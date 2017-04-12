EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество
  372  0
Все про:суд (20600) траур (121)

 Суд отложил рассмотрение жалобы следователя ГПУ Суса

Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы следователя ГПУ Дмитрия Суса на арест имущества.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. Председательствующий судья Лашевич отметил, что следователь ГПУ Сус расследует дело в отношении судей Апелляционного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователь ГПУ Сус явился в суд обжаловать арест мобильного и справки на автомобиль

"Припоминается, меня тоже допрашивали в качестве свидетеля", - сказал он. Судья попросил Суса предоставить информацию о том, есть ли основания для отвода судей. Следующее заседание назначено на 10 мая.

Как известно, НАБУ подозревает ряд сотрудников ГПУ в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за неуказание внедорожника премиум класса в декларации и анкете доброчестности Дмитрия Суса, заместителя начальника департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Юрий Луценко вынес Дмитрию Сусу выговор за "нарушение порядка представления декларации" и "представление недостоверных утверждений" в анкете добродетели прокурора, а также удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отложил рассмотрение жалобы следователя ГПУ Суса
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти