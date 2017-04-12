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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Минюст (1130) Гройсман (2796) Петренко Павел (550) Корчак (108) электронное декларирование (515) НАПК (389)

 "Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак

Публичная часть реестра деклараций снова не работает.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр юстиции Павел Петренко сообщил о том, что сайт НАПК, где содержится реестр электронных деклараций чиновников, снова не работает, что делает невозможным проверку данных, поданных декларантами.

- Не работает публичная часть, - сообщил Петренко, - таким образом нет возможности сверить, кто подал декларацию, кто не подал. Мы обратились в НАПК, НАПК никак на это не реагирует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Раде отменить все принятые в УССР и СССР нормативно-правовые акты, - Петренко

- А где Корчак? Нет? Не пришла? - поинтересовался Гройсман. - Премию снимите. Заметьте, пожалуйста. Я ничего не говорил про реестр, но он не работает. Это же профессиональная непригодность. Некомпетентность.
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Наговнометили какие-то криворукие но типа сертифицированные разработчики, а теперь вся страна выгребает
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гройсман-сам сплошная профнепригодность с купленым говнодипломом говноМАУПа
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Кто-то тебя в спам упорно отправляет) Не нравятся соевым твои речи.
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а вон оно шлюшье отродье- ВКЛ,лилия стацкая,исландия, и подобные х.сосы
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Жаль, что третьей ветви власти - судебной, почти не слышно...
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третья власть тихо бабло закапывает,чтоб по выходу через профнепригодность свалить за кордон...
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Легким движением пушистых ресниц, украшающих большие, навыкате глаза, в которых отражена вековая грусть исторического народа, Гройсман убрал верховного главнокомандующего. Пока из информационного поля. Полностью. Все телевизионные, радийные эфиры наполнены до краев мудростью Гройсмана, пожеланиями Гройсмана и светлыми планами Гройсмана.

По-моему, он не отчитался об итогах годичного пребывания на посту главы правительства только в вестнике закупок гинекологического оборудования для потребностей звероводческой фермы номер 13.

Не знаю, кто допустил подобный промах. Но, безусловно, виновный понесет суровое наказание в духе директора винницкого рынка. Эта должность, знаете ли, воспитывает стальные морально-волевые качества. Дон Корлеоне со своей сентиментальной манерой давать целовать перстень в знак верности - просто лирический щенок. Вместе со своей опереточной мафией. То ли дело Винница, рынок. Там такие страсти кипят вокруг убиенной туши свиньи, что вся сицилийская мафия идет лесом.

Так вот, Гройсман фактически использовал все возможные и частично даже экзотические форматы - разговор на лавочке в стиле позднего Черновецкого с представительницами целевой аудитории (65+). Мне нравится его слушать, не сочтите это за половое извращение. Он весь такой позитивный, сыплет успокаивающей цифирью, рассказывает о космических перспективах всего, осеменении крупного и мелкого рогатого скота, росте внутреннего валового продукта, нестандартных подходах к развитию мелкого, среднего и гибридного бизнеса, создании оранжерейного инвестиционного климата, гибкой системе возмещения всего, пенсионной реформе с гуманным сокращением поголовья пенсионеров, дешевых лекарствах известных европейских брендов, которыми будут завалены все аптеки по горлышко, особенностях покупки гондонов. Нет такой темы, в которой пытливый ум Гройсмана не разобрался.

Кругом все цветет пышным цветом под мудрым, регулярным и облагораживающим влиянием премьера. Да не просто премьера, а Премьерища с большой буквы! Совершенно не понятно, а чем, собственно говоря, занимается президент. Включаешь любой канал: Гройсман и работники бизнеса, Гройсман и банкиры, Гройсман рассказывает, как правильно строить арочные конструкции, Гройсман внимательно наблюдает в окружении каких-то телок за улучшением притока инвестиций, Гройсман рассказывает изумленному рабочему, как пользоваться разводным ключом. Ни на минуту не присядет, бедняга. Все в делах, все в трудах.

С ходу решает проблемы, в которые даже верховный главнокомандующий не рискует «залазить». Что делать с религиозными и межконфессиональными проблемами, Володя, как поступить по уму? Думаете, глас вопрошающего пропал в пустоте? Да хрен там. Гройсман все знает, Гройсман все может: «создание единой поместной церкви в Украине является неизбежным, фундаментальным для страны процессом». Ну, ладно там простой депутат заявит, что однополые браки являются предопределенным будущим для страны. Так то депутат, Лещенко, бородатый киндер, ну что с него взять? А вот когда премьер объявляет, что руководит фундаментальными процессами, то невольно возникают вопросы. Причем не у меня. Обычно все темы распределены по умолчанию. К примеру, армию, безвиз и другие выдающиеся достижения нации комментирует исключительно верховный главком. Плюс геополитику, Сирию, макро- и микропроцессы, межконфессиональные отношения. Гройсман не обращает на подобные условности никакого внимания. Он себя ощущает великим кормчим нации, у которого работа буквально горит в слегка пухлых ручонках.

