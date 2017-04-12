 Сегодня первый день, как российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином Харькова, - активист ХАЦ Лисичкин

Об этом на своей странице в

сообщил председатель Харьковской городской организации партии "ДемАльянс", сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, передает

.

"Друзья, всех поздравляю - это победа. Иск горсовета в апелляции не удовлетворили. Сегодня, первый день, начиная с 6 августа 2014 года, российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином города Харькова. Всем спасибо, кто принял участие. Спасибо прокуратуре (

) за процесс", - написал он.

7 марта судья Татьяна Штых

и постановила признать незаконным и отменить решение Харьковского горсовета о присвоении звания почетного гражданина Харькова члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину, который голосовал за введение российских войск на территорию Крыма в 2014 году.