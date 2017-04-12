 Глава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог: "Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Планируем сделать "черный список" недобросовестных подрядчиков"

Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет по стране на подрядчиков. Наши службы в областях получают наши замечания и материалы, в том числе фото с описанием проверенных дорог с обязательством для подрядчиков исправить дефекты. Мы планируем сделать "черный список", в который внесем тех подрядчиков, которые не исправят дефекты", - заявил он.
По его словам, "Укравтодор" хочет ввести европейский опыт мониторинга качества выполненных работ, который предусматривает несколько уровней.
"Первый уровень - это уровень области. Там необходимо улучшить работу людей, ответственных за технадзор, а также проведение тендеров. Второй уровень - это уровень независимого инженера-консультанта, независимого технадзора, утвержденного постановлением Кабмина", - добавил Новак.
"Мы делаем системные шаги, консолидируем усилия. И мы готовы инвестировать в то, чтобы украинские дороги получили надлежащее качество. Но если мы будем видеть " халтуру " по регионам... Неважно - это государственные или местные средства, мы не будем этого терпеть. Халтурщиков выводите за пределы. О них будет знать вся страна. Я поддерживаю изменение подходов к контролю качества", - добавил премьер Владимир Гройсман.
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А нужен список заведенных уголовных дел, а не "черный".
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для внутренних нужд делал выгрузку данных из системы гос.закупок, тестирования ради взял первый попавшийся тендер, чтобы руками проверить, чего из каких полей я тяну. заодно привязался к открытым госреестрам, чтобы корректность ОКПО и т.п. проверить.
В этом тендере многомиллионный контракт на ремонт достался фирме с уставным капиталом в 3000 гривен и зарегистрированной за две недели до конца тендера.
Вот, собственно, всё что нужно знать о состоянии наших госзакупок. Первый же пример, да.
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А шо, так можно было?
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Когда вы уже, бл@дь, от слов к делу перейдете?!
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Контракт без гарантийного срока - признак коррупции - подписавшего в буцегарню.
Контракт без штрафных санкций - признак коррупции - подписавшего в тюрьму.
Гарантия не выполняется - подрядчика с конфискацией в тюрьму.
И всё не надо делать новых контролеров, а потом контролеров над контролерами.
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Трасу Київ-Чоп робили іноземці, причому не німці і не американці, а турки. Ще при ющі робили, а досі ямок там майже нема.
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Заставить их вернуть деньги за некачественную работу - лучше!
А когда посадим приемщиков от Автодора?
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