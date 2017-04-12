 Суд отложил рассмотрение жалобы следователя ГПУ Суса

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. Председательствующий судья Лашевич отметил, что следователь ГПУ Сус расследует дело в отношении судей Апелляционного суда.
"Припоминается, меня тоже допрашивали в качестве свидетеля", - сказал он. Судья попросил Суса предоставить информацию о том, есть ли основания для отвода судей. Следующее заседание назначено на 10 мая.
Как известно, НАБУ подозревает ряд сотрудников ГПУ в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за неуказание внедорожника премиум класса в декларации и анкете доброчестности Дмитрия Суса, заместителя начальника департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Юрий Луценко вынес Дмитрию Сусу выговор за "нарушение порядка представления декларации" и "представление недостоверных утверждений" в анкете добродетели прокурора, а также удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".
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