И хотя премьер как-то заявил, что у него абсолютно нет президентских амбиций, что-то в его больших выпуклых глазах все же мелькнуло. Некое лукавство. Искорка, которая обычно появляется, когда удалось всучить покупателю здоровую кость по цене нежной парной мякоти.

Тем более что придворные политологи в один голос стали орать: «Он, падлюка такая, не завершил ритуал, не сказал, что находится в команде президента!». А ведь действительно, ни разу не слышал, чтобы Гройсман ассоциировал себя с «командой президента». Помню, когда Валерия Пустовойтенко отправляли в отставку с должности премьера (древняя, как дерьмо мамонта, история), тот через слово называл президента «отцом родным». Не помогло, правда, однако в зачет ему пошло. Но Гройсман не такой. Он уверенно взял в свои руки бразды правления страной, и нация вздрогнула, почувствовав уверенную хозяйскую хватку.

Вы посмотрите, как искрометно, остроумно Володя шутит по поводу возможного проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома». На кону 42 миллиарда долларов, а Вова, в отличие от гаранта нации, сочится энтузиазмом. Если, говорит, проиграем, то отдадим им Тимошенко вместо денег. Смех в зале, крики «Браво!», «Официант, еще два пива!». Повеселил, так повеселил. И, главное, как уместно поддел свою соратницу по вере! Мало кто может себе позволить так иронично, с поддевкой шутить о Юлии Владимировне. Разве что главком, но, как мы видим, Гройсман вошел в раж, реформирует церковь, строит новое парламентское большинство. Ему даже удалось перетянуть на свою сторону спикера Парубия! Андрюша достаточно членораздельно выговорил, что не видит оснований для отставки такого хорошего главы правительства. В этом месте член в ротовом аппарате Парубия разделился на многочлен, и дальнейший его спич превратился в традиционный клекот.

Единственное, что слегка портит позитивное впечатление о невероятно успешной деятельности презид… простите, пока еще премьера Гройсмана, - это окружающая действительность. Очень трудно понять, о каком росте ВВП говорит Володя, о каких, в п…ду, медицинских и иных реформах, если все уверенно летит в е…ня? Но стоит включить телевизор. и все становится на свои места. Разве эти глаза могут врать?! Он же часами, с…ка, говорит! Наверное, все дело в действительности, которая попалась какая-то неправильная, не европейская.
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Напомнило журнал "Корея", 1985 г.:
"Во время своего посещения 1-ой фабрики металлоизделий Дорогой Товарищ Ким Ир Сен очень быстро удовлетворил молодую девушку-токаря, показав ей, где у нее точка смазки".
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- А как Гройсмана зовут по-батюшки?
- Борисович.
- А по-матушке?
...- Да так и зовут - Вовка, мать твою!
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"гуманное сокращение поголовья пенсионеров"- круто...
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скорее претендент на гиляку, после курчавого босса
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Поучаствовать можна,где в очередь записываться?
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вам в какую очередь? вешать, или ... следующим за гнойсманом?
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Крысолов, если в первую "поучаствовать", то за мной будете)))
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Семёныч,ты что,шуткуешь?Вешать конечно,зря ты меня Домового ПР решил обидеть
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аха-ха, дружище!! Не признал в гриме)))
То я что-то не в гуморе сегодня... после вчерашнего)))
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Так вчера чоколЯдных и Кролячих чуток погонял,так Цензор якобы за ненорматив в бан отправил,боятся ПРАВДЫ как чёрт ладана
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то-то я смотрю... гыга тебя десятой дорогой обходит)))
сидит , попердывает соей из-под-тишка :D
видать знатно ты их погонял!
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занимай за гнойсманом, гыга... все равно ведешь никчемный образ жизни. Соевый и бесполезный...
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Рыгушка, так как там насчет Лерки лучшего банкира ???? Или язык в попе это обычное ваше состояние????
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лизать сраку власти-признак кацапа. а гройсмана-в газенваген!
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Спалился на торговле с сепарами и показал своё свинное рыло при блокаде. Теперь имитирует бурную деятельность.
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"Увеличивает" пенсии
"наказывает" автодор за плохие дороги
"отменяет" абонплату за газ
налаживает поставки угля из "Америки" в обход Луганды
..............

