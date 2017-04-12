 Кабмин утвердил план мер по реализации меморандума с МВФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в решении правительства.
Соответствующее решение было принято Кабмином 12 апреля.
Документом доведено к сведению членов правительства содержание письма о намерениях и меморандума с МВФ.
Также утверждается детальный план мер по выполнению меморандума, который прилагается к решению правительства.
Кабмин поручил Минэкономики, Минсоцполитики, ГФС, Минэнерго, Минрегиону, НКРЭКУ, Минюсту, НАК "Нафтогаз", Минздраву, Минагрополитики, ФГИ, НБУ, Фонду гарантирования вкладов, НКЦБФР, НАБУ, НАПК, Государственной регистрационной службе предоставить Минфину предложения по подробному плану мер.
Все ведомства должны ежемесячно до 5 числа подавать Минфину информацию о состоянии выполнения мер.
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http://nbnews.com.ua/ru/tema/197364/
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Ни шапки, ни входящих-исходящих, ни подписей, ни дат...
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Письмо подписали президент Украины Петр Порошенко, министр финансов Украины Александр Данилюк, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
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1. Продать.
2. Передать.
3. Заложить.
4. Отчуждить.
5. Собрать чемоданы.
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