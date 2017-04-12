 Сегодня первый день, как российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином Харькова, - активист ХАЦ Лисичкин

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Харьковской городской организации партии "ДемАльянс", сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, всех поздравляю - это победа. Иск горсовета в апелляции не удовлетворили. Сегодня, первый день, начиная с 6 августа 2014 года, российский сенатор Шишкин не является Почетным гражданином города Харькова. Всем спасибо, кто принял участие. Спасибо прокуратуре (Вита Дубовик) за процесс", - написал он.
7 марта судья Татьяна Штых удовлетворила иск прокуратуры к Харьковскому горсовету и постановила признать незаконным и отменить решение Харьковского горсовета о присвоении звания почетного гражданина Харькова члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину, который голосовал за введение российских войск на территорию Крыма в 2014 году.
13 марта стороны получили полный текст постановления. На обжалование у сторон было 10 дней.
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"Глава Казахстана Назарбаев объявил о подготовке к полному переходу с кириллицы на латиницу"
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Вобщем это эта русофобия эта! Эта гинацЫд русськеЫзыка! Хвашизды-каратели вобщем.
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Вторая ссылка в google на запрос: "Киевский военный лицей имени Ивана Богуна"...
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официальный сайт http://kvl.mil.gov.ua/?page_id=173
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