 Кабмин выделил 6 млн гривен помощи 4 семьям погибших воинов и 14 бойцам, получившим инвалидность в ходе АТО

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Министерству социальной политики поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с оказанием соответствующей помощи.
Как сообщалось, по состоянию на 20 марта 2 629 военных погибли и 9 453 получили ранения с начала АТО.
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И если эти деньги вдруг пойдут куда-то не туда - чинуху (Гройсмана) на баланду!!!!
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Пищите пожалуйста достоверно!!! Помните о том, что своих денег у кабмина НЕТ! И эти (сраные) чинухи всего лишь распоряжаются деньгами налогоплательщиков!!! Вот и пишите, что какой-то чиновник Х решил потратить деньги народа на ХХХ!!!!!
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В Кабмине посчитали, сколько нужно денег для обещанного Гройсманом повышения пенсий
Повышение пенсий для украинцев, которое Кабинет министров планирует провести в октябре 2017 года, потребует дополнительно 11-12 млрд грн.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание нам необходимо дополнительно к предусмотренным бюджетом на поступления в Пенсионный фонд 11-12 млрд грн", - сказал Рева.
Он также отметил, что обеспечить эти средства можно двумя путями: либо посредством увеличения дотации Пенсионного фонда, забрав эти деньги из бюджета, либо за счет расширения круга плательщиков и повышения уровня заработных плат. Второй вариант, по словам министра, является единственно приемлемым.
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какой контраст
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