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 Политика Украины
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 Кабмин предлагает Раде отменить все принятые в УССР и СССР нормативно-правовые акты, - Петренко

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить все принятые в УССР и СССР нормативно-правовые акты.

Соответствующий законопроект, разработанный Министерством юстиции, правительство утвердило в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что законопроектом предлагает прекратить действие всех актов, изданных в СССР и УССР.

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"В украинском законодательстве осталось очень много "советского", осталось очень много тех актов, которые принимались Советским Союзом, УССР... которые создает бюрократию, которые создает фактически коррупцию", - отметил он.

Министр надеется, что Рада примет соответствующий законопроект в мае текущего года.

Согласно законопроекту, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона утратят силу все подзаконные акты всех министерств и ведомств УССР и СССР, которые были приняты до провозглашения независимости Украины.

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В течение 1 года теряют силу все законы, принятые советской властью, в течение 3 лет - все кодифицированные нормативно-правовые акты.

Петренко отметил, что в том числе потеряет силу действующий Трудовой кодекс, но надеется, что парламент сможет принять его новую редакцию в течение ближайших 3 лет.
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Действуют только те законы и нормы, аналогов которых нет в украинском законодательстве.
Как только ВР принимает новый, украинский закон на смену совковому - совковый сразу же перестает действовать.
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Ничего подобного. Старый нужно явным образом отменить. Отдельным решением Рады. А у нас часто принимают закон, а старый не отменяют.
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Если в новом законе прописаны иначе те же нормы, что и в старом - новые нормы автоматически отменяют старые.
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Ничего не отменяют автоматически. Пока в новом законе явно не написано "Закон ХХХХ "об ...." признать утратившим силу полностью, или "пункт 1.2.3 закона YYYY признать утратившим силу..." ничего нигде не отменяется.
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что ж менять?. в стране правовой негилизм, шо не принимай, ничо не работает,
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Когда сами создатели законов их не выплоняют
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Предложат всем оформлять все документы выданные в то время по новой? Очень умно. Сколько квартир и домов бесхозных сразу будет.
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Это уже сейчас именно так и есть. Старые бумажные документы на собственность уже не являются первичным правообладающим документом.
С добрым утром! Это уже года три как. Кажется ещё со времен Януковича.
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та они уже раза три меняли правоустанавливающие документы и все время надо было грошики платить. Просто когда что-то делаешь с недвижимостью с тебя гребут деньги за регистрацию в новом реестре )))
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А что так быстро отменяем? Еще можно подождать лет эдак 50-70.
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Потому что если "...до основания, а затем" - в стране будет хаос и беззаконие.
Потому утвердили так, что до принятия Верховной Радой новых норм и законов - действуют совковые - как только Рада принимает новый закон - старый прекращает действие.
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сво....очі все розвалити розікрасти а сотворити ніц неможуть аваков побудував міліцію як били в одесі активістів при януковичи так і зараз бють
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А узаконення мафіозної структуои - приватних виконавців , хто відмінить ? .А хто відмінить закон , який забороняє мені відмовлятись від послуг монополіста - грабіжника ?.
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міністр юстиції має бути адекватніший, точніше просто адекватний
"я сподіваюсь,я думаю,я на кавовій гущі гадаю,як карта ляже..."
давайте все скасує й ЩО ДАЛІ?!а чим керуватись якщо "карта не ляже" й не буде прийнято жодних нормативно-правових актів "взамін" скасованих?!
вони там не те що в паралельній якійсь своїй реальності живуть, вони впринципі про реальність навіть не чули(
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Он еще больший идиот, чем кажется с первого взгляда......
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Придурок........ ты уже год не можешь наладить работу с выдачей экспортных сертификатов здоровья на продукцию непродуктовой группы. У СЗСов эту функцию отобрали, вроде как пошли по стандартам ЕС, а Держпродспоживслужба не мычит, не телится. Хаос ПОЛНЫЙ хочешь устроить в стране Сначала подготовь для принятия новые Положения, потом параллельно с принятием - отменяй старые нормы.
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а що тут дивного? Тунеядці хочуть відмінити всі закони, бо так їм легше тунеядничати. А може то й добре - все одно закони не працюють. Просто як не буде законів - кожен зможе вилити на вулицю відро гівна і сказати - це закон. Або вийде такий собі джон - згвалтує дівку на вулиці й скаже - так правильно.
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Ну сказал же известный чел, что для управления страной высшее образование не нужно. Удивляться подобным решениям от "чуваков с рынка" не приходится, поскольку в подобном вся их ментальность. А вот что будет со страной, когда отменят действующую нормативную базу, несколько устаревшую, но определяющую более-менее цивилизованные правила игры, и ничего не дадут взамен, даже смотреть не хочется, не то, что бы жить в ней. Эти "реформаторы", вероятнее всего, либо беспредельно тупы, либо исполняют вполне очевидный заказ. И совсем непонятно, какого рожна министерство юстиции лезет в отраслевые стандарты. Что они в них смыслят???
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Люди, опомнитесь! Кому в руки мы даем возможность формирования новой правовой базы? Этим юристам, этим судьям, этой Раде, этому Президенту?
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Петренко отметил, что в том числе потеряет силу действующий Трудовой кодекс, но надеется, что парламент сможет принять его новую редакцию в течение ближайших 3 лет.Источник: http://censor.net.ua/n436022

