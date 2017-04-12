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 Политика Украины, Экономика, Происшествия
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 Кабмин выделил 6 млн гривен помощи 4 семьям погибших воинов и 14 бойцам, получившим инвалидность в ходе АТО

Кабинет Министров выделил 6 млн гривен для оказания единовременной денежной помощи 4 семьям лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и 14 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Министерству социальной политики поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с оказанием соответствующей помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

Как сообщалось, по состоянию на 20 марта 2 629 военных погибли и 9 453 получили ранения с начала АТО.




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в україні не існує проблем, крім сімей воїнів АТО, якої нема.
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Какой нах "ВЫДНЛИЛ" !!!??? Это деньги налогоплательщиков!!! И "кабмин", всего лишь - ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о выделении, ЗА ПОДПИСЬЮ ГРОЙСМАНА!!!!
И если эти деньги вдруг пойдут куда-то не туда - чинуху (Гройсмана) на баланду!!!!
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Уважаемые журналисты!!!
Пищите пожалуйста достоверно!!! Помните о том, что своих денег у кабмина НЕТ! И эти (сраные) чинухи всего лишь распоряжаются деньгами налогоплательщиков!!! Вот и пишите, что какой-то чиновник Х решил потратить деньги народа на ХХХ!!!!!
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Согласен помощь нужна Но, вот был вчера на кладбище и увидел памятники погибшим в АТО Извините, но "новые украинцы" отдыхают на фоне этих памятников и они почему то больше напоминают памятники "браткам" . чем погибшим воинам.
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Ну и слава Богу. Помощь нужна!

В Кабмине посчитали, сколько нужно денег для обещанного Гройсманом повышения пенсий

Повышение пенсий для украинцев, которое Кабинет министров планирует провести в октябре 2017 года, потребует дополнительно 11-12 млрд грн.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание нам необходимо дополнительно к предусмотренным бюджетом на поступления в Пенсионный фонд 11-12 млрд грн", - сказал Рева.
Он также отметил, что обеспечить эти средства можно двумя путями: либо посредством увеличения дотации Пенсионного фонда, забрав эти деньги из бюджета, либо за счет расширения круга плательщиков и повышения уровня заработных плат. Второй вариант, по словам министра, является единственно приемлемым.
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100 млн. наличкой за освобождение ворюги и 6 млн. 4 семьям погибших воинов
какой контраст
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин выделил 6 млн гривен помощи 4 семьям погибших воинов и 14 бойцам, получившим инвалидность в ходе АТО
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