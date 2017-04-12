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 Политика Украины
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Все про:ВР (22371) отставка (2289) Вовк (83) НКРЭКУ (191)

 Моя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что вопрос о его отставке уже решен.

Об этом он сказал выступая в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Относительно своей отставки хочу доложить - она уже утверждена. В соответствии с законом и указом президента ... (в этот момент Вовку отключили микрофон. - Ред.) Два человека увольняются дополнительно в ноября. Я также знаю, что я уволен в соответствии с указом президента. Это решение уже принято", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман об абонплате за газ: "Когда они это ввели, я об этом узнал из СМИ"
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Наработался,сука рошеновская. Понаставлял Порошенко кругом одних ублюдков.
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зато управляемые.
сам поставил-сам уволил...
А мог бы тупо оставить, как с Муженко и др.
это хоть что-то.
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заипись
натырил , уволен, свободен
поедет опять в мацкву шакаладными рашенками торговать?
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Это мелкий козёл опущения.. а ведь нужно опустить главного который эту команду( на абонплату) давал !!!
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Неужели ????? Как это отец родной посмел ????? такого специалиста потеряли ?????
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Мавр уходит... А должен был болтаться на веревке. Походу Гонтарева и этот блохастый наколотили бабла и сваливают, как в свое время сделал Сеня. Ждем следующих работнегов.
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Ты, кусок дебила, сначала узнай, сколько было в казне, когда Сеня стал Премьером, и сколько бабла было, когда он уходил с поста, точнее - его ушли
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что узнать то,Віктор Баранов?.сколько у "кулявлоби" было деньги,до того как он стал премьером и сколько стало потом?так это мы узнаем ,когда шоколадные с кроликами будут не у власти...
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И сколько же было в казне, яйценутое? Сразу предупреждаю, чушь про 100 тыс. гривен, которые Кулявлоб превратил в десятки миллиардов - писать не надо.
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"Два человека увольняются дополнительно в ноября.", это как понимать, что он курит?
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Понимать -просто: состав комиссии (И УВОЛЬНЕНИЯ ЧЛЕНОВ) утверждает президент Украины - УЖЕ НАЗНАЧЕНЫ 2 КОЗЛА ОПУЩЕНИЯ НА НОЯБРЬ!!! - "ЦАРЬ СПРАВЕДЛИВ, БОЯРЕ ВОРОВАТЫЕ" - КЛАССИКА!
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Да у него прямая коррупция , все принятые решения дают недприбыль Фирташу , Ахметову и подобным . Его сажать нужно , чтоб следующий думал быть ему игрушкой президента , или нет .
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может для кого-то неожиданно... лично для меня ожидаемо. Скоро услышим еще много-много "громких отставок"... Бегут ляди!! Дупа к петру приближается...
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Скорее. С ПОЧЕТОМ ОТПРАВЛЯЮТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, И набирают следующих, с гарантией заслуженного отдыха. они с Гонтаревой - орудие, а кукловоды остаются.
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Мля, праздник то какой! Главное, что бы это говно малолетнее не всплыло где-нибудь ... а ведь может и всплыть!
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Будет новый конкурс среди проффессионалов-выходцев из донецкой и луганской областей?
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Во как! Теперь будет на кого свернуть всю хрень...Роттердамы и т.п.
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Не долго музыка играла,
не долго фраер танцевал.
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Очередной использованный презерватив.
После того, как им попользовались - его выбрасывают.
Правда, попользовали его в отношении всех украинцев
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Смотрю на его отчетность , и просто зло берет . Этот сопляк врет , и не краснеет . Тварь редкостная .
Жаль нельзя задать вопрос , почему для бизнеса , малого , среднего многие облэнерго ввели с этого месяца предоплату за два месяца на перед !!! Раньше брали за месяц наперёд . Это можно было , как-то оправдать тем , что страхуются от неуплаты , но брать за два месяца наперёд это абсурд , и беспредел !!! Два месяца прокручивать чужие деньги это конечно очень прибыльно , но на каком основании !!??
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Как лица интересной нац .
распинаются за вовка и

