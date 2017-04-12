 Кабмин предлагает Раде отменить все принятые в УССР и СССР нормативно-правовые акты, - Петренко

Соответствующий законопроект, разработанный Министерством юстиции, правительство утвердило в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что законопроектом предлагает прекратить действие всех актов, изданных в СССР и УССР.
"В украинском законодательстве осталось очень много "советского", осталось очень много тех актов, которые принимались Советским Союзом, УССР... которые создает бюрократию, которые создает фактически коррупцию", - отметил он.
Министр надеется, что Рада примет соответствующий законопроект в мае текущего года.
Согласно законопроекту, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона утратят силу все подзаконные акты всех министерств и ведомств УССР и СССР, которые были приняты до провозглашения независимости Украины.
В течение 1 года теряют силу все законы, принятые советской властью, в течение 3 лет - все кодифицированные нормативно-правовые акты.
Петренко отметил, что в том числе потеряет силу действующий Трудовой кодекс, но надеется, что парламент сможет принять его новую редакцию в течение ближайших 3 лет.
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Как только ВР принимает новый, украинский закон на смену совковому - совковый сразу же перестает действовать.
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С добрым утром! Это уже года три как. Кажется ещё со времен Януковича.
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Потому утвердили так, что до принятия Верховной Радой новых норм и законов - действуют совковые - как только Рада принимает новый закон - старый прекращает действие.
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"я сподіваюсь,я думаю,я на кавовій гущі гадаю,як карта ляже..."
давайте все скасує й ЩО ДАЛІ?!а чим керуватись якщо "карта не ляже" й не буде прийнято жодних нормативно-правових актів "взамін" скасованих?!
вони там не те що в паралельній якійсь своїй реальності живуть, вони впринципі про реальність навіть не чули(
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Да все у них быстро будет.Тяжело первые 20 лет,а потом все нормально.
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Где реформы, свинорылый?
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