передать.
3. Заложить.
4. Отчуждить.
5. Собрать чемоданы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил план мер по реализации меморандума с МВФ
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