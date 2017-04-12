 Кабмин продлил ЧП в энергетике еще на месяц

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду.
"Игорь Степанович (Насалик. - Ред.), есть замечания, это о временных мерах на рынке электроэнергии, есть возражения? Нет. Решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности подтвердила, что речь идет именно о продлении срока действия чрезвычайных мер еще на 1 месяц.
Напомним, в феврале Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.
В марте Кабмин продлил ЧП еще на 1 месяц.
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вовча конурка
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Да действительно ЧП барыги недосчитались миллиардов из за не доплат нищего народа.
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