Да все у них быстро будет.Тяжело первые 20 лет,а потом все нормально.
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І не забудьте про ліквідацію Постанови РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР від 4 лютого 1988 р. N 37 Про надання службових приміщень, по якій ви всі, хапуги, отримуєте безкоштовно житло в самих престижних районах Києва, а потім його безкоштовно приватизуєте. І це все за рахунок податків повністю пограбованого вами народу.
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Саме через такі підзаконні нормативно-правові акти і потрібно все скасовувати.
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Нацистсько-олігархічні прислужники хотять і надіються відмінити масу нормативних актів, які і також вимагали дотримання багатьох позитивних норм життя для народу. Вони надіються існувати на несвоїй землі, прислуговуючи майбутнім хозяям територій і роботизованої економіки, але тим буде потрібна лише мала частина з них, для обслуговування їх роботизованих підприємств і задоволення їх забаганок.
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З мізками проблеми? Які нацисти в Україні?
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Декоммунизировали улицы, снесли памятники, а теперь еще все законы и акты ликвидируйте, но при этом ни чего не создали, не построили, не придумали и не приняли. Чувачелы - барыги постмайдана, которые к нему не имеют и поверхностного отношения
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Такое впечатление что кто-то скупил всех чиновников и поставил задачу - уничтожить государство Украина. Да за эти слова надо сажать пожизненно!!!
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Это имитация бурной деятельности. Причем никому не нужной.
Где реформы, свинорылый?
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Именно с этого, с бездумной отмены всех ранее действовавших регулирующих и регламентирующих актов, и начинало в 1917-ом году Временное правительство, - развал государства гарантирован.
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"ВЕСЬ МИР НАСИЛЬЯ МЫ РАЗРУШИМ, ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ...." - ВСЕ ПОМНЯТ, ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ?
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Житловий кодекс вже давно треба прийняти новий, бо його положення про "соціалістичне життя" явно не йдуть в ногу з часом. А положення Цивільного кодексу що стосуються житла взагалі йдуть врозріз з положеннями ЖК. І хоча при колізії нормативно-правових актів має застосовуватися закон, прийнятий пізніше, в судах чхати на це хотіли. Дуже тяжко людям в цивільних справах при майнових-житлових спорах відстоювати право власності саме через цей ЖК УРСР.
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В месте с ЖК УССР уйдёт и целая куча социально ориентированых законов, которые ещё хоть както дают повод людям требовать, чтото от власти.
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Те нормативно-правовые акты, которые рожает эта влада - просто тихий ужас!!! Абсолютная некомпетентность граничащая с безумием!!!
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А чё не отменить все акты, которые являются юридически никчемными? В Украине полно указов и приказов, которые противоречат законам и Конституции, чё их не анулируют. "Взбесившийся принтер" ВРУ строчит кучу законов но, от них не отстают и министерства, комитеты, департаменты и администрации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предлагает Раде отменить все принятые в УССР и СССР нормативно-правовые акты, - Петренко
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