 Следователь ГПУ Сус явился в суд обжаловать арест мобильного и справки на автомобиль

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Апелляционного суда Киева.
Читайте:Луценко вынес выговор скандальному прокурору Сусу за неуказание в декларации и анкете добродетели бабушкиного внедорожника Audi Q7. ДОКУМЕНТ
Сус сообщил, что в 2016 году НАБУ изъяло у него мобильный телефон, справку о стоимости автомобиля и еще "какую-то бумажку". Вещи были изъяты при обыске у него дома. Позже НАБУ через суд арестовало имущество.
Сус утверждает, что есть еще одно решения суда, которым действия НАБУ признаны незаконными. Также Сус заявил, что не знает точно, по какому делу был обыск. "Мне уже все равно. Там 8 или 9 дел уже заведено. Присутствующие прокуроры САП пока ситуацию не комментируют.
Как известно НАБУ расследует дело относительно сотрудников департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики. Им вменяется злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за неуказание внедорожника премиум класса в декларации и анкете доброчестности Дмитрия Суса, заместителя начальника департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Юрий Луценко вынес Дмитрию Сусу выговор за "нарушение порядка представления декларации" и "представление недостоверных утверждений" в анкете добродетели прокурора, а также удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".
"Следователь ГПУ Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели автомобиль премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 000 грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке. Журналисты установили, что задекларированные Сусом доходы не позволили бы ему приобрести такой дорогостоящий автомобиль, поэтому следователь и не вспомнил о нем в анкете. Сама прокурорская Audi Q7 попала в поле зрения журналистов после того, как Дмитрий Сус и его подчиненные задержали двух работников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. По словам директора Бюро Артема Сытника, на этой же Audi Сус лично возвращал "заложников" обратно в помещение НАБУ. Вскоре после вопиющего случая с сотрудниками Бюро Дмитрий Сус заявил о похищении у него данного автомобиля", - напомнили в Центре противодействия коррупции.
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