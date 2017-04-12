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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10137) ЧП (289) энергетика (925)

 Кабмин продлил ЧП в энергетике еще на месяц

Кабинет Министров продлил еще на 1 месяц действие чрезвычайных мер в энергетике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду.

"Игорь Степанович (Насалик. - Ред.), есть замечания, это о временных мерах на рынке электроэнергии, есть возражения? Нет. Решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности подтвердила, что речь идет именно о продлении срока действия чрезвычайных мер еще на 1 месяц.

Напомним, в феврале Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.

В марте Кабмин продлил ЧП еще на 1 месяц.
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Чья это будка на этот раз?А то к этой картинке каждый раз нового владельца пишут.
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а за что оплачивался "роттердам+" и где бабло дели за него?
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Подозреваю,что они за это ЧП ещё и миллионные премии себе понавыписывают.
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Да у нас вся энергетика сплошь ЧП. Только вот ЧП это не чрезвычайная ситуация, а Частное Предприятие... хозяева всем известны.
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Кабмин продлил ЧП в энергетике еще на месяц

Да действительно ЧП барыги недосчитались миллиардов из за не доплат нищего народа.
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ТЕЦ остановите на хер , а реакторы на АЭС запустите . Все на самом деле просто , но только вот есть одна неприятная штука в этом , бабки пройдут мимо Пети и Рената с Гросей.
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