Очевидно близятся выборы и Гройсман ни разу не метит в Президенты
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ну вот за какой хрен эта Корчак получает зарплату в 80 тысяч и премии в 200 тысяч?ну учила она Яценюка с Бурбаком...пристроили они тетю на замечательную работу...ну работу то хоть как то работать надо!
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А ведь предупреждали специалисты, что всё начнётся со второй декларации...
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Ти ба, там 100%-на профнепридатність. Усіх можна списувати.
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Так она уже более недели не работает,проснулись,постоянно пишет о каких то технических профилактиках,думаю что ларчик просто открывался,деньги на современную систему спионерили,а установили какое то списанное дерьмо,вот и валится всё
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Надо посмотреть тендер, по какому они взяли исполнителя.
1. По блату с откатом
2. С руцькими спецами
Поднять конверты с предложениями и посмотреть учредителей фирм.
ГДЕ ТО СОБАКА ЗАРЫТА.
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Шабунина?это же один из главных "антикоррупционеров" он эту мутную "Миранду"(разработчика) и нашел....это же не секрет...
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Дело в том,что оказывается что полиграф можна легко обмануть,даже при небольшой относительно подготовке,на любое изобретение Человечества,вскоре появляется антиизобретение,тоесть грубо говоря,на любой яд есть противоядие,сначала сам был в шоке,а затем даже смешно стало
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как то 2000 лет после рождества христова человечество успешно и без полиграфа справлялось в большинстве случаев
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Полиграфы тоже совершенствуются.
Современный полиграф с опытным оператором обмануть почти невозможно...вся загвоздка в операторе - он ведь человек со всеми выплывающими...
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Гройсман гордится своим честным восьмиклассным образованием.
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А кто решил , что преподаватель вуза может быть руководителем,? Надо сначала быть менеджером, бизнесменом. А тетка всю жизнь языком болтала.
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Вот только про "универсальных менеджеров" тут рассказывать не надо - у нас все правительство из таких состоит и таких вечно назначают руководить предприятиями после чего государство опять недосчитывается миллиардов, а предприятие оказывает в угробленном состоянии (я об этом знаю не по наслышке)
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Тетка не имеет опыта руководителя- до вас это плохо доходит?
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А иметь опыт "руководства" и при этом совершенно не знать предметную область того чем руководишь лучше?
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Прямо как про руководство Укроборонпрома...там ведь есть опыт руководства автосалоном...
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В бывший министр инфраструктуры Пивоварский, который до этого имел огромный опыт руководства собственными автозаправками WOG?! Слышали бы вы его речи, перед руководством морскими портами, которым он рассказывал, про необходимость оптимизации численности сотрудников порта и в качестве примера приводил свои заправки, где один сотрудник и кассир и заправщик и уборщик...
Человек даже не удосужился вникнуть в то чем руководит, но зато с видом проФФессора раздает советы и не просто советы, а распоряжения и приказы!!!!
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Ну - некомпетентность - это одно, а то, что у нас часто-густо перебор с неэффективно работающим персоналом - это тоже имеет место быть.