его волчат !
Гешефт базарников должен же когда - нибудь закончиться .
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От перестановки воров и дураков суть не меняется, кукловод ведь тот самый, ну следующий назовет не роттердам+ а еще как-то, вот наверное роттердам уже и назвали - платой за трубы или подачу воды, пользуешся или нет, плати...и каждый украинец должен пахать на них
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Ребята,сейчас главное не дать ему сбежать,пусть вернёт наворованное и расскажет как по указке Пеци,Кроля и Гройсмана беспредел творил
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ДА,увижу буду стрелять на поражение,ну а эту абонплату,если мы их не остановим,они всё равно введут,якобы МВФ требует
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Пэця выбросил очередную использованую туалетную бумагу. Обсерается в последнее время часто. Так и рулона не хватит.
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Место проведения нового конкурса на замещение должности:
Моя отставка уже утверждена. Я уволен в соответствии с указом президента, - глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 4847
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ну что, волчара позорный, отсмоктал у своих хозяев и на помойку?
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Ничего, прэзыдент сраный очередного рехформатора из Рошена притащит.
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Ждемс свэжих рэформаторов с новыми идеями ( как поиметь народ и при этом не спалиться)
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ЭТО г р о м к о е слово - отствка !

12.04.17 13:41 http://censor.net.ua/forum/911965/stavitskiyi_i_kurchenko_postavlyayut_ugol_i_metallolom_iz_ordlo_v_evropu_po_sheme_cherez
Ставицкий и Курченко поставляют уголь и металлолом из ОРДЛО в Европу по схеме через Марокко и Италию -

один из покупателей швейцарская Flame SA.
06.05.16 16:08 "Я получил его абсолютно законно", - экс-министр Ставицкий показал израильский паспорт на имя Розенберга. ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_poluchil_ego_absolyutno_zakonno_eksministr_stavitskiyi_pokazal_izrailskiyi_pasport_na_imya_roz
22.03.14 13:40

Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО
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Zinaida Radevich14 год ·
США звинуватили владу України в геноциді власного народу....

«Виступаючи у Вашингтоні перед представниками« Ділового круглого столу»
»(Круглий стіл бізнесу), Президент США звинуватив владу України в
розв'язанні геноциду проти власного народу» - передає американська
радіостанція CNN.
«Не дивлячись на всебічну підтримку, яку США
надають Україні, на жаль, ми змушені констатувати, що ситуація в цій
країні погіршилася і продовжує погіршуватися. Кошти, що виділяються
зникають в невідомому напрямку, але
тільки не на відновлення економіки країни.Державна влада України не
здатна вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя
своїм громадянам. На всіх напрямках її діяльність процвітає корупцію і
небажання виконувати покладені функції з розвитку промисловості і
поліпшення економічних показників.Ми відзначаємо значний спад рівня
життя населення України, по-суті його тяжке становище.
Нездатність і
небажання української влади щось виправити, а, навпаки, дії спрямовані
на те, щоб в значній мірі погіршити становище всього населення, важко не
назвати геноцидом власного народу »- констатував Президент США.По суті
Білий Дім проводить аналогію між режимом «по-новому» Порошенка-Гройсмана
в Україні та режимом Асада у Сирії.Ведучий CNN з іронією відзначає, що
«Білий дім вперше називає речі своїми іменами і від цього стає страшно.»Моя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 4574
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не вижу повода для радости.в рамках начинающейся предвыборной кампании,а так-же начала работы сенатского комитета вашингтонского обкома партии капиталистов,происходит смена человеков-прокладок.задача которых защита ядра,поэтому и возможности и зарплата,и прочая... ведь сверх-задача спасать патрона ценой собственной жопы.надеюсь всем понятно что ни Гонтарева ни Вовк не являются ключевыми фигурами,принимающими важные решения. вопрос кто следующий не интересен,от перемены фамилии ,функции не меняются,маленькие метастазы как бы убраны,но большая опухоль ,то осталась..... поэтому я в печали,и надеюсь на хирурга из Вашингтона, это ж додуматься больше сотни предприятий огромный банк земли и чудо в декларации пишет 12 лимонов.продлжая душить страну тарифами,налогами,и олигархами,у которых капец как много долгов,и перед Украиной и перед капиталистами.надо срочно менять филармонию,а то все попадём в рабство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк
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