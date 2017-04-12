 "Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр юстиции Павел Петренко сообщил о том, что сайт НАПК, где содержится реестр электронных деклараций чиновников, снова не работает, что делает невозможным проверку данных, поданных декларантами.
- Не работает публичная часть, - сообщил Петренко, - таким образом нет возможности сверить, кто подал декларацию, кто не подал. Мы обратились в НАПК, НАПК никак на это не реагирует.
- А где Корчак? Нет? Не пришла? - поинтересовался Гройсман. - Премию снимите. Заметьте, пожалуйста. Я ничего не говорил про реестр, но он не работает. Это же профессиональная непригодность. Некомпетентность.
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По-моему, он не отчитался об итогах годичного пребывания на посту главы правительства только в вестнике закупок гинекологического оборудования для потребностей звероводческой фермы номер 13.
Не знаю, кто допустил подобный промах. Но, безусловно, виновный понесет суровое наказание в духе директора винницкого рынка. Эта должность, знаете ли, воспитывает стальные морально-волевые качества. Дон Корлеоне со своей сентиментальной манерой давать целовать перстень в знак верности - просто лирический щенок. Вместе со своей опереточной мафией. То ли дело Винница, рынок. Там такие страсти кипят вокруг убиенной туши свиньи, что вся сицилийская мафия идет лесом.
Так вот, Гройсман фактически использовал все возможные и частично даже экзотические форматы - разговор на лавочке в стиле позднего Черновецкого с представительницами целевой аудитории (65+). Мне нравится его слушать, не сочтите это за половое извращение. Он весь такой позитивный, сыплет успокаивающей цифирью, рассказывает о космических перспективах всего, осеменении крупного и мелкого рогатого скота, росте внутреннего валового продукта, нестандартных подходах к развитию мелкого, среднего и гибридного бизнеса, создании оранжерейного инвестиционного климата, гибкой системе возмещения всего, пенсионной реформе с гуманным сокращением поголовья пенсионеров, дешевых лекарствах известных европейских брендов, которыми будут завалены все аптеки по горлышко, особенностях покупки гондонов. Нет такой темы, в которой пытливый ум Гройсмана не разобрался.
Кругом все цветет пышным цветом под мудрым, регулярным и облагораживающим влиянием премьера. Да не просто премьера, а Премьерища с большой буквы! Совершенно не понятно, а чем, собственно говоря, занимается президент. Включаешь любой канал: Гройсман и работники бизнеса, Гройсман и банкиры, Гройсман рассказывает, как правильно строить арочные конструкции, Гройсман внимательно наблюдает в окружении каких-то телок за улучшением притока инвестиций, Гройсман рассказывает изумленному рабочему, как пользоваться разводным ключом. Ни на минуту не присядет, бедняга. Все в делах, все в трудах.
С ходу решает проблемы, в которые даже верховный главнокомандующий не рискует «залазить». Что делать с религиозными и межконфессиональными проблемами, Володя, как поступить по уму? Думаете, глас вопрошающего пропал в пустоте? Да хрен там. Гройсман все знает, Гройсман все может: «создание единой поместной церкви в Украине является неизбежным, фундаментальным для страны процессом». Ну, ладно там простой депутат заявит, что однополые браки являются предопределенным будущим для страны. Так то депутат, Лещенко, бородатый киндер, ну что с него взять? А вот когда премьер объявляет, что руководит фундаментальными процессами, то невольно возникают вопросы. Причем не у меня. Обычно все темы распределены по умолчанию. К примеру, армию, безвиз и другие выдающиеся достижения нации комментирует исключительно верховный главком. Плюс геополитику, Сирию, макро- и микропроцессы, межконфессиональные отношения. Гройсман не обращает на подобные условности никакого внимания. Он себя ощущает великим кормчим нации, у которого работа буквально горит в слегка пухлых ручонках.
И хотя премьер как-то заявил, что у него абсолютно нет президентских амбиций, что-то в его больших выпуклых глазах все же мелькнуло. Некое лукавство. Искорка, которая обычно появляется, когда удалось всучить покупателю здоровую кость по цене нежной парной мякоти.
Тем более что придворные политологи в один голос стали орать: «Он, падлюка такая, не завершил ритуал, не сказал, что находится в команде президента!». А ведь действительно, ни разу не слышал, чтобы Гройсман ассоциировал себя с «командой президента». Помню, когда Валерия Пустовойтенко отправляли в отставку с должности премьера (древняя, как дерьмо мамонта, история), тот через слово называл президента «отцом родным». Не помогло, правда, однако в зачет ему пошло. Но Гройсман не такой. Он уверенно взял в свои руки бразды правления страной, и нация вздрогнула, почувствовав уверенную хозяйскую хватку.
Вы посмотрите, как искрометно, остроумно Володя шутит по поводу возможного проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома». На кону 42 миллиарда долларов, а Вова, в отличие от гаранта нации, сочится энтузиазмом. Если, говорит, проиграем, то отдадим им Тимошенко вместо денег. Смех в зале, крики «Браво!», «Официант, еще два пива!». Повеселил, так повеселил. И, главное, как уместно поддел свою соратницу по вере! Мало кто может себе позволить так иронично, с поддевкой шутить о Юлии Владимировне. Разве что главком, но, как мы видим, Гройсман вошел в раж, реформирует церковь, строит новое парламентское большинство. Ему даже удалось перетянуть на свою сторону спикера Парубия! Андрюша достаточно членораздельно выговорил, что не видит оснований для отставки такого хорошего главы правительства. В этом месте член в ротовом аппарате Парубия разделился на многочлен, и дальнейший его спич превратился в традиционный клекот.
