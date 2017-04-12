 Моя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк

Об этом он сказал выступая в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Относительно своей отставки хочу доложить - она уже утверждена. В соответствии с законом и указом президента ... (в этот момент Вовку отключили микрофон. - Ред.) Два человека увольняются дополнительно в ноября. Я также знаю, что я уволен в соответствии с указом президента. Это решение уже принято", - заявил он.
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сам поставил-сам уволил...
А мог бы тупо оставить, как с Муженко и др.
это хоть что-то.
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натырил , уволен, свободен
поедет опять в мацкву шакаладными рашенками торговать?
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не долго фраер танцевал.
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После того, как им попользовались - его выбрасывают.
Правда, попользовали его в отношении всех украинцев
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Жаль нельзя задать вопрос , почему для бизнеса , малого , среднего многие облэнерго ввели с этого месяца предоплату за два месяца на перед !!! Раньше брали за месяц наперёд . Это можно было , как-то оправдать тем , что страхуются от неуплаты , но брать за два месяца наперёд это абсурд , и беспредел !!! Два месяца прокручивать чужие деньги это конечно очень прибыльно , но на каком основании !!??
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распинаются за вовка и
его волчат !
Гешефт базарников должен же когда - нибудь закончиться .
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12.04.17 13:41 http://censor.net.ua/forum/911965/stavitskiyi_i_kurchenko_postavlyayut_ugol_i_metallolom_iz_ordlo_v_evropu_po_sheme_cherez
Ставицкий и Курченко поставляют уголь и металлолом из ОРДЛО в Европу по схеме через Марокко и Италию -
один из покупателей швейцарская Flame SA.
06.05.16 16:08 "Я получил его абсолютно законно", - экс-министр Ставицкий показал израильский паспорт на имя Розенберга. ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_poluchil_ego_absolyutno_zakonno_eksministr_stavitskiyi_pokazal_izrailskiyi_pasport_na_imya_roz
22.03.14 13:40
Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО
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США звинуватили владу України в геноциді власного народу....
«Виступаючи у Вашингтоні перед представниками« Ділового круглого столу»
»(Круглий стіл бізнесу), Президент США звинуватив владу України в
розв'язанні геноциду проти власного народу» - передає американська
радіостанція CNN.
«Не дивлячись на всебічну підтримку, яку США
надають Україні, на жаль, ми змушені констатувати, що ситуація в цій
країні погіршилася і продовжує погіршуватися. Кошти, що виділяються
зникають в невідомому напрямку, але
тільки не на відновлення економіки країни.Державна влада України не
здатна вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя
своїм громадянам. На всіх напрямках її діяльність процвітає корупцію і
небажання виконувати покладені функції з розвитку промисловості і
поліпшення економічних показників.Ми відзначаємо значний спад рівня
життя населення України, по-суті його тяжке становище.
Нездатність і
небажання української влади щось виправити, а, навпаки, дії спрямовані
на те, щоб в значній мірі погіршити становище всього населення, важко не
назвати геноцидом власного народу »- констатував Президент США.По суті
Білий Дім проводить аналогію між режимом «по-новому» Порошенка-Гройсмана
в Україні та режимом Асада у Сирії.Ведучий CNN з іронією відзначає, що
«Білий дім вперше називає речі своїми іменами і від цього стає страшно.»
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