Никогда не замечали, как, например, на ремонтах дорог или прокладке труб - 1-2 человека работают, а остальные 10 стоят рядом и "подсказывают"?
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Вот и занимался бы оптимизацией предприятий, где эффективность стремится к нулю, а прибыли не было ни разу с момента основания предприятия, а не лез оптимизировать высокорентабильные предприятия.
Почитайте на досуге Как новые руководители разрушают доверенные им компании , это довольно интересное чтиво, описывающий алгоритм их действий и сразу поймете, что к чему (может даже узнаете по описанию некоторых руководителей) - там пример Айти компании, но это полностью действительно для любой другой
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А тетка значит знала предметную отрасль? Не смешите мои тапочки. Я ее видела- обычная горлозватка. Любому горло перекусит .
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Кстати, если на эту должность взять человека имеющего опыт руководства - это поставить руководить борьбой с коррупцией коррупционера.
Ну нет у нас в стране "собственных специалистов"! Есть только воры - они же как правило "универсальные менеджеры"
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Откуда такая уверенность в ее "приличности"?!
НАПК создавался под патронатом США и за их же деньги, руководителя с вероятностью 99% утверждали они, а Гройсман, Порошенко и им подобные последние люди, у которых советовались бы по поводу кандидатуры руководителя НАПК (и правильно кстати делали).
Затыки сервера это не вина НАПК, а тех кто его администрирует, а это другая гос структура не подконтрольная НАПК и про которую все (кроме НАПК) - молчок. По сути их хотят наказать за то, на что они повлиять не могут. Очевидно Гройсману и Ко просто хочется посадить свою кандидатуру и можете мне поверить как только это произойдет проблемы с сайтом сразу прекратятся!!!
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К НАПК вообще-то есть и другие претензии, кроме неработающего сайта.
Например - процедура проверки деклараций, которую в НАПК разработали, подразумевает РАСПЕЧАТКУ электронной декларации и отправки запроса на проверку в БУМАЖНОМ виде!! Их только за эту ересь нужно было всех за профнепригодность поувольнять нахрен.
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Я Марушевской верю . Чистый ребенок. Ее советская грязь не зацепила.
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И, кстати, судя по тому, против кого НАПК открыло дела - т.е. - Марушевская да УКРОП - НАПК для наших властей - свои люди.
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Корчак - это человек Пети и Сени, это и ежу понятно.
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Кстати у Львова так же решитстя проблема с мусором, как только снимут Садового
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Как только снимут Садового, он сразу станет президентом.
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PS Я кгода слышу про очередного менеджера - сразу хочу зарядить ему в пятак
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Предлагаю портреты хула печатать везде с рогами или вообще не печатать.
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А ежели на туалетной бумаге или на плакатах "Разыскивается"
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Изюминка есть - печатать все портреты с рогами и подписью- разыскивается убийца.
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Гройсман изверг какой-то, премию снять, как же она на 80тыс. жить будет, за что детей кормить?
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Пане Володимир , а 450 Генералів та 22 Генерали Армії , половина яких немає жодного відношення до Армії - А СКАЖЕНІ ПЕНСІЇ ОТРИМУЮТЬ !!! /
Народні , Заслужені , Герої ЩОМІСЯЦЯ до своєї скаженої пенсії отримують 100 доларів в Еквіваленті -- ВСЕ ЦЕ НЕ Є ПІДРИВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ , коли пересічні Українці забули смак м"яса , фруктів , цукерок , відпрацювавши 50 років на своюДержаву - це іє Соцсправедливість , Солідарність ??????????
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В США назвали условия выделения Украине пятого транша МВФ

Для получения очередного, пятого транша МВФ перед Украиной ставится задача выполнить 16 структурных реформ, однако только две из них являются действительно важными.
Об этом в своей статье для "Зеркала недели" пишет эксперт аналитического центра Atlantic Council Андрес Аслунд.
По словам аналитика, ключевыми требованиями МВФ являются принятие пенсионной реформы до конца апреля, а также принятие законопроекта о продаже земли до конца мая.
"Если эти два условия будут выполнены, думаю, МВФ примет пятую выплату до июня", - отметил Аслунд.
Эксперт также отмечает, что МВФ предоставил Украине четвертый транш в $1 млрд несмотря на то, что на момент принятия такого решения украинское правительство выполнили только 5 из 14 условий по проведению структурных реформ. Причиной этого Аслунд называет выполнение Украиной макроэкономических условий. По его словам, украинским властям удалось сбалансировать бюджет, что являлось главным требованием.
"Ожидалось, что у Украины будет дефицит бюджета на уровне 3,7% от ВВП, но он остановился на 2,3%, таким образом требование было поразительно перевыполнено", - отметил Аслунд.
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"Премию снимите. Это профнепригодность".

- Пропала Мальвина, невеста моя...
- Пьеро! Как пропала? Она у тебя на коленях лежит...
- А ты понюхай!
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Премию снять, гнойцмана- повесить! С пецой рядом!Бггггг
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Сейчас тролли всем популярно объяснят, что плохой Гройсман наехал на хорошую Корчак по причине её неподчинения соевой команде
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Барыга хатынку в центре Киева продает. Гнося из ящика не вылазит . Что то мне напоминает середину 90. Отец родной может и свалить, только Гнося со своими реформами мало у кого вызывает положительные эмоции. А у нас голосуют в основном сердцем.
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профнепригодный упрекает в профнепригодности. забавно.
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и это в стране, где есть работающий сервис "Прават 24"?
Дубилет предлагал сделать работающий сайт подачи деклараций с верификацией личности не хуже чем "Приват 24" за сумм, меньшую в 10 раз чем потратили эти Корчи криворукие
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после поездки в Израиль, наш премьер стал как бы шире в плечах...и взгляд стал прямо орлиный...и планы планирует мега масштабов...вот что значит - Израиль..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак
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