 Суд отложил рассмотрение жалобы следователя ГПУ Суса

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Как известно, НАБУ подозревает ряд сотрудников ГПУ в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.