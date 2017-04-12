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 Политика Украины
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Все про:почетное_звание (17) сепаратизм (12708) суд (20600) Харьков (4157)

 Сегодня первый день, как российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином Харькова, - активист ХАЦ Лисичкин

Суд отклонил апелляцию харьковского горсовета по делу друга городского головы Геннадия Кернеса и пособника кремлевских оккупантов Александра Шишкина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Харьковской городской организации партии "ДемАльянс", сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, всех поздравляю - это победа. Иск горсовета в апелляции не удовлетворили. Сегодня, первый день, начиная с 6 августа 2014 года, российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином города Харькова. Всем спасибо, кто принял участие. Спасибо прокуратуре (Вита Дубовик) за процесс", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Харьков - не приют для оккупанта", - харьковские активисты требуют лишить российского сенатора Шишкина звания почетного жителя города. ВИДЕО

7 марта судья Татьяна Штых удовлетворила иск прокуратуры к Харьковскому горсовету и постановила признать незаконным и отменить решение Харьковского горсовета о присвоении звания почетного гражданина Харькова члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину, который голосовал за введение российских войск на территорию Крыма в 2014 году.

13 марта стороны получили полный текст постановления. На обжалование у сторон было 10 дней.


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шишкину почетный гражданин Харькова как Трампу есаул... Хотя всяких там почетных званий нужно было кацапов давно лишить.Но вата упоротая...
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Ну как сказать- как почётный гражданин , эта тварь получала 16000 гр в месяц
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Чуть больше - за почетного гражданина там что-то реальное идет, в тч и деньги.
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А Трамп за есаула сколько интересно получал?
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Есаул - это титул исключительно "почетный" - кроме "почета" нихрена не дает.
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из кацапа сенатор, как из чукчи Папа Римский
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Вот и хорошо, в жопу ему шишку!. Церковь, строительство которой он спонсировал хороша с виду, но принадлежит Московскому патриархату.
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Позбавили почота. Скрепи не винесуть цього і він повіситься.
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Оперативненько. Не прошло и три года войны а ун уже не почетный гражданин Харькова.
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Дык его почетным назначили уже ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
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Офигеть. Не прошло и четырех лет войны, как кацапскую блядь выгнали из почетных граждан Харькова.
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Оффтоп.
"Глава Казахстана Назарбаев объявил о подготовке к полному переходу с кириллицы на латиницу"
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Вобщем это эта русофобия эта! Эта гинацЫд русськеЫзыка! Хвашизды-каратели вобщем.
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Всё это ерунда, пока существуют училища имени карателя Суворова...
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http://ksvu.kiev.ua/college/

Вторая ссылка в google на запрос: "Киевский военный лицей имени Ивана Богуна"...
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это частный сайт, как хотят так и называют
официальный сайт http://kvl.mil.gov.ua/?page_id=173
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня первый день, как российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином Харькова, - активист ХАЦ Лисичкин
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