Единственное, что слегка портит позитивное впечатление о невероятно успешной деятельности презид… простите, пока еще премьера Гройсмана, - это окружающая действительность. Очень трудно понять, о каком росте ВВП говорит Володя, о каких, в п…ду, медицинских и иных реформах, если все уверенно летит в е…ня? Но стоит включить телевизор. и все становится на свои места. Разве эти глаза могут врать?! Он же часами, с…ка, говорит! Наверное, все дело в действительности, которая попалась какая-то неправильная, не европейская.
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"Во время своего посещения 1-ой фабрики металлоизделий Дорогой Товарищ Ким Ир Сен очень быстро удовлетворил молодую девушку-токаря, показав ей, где у нее точка смазки".
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- Борисович.
- А по-матушке?
...- Да так и зовут - Вовка, мать твою!
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То я что-то не в гуморе сегодня... после вчерашнего)))
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сидит , попердывает соей из-под-тишка :D
видать знатно ты их погонял!
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"наказывает" автодор за плохие дороги
"отменяет" абонплату за газ
налаживает поставки угля из "Америки" в обход Луганды
..............
Очевидно близятся выборы и Гройсман ни разу не метит в Президенты
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1. По блату с откатом
2. С руцькими спецами
Поднять конверты с предложениями и посмотреть учредителей фирм.
ГДЕ ТО СОБАКА ЗАРЫТА.
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Современный полиграф с опытным оператором обмануть почти невозможно...вся загвоздка в операторе - он ведь человек со всеми выплывающими...
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Человек даже не удосужился вникнуть в то чем руководит, но зато с видом проФФессора раздает советы и не просто советы, а распоряжения и приказы!!!!
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Никогда не замечали, как, например, на ремонтах дорог или прокладке труб - 1-2 человека работают, а остальные 10 стоят рядом и "подсказывают"?
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Почитайте на досуге Как новые руководители разрушают доверенные им компании , это довольно интересное чтиво, описывающий алгоритм их действий и сразу поймете, что к чему (может даже узнаете по описанию некоторых руководителей) - там пример Айти компании, но это полностью действительно для любой другой
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Ну нет у нас в стране "собственных специалистов"! Есть только воры - они же как правило "универсальные менеджеры"
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НАПК создавался под патронатом США и за их же деньги, руководителя с вероятностью 99% утверждали они, а Гройсман, Порошенко и им подобные последние люди, у которых советовались бы по поводу кандидатуры руководителя НАПК (и правильно кстати делали).
Затыки сервера это не вина НАПК, а тех кто его администрирует, а это другая гос структура не подконтрольная НАПК и про которую все (кроме НАПК) - молчок. По сути их хотят наказать за то, на что они повлиять не могут. Очевидно Гройсману и Ко просто хочется посадить свою кандидатуру и можете мне поверить как только это произойдет проблемы с сайтом сразу прекратятся!!!
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Например - процедура проверки деклараций, которую в НАПК разработали, подразумевает РАСПЕЧАТКУ электронной декларации и отправки запроса на проверку в БУМАЖНОМ виде!! Их только за эту ересь нужно было всех за профнепригодность поувольнять нахрен.
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Народні , Заслужені , Герої ЩОМІСЯЦЯ до своєї скаженої пенсії отримують 100 доларів в Еквіваленті -- ВСЕ ЦЕ НЕ Є ПІДРИВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ , коли пересічні Українці забули смак м"яса , фруктів , цукерок , відпрацювавши 50 років на своюДержаву - це іє Соцсправедливість , Солідарність ??????????
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Для получения очередного, пятого транша МВФ перед Украиной ставится задача выполнить 16 структурных реформ, однако только две из них являются действительно важными.
Об этом в своей статье для "Зеркала недели" пишет эксперт аналитического центра Atlantic Council Андрес Аслунд.
По словам аналитика, ключевыми требованиями МВФ являются принятие пенсионной реформы до конца апреля, а также принятие законопроекта о продаже земли до конца мая.
"Если эти два условия будут выполнены, думаю, МВФ примет пятую выплату до июня", - отметил Аслунд.
Эксперт также отмечает, что МВФ предоставил Украине четвертый транш в $1 млрд несмотря на то, что на момент принятия такого решения украинское правительство выполнили только 5 из 14 условий по проведению структурных реформ. Причиной этого Аслунд называет выполнение Украиной макроэкономических условий. По его словам, украинским властям удалось сбалансировать бюджет, что являлось главным требованием.
"Ожидалось, что у Украины будет дефицит бюджета на уровне 3,7% от ВВП, но он остановился на 2,3%, таким образом требование было поразительно перевыполнено", - отметил Аслунд.
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- Пропала Мальвина, невеста моя...
- Пьеро! Как пропала? Она у тебя на коленях лежит...
- А ты понюхай!
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Дубилет предлагал сделать работающий сайт подачи деклараций с верификацией личности не хуже чем "Приват 24" за сумм, меньшую в 10 раз чем потратили эти Корчи криворукие
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