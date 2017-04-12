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 Политика Украины
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Все про:дороги (1657) ремонт (711) Укравтодор (288) Гройсман (2796) Новак (102)

 Глава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог: "Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Планируем сделать "черный список" недобросовестных подрядчиков"

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" планирует создать черный список подрядчиков. Глава агентства Новак пообещал больше уделять внимания качеству ремонта дорог.

Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать "черный список", в который внесем тех подрядчиков, которые не исправят дефекты", - заявил он.

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По его словам, "Укравтодор" хочет ввести европейский опыт мониторинга качества выполненных работ, который предусматривает несколько уровней.

"Первый уровень - это уровень области. Там необходимо улучшить работу людей, ответственных за технадзор, а также проведение тендеров. Второй уровень - это уровень независимого инженера-консультанта, независимого технадзора, утвержденного постановлением Кабмина", - добавил Новак.

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"Мы делаем системные шаги, консолидируем усилия. И мы готовы инвестировать в то, чтобы украинские дороги получили надлежащее качество. Но если мы будем видеть " халтуру " по регионам... Неважно - это государственные или местные средства, мы не будем этого терпеть. Халтурщиков выводите за пределы. О них будет знать вся страна. Я поддерживаю изменение подходов к контролю качества", - добавил премьер Владимир Гройсман.
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Вот так и справлялись, что не дорога, а сплошные ямы. Только одни откаты.
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Интересно, а "черный список" своих проворовавшихся функционеров Автодуру сделать слабо???
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ночью ехал трасса винница львов 40-60 км в час одни ямы.с 10 одну яму залатали
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Список был по другим критериям- проценту отката.
А нужен список заведенных уголовных дел, а не "черный".
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Маленькая иллюстрация в тему:
для внутренних нужд делал выгрузку данных из системы гос.закупок, тестирования ради взял первый попавшийся тендер, чтобы руками проверить, чего из каких полей я тяну. заодно привязался к открытым госреестрам, чтобы корректность ОКПО и т.п. проверить.
В этом тендере многомиллионный контракт на ремонт достался фирме с уставным капиталом в 3000 гривен и зарегистрированной за две недели до конца тендера.
Вот, собственно, всё что нужно знать о состоянии наших госзакупок. Первый же пример, да.
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Чем больше спессыалистов в автодоре, тем хуже качество дррог)))
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это уровень независимого инженера-консультанта, независимого технадзора

А шо, так можно было?
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И че - глава Укравтодора откажется от откатов?
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Новак и Q - зачем создавать "черные" если в руках ни одного"белого"???
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Понимаю, "скоро сказка сказывается...", но задолбался ездить каждый день и вот уже месяц ждать появления асфальтоукладчика на фрезерованном участке на выезде из Луцка в сторону польской границы.
Когда вы уже, бл@дь, от слов к делу перейдете?!
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Какой там список, все хачи и есть недобросовестные подрядчики, депортировать черножопых хачей и качество дорог будет намного лучше......
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Дороги никакущие.....такой плохой дороги Государственного значения(Суми -Киев) я за последние 15 лет не видел.Че уже говорить о других дорогах.Езжу со скоростю 20-60 км в час...еле успеваю ямки обьезжать....Самое главное что ямковий ремонт уже провели но полотно УПЛИЛО его нужно полностю менять...Посмотрим как и когда его поменяют...
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Я в этом сезоне впервые увидел такую картину при ремонте участка трассы по которому каждый день езжу с работы и на работу. Начали ремонтные работы, работы шли пару дней, задождило, работы прекратили и возобновили когда подсохло. Честно сказать был приятно удивлен.
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досі найкращі дороги в Україні будують турецьки підрядники.
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Удивительные 3,14здаболы! Контракт с немцами на одну дорогу и они покажут вам и "системные шаги и консолидацию усилий".
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Надо список не подрядчиков составлять, а заказчиков. Помните одну из серий "Слуга народа"?Там наглядно показана вся схема))) ремонта дорог
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Почему чиновники несут бред и им за это нет наказания?
Контракт без гарантийного срока - признак коррупции - подписавшего в буцегарню.
Контракт без штрафных санкций - признак коррупции - подписавшего в тюрьму.
Гарантия не выполняется - подрядчика с конфискацией в тюрьму.

И всё не надо делать новых контролеров, а потом контролеров над контролерами.
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Треба дозволити ремонт доріг іноземним компаніям і активно їх залучати.

Трасу Київ-Чоп робили іноземці, причому не німці і не американці, а турки. Ще при ющі робили, а досі ямок там майже нема.
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"Планируем" сделать список не добросовестных подрядчиков , а за 3 года так и не лпределились
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Все в планах , все в планах. Вот ....... Список планируют сделать. Ткни на себя пальцем и поимешь кто в укравтодоре должен быть в черном списке
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Ага, все так и будет.Еще до начала работ с подрядчиком оговаривается сколько будет откатов и на какую оставшуюся сумму засыпят щебнем ямы. А где акт выполненных работ?Кто принимал работу?
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Черный список подрядчиков - хорошо.
Заставить их вернуть деньги за некачественную работу - лучше!
А когда посадим приемщиков от Автодора?
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Какое качество, ехал к родителям по Милославской Троещина, а дорога как на фронте, градами разбомбили, хотя её уже раз 2-3 латали в этом году
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог: "Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Планируем сделать "черный список" недобросовестных подрядчиков"
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